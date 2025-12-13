રાજકોટના સાંઢવાયા ગામની ગૌશાળામાં 80 થી વધુ ગાયોના મોત કેવી રીતે થયા?
છેલ્લા 24 કલાકમાં 80થી વધુ ગાયોના શંકાસ્પદ ફૂડ પોઈઝનિંગને કારણે મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે. વહીવટી તંત્રને દોડવું પડ્યું છે! વિસ્તૃત અહેવાલ...
રાજકોટ : કોટડાસાંગાણી તાલુકાના સાંઢવાયા ગામમાં આવેલી રામગર બાપુ ગૌસેવા ટ્રસ્ટ ગૌશાળામાં ફૂડ પોઈઝનિંગના કારણે 80 ગાયોના મોત થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં આ ઘટના બની હોવાનું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે, જે મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ફૂડ પોઈઝનિંગથી 80થી વધુ ગાયોનાં મોત
કોટડાસાંગાણી તાલુકાના સાંઢવાયા ગામે આવેલી શ્રી રામગર બાપુ ગૌસેવા ટ્રસ્ટ નામની ગૌશાળામાં ગત શુક્રવારનો દિવસ ગૌસેવકો માટે ગોઝારો સાબિત થયો છે. આ ગૌશાળામાં 400થી વધુ ગાયોની સેવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં 80થી વધુ ગાયોના શંકાસ્પદ ફૂડ પોઈઝનિંગને કારણે મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
પ્રાથમિક તારણ મુજબ, ગાયોને આપવામાં આવેલ મગફળીનો ખોળ ખાધા બાદ ગાયોના ટપોટપ મોત થયા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષોથી ગૌસેવા સાથે સંકળાયેલા આ ટ્રસ્ટમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ગાયોના મોતની ઘટનાને પગલે નાના એવા ગામમાં દુઃખની લાગણી ફેલાઈ છે.
પશુ ચિકિત્સકોની ટીમો સાંઢવાયા પહોંચી, અસરગ્રસ્ત ગાયોની ઝડપથી સારવાર
ફૂડ પોઈઝનિંગના શંકાસ્પદ કેસમાં 80થી વધુ ગાયોના મોત નીપજ્યા છે, અને હજી મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. 20થી વધુ અસરગ્રસ્ત ગાયોની તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. રાજકોટ, ગોંડલ અને કોટડાસાંગાણી સહિતના વિસ્તારોના પશુ ચિકિત્સકોની ટીમો સાંઢવાયા પહોંચી છે, અને યુદ્ધના ધોરણે અસરગ્રસ્ત ગાયોની સારવાર કરી રહી છે. ગાયોના મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
ઘટનાની ગંભીર નોંધ લઈને જિલ્લા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આજે જિલ્લા કલેકટર ડો. ઓમ પ્રકાશ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી આનંદુ સુરેશ ગોવિંદ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ગૌશાળાની મુલાકાત લીધી હતી અને અસરગ્રસ્ત ગાયોને યોગ્ય અને સઘન સારવાર આપવાની ખાતરી આપી હતી. ગાયોના આ કરૂણ મોતથી ગૌસેવા ટ્રસ્ટ અને ગ્રામજનો ઊંડા શોકમાં ડૂબી ગયા છે.
રાજ્યના પશુપાલન મંત્રી સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાથી નોંધ લીધી
રાજ્યના પશુપાલન મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાથી નોંધ લીધી છે. મંત્રીની સૂચનાના આધારે પશુપાલન વિભાગની એક ઉચ્ચ-સ્તરીય ટીમ તાત્કાલિક અસરથી ઘટનાસ્થળે જવા માટે રવાના કરવામાં આવી છે. મંત્રીએ ટીમને સમગ્ર પરિસ્થિતિની દેખરેખ રાખવા અને ત્વરિત નિવારાત્મક તેમજ સારવારના પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો છે.
મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઝડપી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ગાયોને આપવામાં આવેલા ઘાસચારા, પાણી અને અન્ય ખોરાકના નમૂનાઓ(સેમ્પલ) તાત્કાલિક એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. આ નમૂનાઓને મૃત્યુના સાચા કારણની પુષ્ટિ કરવા માટે રાજકોટ ખાતેની FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી)માં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં, 16 નિષ્ણાત પશુ ચિકિત્સક ટીમો દ્વારા રાઉન્ડ ધ ક્લોક ગાયોને સઘન સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, જેથી મૃત્યુઆંક વધુ ન વધે. જિલ્લા કલેકટર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ અગાઉ સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ હવે રાજ્ય સ્તરેથી પણ મોનિટરિંગ શરૂ થતાં ગૌભક્તોમાં રાહતની લાગણી ફેલાઈ છે.
