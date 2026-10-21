રાજકોટઃ પત્નીના ચરિત્ર પર શંકાએ લીધો જીવ! હત્યા કરીને લાશ રેલવે ટ્રેક પર ફેંકનાર પતિ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો
આત્મહત્યા કે અકસ્માત લાગતો આ બનાવ વાસ્તવમાં એક પૂર્વ આયોજિત અને ક્રૂર હત્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : October 21, 2026 at 10:26 AM IST
રાજકોટઃ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના કાગવડ અને પીઠડીયા વચ્ચે રેલવે ટ્રેક પરથી એક 20 વર્ષીય યુવતીની લાશ મળવાના કેસમાં પોલીસ તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. શરૂઆતમાં આત્મહત્યા કે અકસ્માત લાગતો આ બનાવ વાસ્તવમાં એક પૂર્વ આયોજિત અને ક્રૂર હત્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. વીરપુર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલીને ચરિત્ર પર શંકા રાખીને પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારનાર આરોપી પતિને ઝડપી પાડ્યો છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, કાગવડ-પીઠડીયા રેલવે ટ્રેક પરથી એક અજાણી યુવતીની લાશ મળતાં વીરપુર પોલીસ અને LCBની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. મૃતદેહનું પૃથક્કરણ કરતા પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ યુવતીનું ગળું દબાવેલું હોવાનું અને માથામાં બોથડ પદાર્થના ઘા હોવાનું જણાતા આ ઘટના હત્યા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. પોલીસની સઘન તપાસ અને પૂછપરછમાં મૃતક યુવતીની ઓળખ 20 વર્ષીય દક્ષાબેન તરીકે થઈ હતી. અને ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે આ હત્યા અન્ય કોઈએ નહીં, પરંતુ તેના જ પતિ દીપક પ્રતાપભાઈ શિંગારે કરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં ખૂલ્યા મુજબ, મૂળ મધ્યપ્રદેશના વતની અને હાલ કાગવડની સીમમાં મજૂરી કરતા આ દંપતીના લગ્ન માત્ર છ મહિના પહેલા જ થયા હતા. પતિ દીપકને દક્ષા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે ફોનમાં વાત કરતી હોવાની શંકા હતી. બનાવની રાત્રે બંને વચ્ચે આ બાબતે બોલાચાલી થતા ઉશ્કેરાયેલા દીપકે પહેલા દક્ષાબેન પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.
ત્યારબાદ તે બેભાન થઈ જતાં તેને ઉપાડીને ખેતરમાંથી રેલવે ટ્રેક પર લઈ ગયો હતો. જ્યાં દક્ષા શ્વાસ લેતી હોવાનું જણાતા નિર્દયી પતિએ તેના માથાના ભાગે બોથડ પદાર્થના ઘા મારીને ક્રૂર હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા બાદ, બનાવ ટ્રેન અકસ્માતમાં ખપી જાય તે માટે લાશને રેલવે ટ્રેક પર જ છોડીને તે ફરાર થઈ ગયો હતો. જોકે, ટ્રેન આવતા પહેલા જ રેલવેના કર્મચારીઓનું ધ્યાન જતાં આ ભયાનક કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો.
આ મામલે વીરપુર પોલીસે મૃતક યુવતીના પિતા સમીરભાઈ ભુરીયાની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી હત્યારા પતિ દીપકની ધરપકડ કરી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પતિ-પત્નીના પવિત્ર સંબંધમાં શંકાનું ઝેર ભળતા માત્ર છ મહિનાના લગ્નજીવનનો આવો કરુણ અને રક્તરંજિત અંત આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
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