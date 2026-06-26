રાજકોટ જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં હવે પાણી-મંડપનું લાખોનું બિલ સામે આવ્યું, કોન્ટ્રાક્ટરને નાણાં પણ ચૂકવાઈ ગયા
જંગલેશ્વર ડિમોલિશન વખતે 200 એમએલની પાણીની બજારમાં છુટક રૂ.5ના ભાવે મળતી બોટલ કોર્પોરેશન દ્વારા રૂ. 8માં ખરીદવામાં આવી હોવાનો હિસાબ અને બિલ વાઈરલ થયા છે.
Published : June 26, 2026 at 8:30 PM IST
રાજકોટ: ફેબ્રુઆરી માસમાં જંગલેશ્વરમાં કરાયેલા મેગા ડિમોલિશનના 27.20 લાખના ફૂડ બિલને ભાજપ શાસકોની સ્ટે.કમીટીએ પેન્ડીંગ રાખ્યું છે. ત્યારે આ જ કાર્યવાહી દરમ્યાન મીનરલ વોટરનું 12.40 લાખનું બીલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટના આધારે સીધુ ચુકવાઇ ગયાની હકીકત પણ બહાર આવી છે. તો મંડપો માટે પણ ત્રણ દિવસમાં 7 લાખનો ખર્ચ કરી દેવાયો છે. કોર્પોરેશન કોઇપણ ખર્ચ માટે વાર્ષિક કે દ્વિવાર્ષિક રેટ કોન્ટ્રાકટ (બાંધણુ) કરે એટલે બીલ મુજબ પેમેન્ટ કરવાના હોય છે. એક વખત આ કોન્ટ્રાકટ સ્ટે. કમિટી મંજૂર કરે પછી દરેક ખર્ચ માટે આ કોન્ટ્રાકટ હેઠળ ફરી મંજૂરીમાં આવવાનું થતું નથી.
જંગલેશ્વર ડિમોલિશન વખતે 200 એમએલની પાણીની બજારમાં છુટક રૂ.5ના ભાવે મળતી બોટલ કોર્પો. દ્વારા રૂ. 8માં ખરીદવામાં આવી હોવાનો હિસાબ અને બિલ વાઈરલ થઇ ગયા છે. ઉમીયા એજન્સીને પાણીની બોટલોના ખર્ચ પેટે રૂ.12.40 લાખનું ચૂકવણું કરવામાં આવ્યું છે.
મહાનગરપાલિકાએ રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી 200 એમએલ પાણીની બોટલ જથ્થા બંધ ભાવે રૂ. 8માં ખરીદી હોવાની વિગતો બહાર આવતા હવે નવો વિવાદ જોડાયો છે. આ કામગીરીમાં ફરજમાં રોકાયેલા કોર્પોરેશન, પોલીસ, પીજીવીસીએલ સહિતના અલગ અલગ વિભાગોના કર્મચારીઓને 6 દિવસ માટે પીરસવામાં આવેલા ભોજન, નાસ્તા અને ચાનું બીલ રૂ. 27.20 લાખ જેવું થયું છે. જેની મંજૂરી હાલ રોકવામાં આવી છે. તો હવે ડિમોલિશન દરમિયાન 20 થી 27 ફેબ્રેઆરી સુધીના એક સપ્તાહમાં સ્ટાફ મિનરલ વોટરનું 12.40 લાખ જેવું બિલ મુકાતા તેની ચુકવણી કરી દેવામાં આવી છે.
મનપા દ્વારા ઉમિયા મંડપને મંડપ સર્વિસ, મિનરલ વોટર સહિત અલગ અલગ 200 વસ્તુઓ માટે રેઈટ કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ નાની વોટર બોટલના ભાવ તો અઢી ગણા ચુકવાયા છે.
આ દિવસોમાં શેઠ હાઈસ્કૂલ, શાળા નં.70 અને વિનોદભાઈ શેઠ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે જે મંડપ ફીટ કરવામાં આવ્યા હતાં તેનું એક સપ્તાહનું બીલ સાત લાખ જેવું થયું છે. જેની પણ ચુકવણી કરી દેવામાં આવી છે. આમ આ કુલ આંકડો પણ 19 લાખ ઉપર ગયો છે. આમ જંગલેશ્વર ડિમોલીશન વખતના ફૂડના બીલ બાદ હવે પાણી અને મંડપનો ખર્ચ નવો વિવાદ ઉભો કરે તેવી શકયતા છે.
આ અંગે પૂર્વ કોર્પોરેટર વિનુભાઈ ઘવાએ અધિકારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે અને ખાણી-પીણી અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ માટે દર્શાવેલા ખર્ચની તપાસ થવી જોઈએ. તેમણે આઅંગે વિજિલન્સ સ્તરે તપાસ કરાવવાની પણ માંગણી કરી છે. અને જવાબદાર અધિકારી સામે કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરી છે.
નોંધનીય છે કે, જંગલેશ્વર ડિમોલિશન દરમિયાન 27.20 લાખના ફૂડ બિલમાં મીઠાઇ પીરસવાની બાબતે વિવાદ સર્જાયો હતો. ત્યારે હવે નવા બિલ સામે આવતા નવો વિવાદ ઉઠ્યો છે.
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