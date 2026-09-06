રાજકોટ લોકમેળાનો આકાશી નજારો: રંગબેરંગી રાઇડ્સની લાઇટોથી રેસકોર્સ ઝળહળ્યું, ડ્રોન દૃશ્યમાં કીડિયારા જેવો માનવ મહેરામણ
સાતમની સાંજે રાઇડ્સને મંજૂરી મળતા જ મેળાની રોનક બમણી, AI ટેકનોલોજીથી 12 લાખની ભીડનું મેનેજમેન્ટ, જુઓ ETV Bharat પર આકાશી નજારો.
Published : September 6, 2026 at 2:16 PM IST
રાજકોટ: રંગીલા રાજકોટનો રંગીલો લોકમેળો હવે પૂરબહારમાં ખીલ્યો છે. રેસકોર્સ મેદાનમાં યોજાયેલ 5 દિવસીય પરંપરાગત જન્માષ્ટમી લોકમેળામાં સાતમના દિવસે બપોર બાદ યાંત્રિક રાઇડ્સને અંતે પરવાનગી મળતા જ રાત્રિના સમયે મેળાનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ ગયું છે. ETV Bharat ની ટીમે ડ્રોન કેમેરા દ્વારા કેદ કરેલા આકાશી દૃશ્યોમાં આખો રેસકોર્સ મેદાન રંગબેરંગી લાઇટોથી ઝળહળતું જોવા મળી રહ્યું છે.
સવારથી જ રાજકોટ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ખૂણે ખૂણેથી લોકો મેળાની મજા માણવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. બપોર સુધી રાઇડ્સ બંધ હોવાથી લોકોમાં થોડી નિરાશા હતી, પરંતુ સાંજે 4 વાગ્યા બાદ એક પછી એક 34 રાઇડ્સને સેફ્ટી કમિટી તરફથી ગ્રીન સિગ્નલ મળતા જ મેળામાં જાણે પ્રાણ ફૂંકાયા છે. રાત્રિ પડતા જ જાયન્ટ વ્હીલ, બ્રેક ડાન્સ, ટોરા-ટોરા અને ડ્રેગન રાઇડ્સની રંગબેરંગી LED લાઇટોએ મેળામાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા છે.
ETV Bharat દ્વારા ડ્રોન મારફત લેવાયેલા વિશેષ આકાશી શોટમાં નીચેનો નજારો અદભૂત લાગી રહ્યો છે. આકાશમાંથી જોતા નીચે જાણે કીડિયારું ઉભરાયું હોય તે રીતે હજારો લોકોનો માનવ મહેરામણ જોવા મળી રહ્યો છે. રાઇડ્સની ગોળ ગોળ ફરતી લાઇટો, ખાણીપીણીના સ્ટોલની રોશની અને વચ્ચે ચાલતી મેદની, આ દૃશ્ય કોઈ દિવાળીના મેળા કરતા કમ નથી. અમે ETV Bharat પર આ ડ્રોન વિઝ્યુઅલ્સ સ્ટોરી સાથે પ્રસારિત કરી રહ્યા છીએ, જે દર્શકોને મેળાનો 360 ડિગ્રી નજારો ઘરે બેઠા કરાવશે.
ખાસ ઉલ્લેખનીય છે કે, તંત્ર દ્વારા મેળામાં આવતા લોકોની ગણતરી અને ભીડ નિયંત્રણ માટે અત્યાધુનિક AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સવારના 10 વાગ્યાથી રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી ડ્રોન મારફત AIની મદદથી ક્રાઉડ કાઉન્ટિંગ કરવામાં આવે છે. કેટલા લોકો મેળામાં છે, કઈ જગ્યાએ વધુ ભીડ છે અને ક્યાં ટ્રાફિક જામ છે તેની રિયલ ટાઇમ માહિતી કંટ્રોલરૂમને મળી રહી છે, જેના આધારે પોલીસ ભીડને મેનેજ કરી રહી છે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અંદાજ મુજબ જન્માષ્ટમીના આ 5 દિવસ દરમિયાન 12 લાખથી વધુ લોકો મેળાની મજા માણશે. સાતમ અને આઠમના દિવસે આ આંકડો 5 લાખને પાર કરી ગયો હતો.
એક તરફ રાઇડ્સની મજા છે તો બીજી તરફ ચટપટી વાનગીઓ, રમકડાં અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. રાત્રિના 11.30 વાગ્યા સુધી મેળો ખુલ્લો રહે છે. જો તમે હજુ સુધી મેળાની મુલાકાત નથી લીધી તો ETV Bharat પર અમારા ડ્રોન શોટ જોયા બાદ તમે પણ આ અદભૂત નજારો જોવા માટે ચોક્કસ દોડી જશો.
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