રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશન બિલ કૌભાંડમાં કાર્યવાહીઃ તપાસ કમિટીના રિપોર્ટ બાદ એક અધિકારી સસ્પેન્ડ; 3 સામે ખાતાકીય તપાસના આદેશ
જંગલેશ્વર ડિલોમિશન બિલ કૌભાંડના રિપોર્ટ બાદ મ્યુનિમિપલ કમિશનરે સાંસ્કૃતિક વિભાગના મેનેજરને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે.
Published : November 25, 2026 at 10:18 PM IST
રાજકોટઃ મહાનગરપાલિકાના સૌથી વિવાદાસ્પદ ગણાતા જંગલેશ્વર ડિમોલેશન મામલે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જંગલેશ્વર ડિમોલેશન પાછળ થયેલા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મોટી ગેરરીતિ થઈ હોવાનું ખુલ્યું છે. આ મામલે મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિયુક્ત કમિટીનો વિવાદનો રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અનેક વિભાગોમાં બિલોમાં ક્ષતિઓ અને ઓવર પેમેન્ટ સામે આવ્યું છે.
સાંસ્કૃતિક વિભાગના મેનેજર સસ્પેન્ડ
મ્યુનિસિપલ કમિશનર તુષાર સુમેરા દ્વારા આ મામલે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. ઇન્ચાર્જ ડેપ્યુટી કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં આ સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે કમિટી રચવામાં આવી હતી. કમિટીના રિપોર્ટ બાદ ત્રણ અધિકારીઓ સામે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જ્યારે સાંસ્કૃતિક વિભાગના અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
વધુ ચુકવણી થઈ હોવાનો રિપોર્ટમાં ખુલાસો
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, જંગલેશ્વર ડિમોલેશનની સૌથી મોટી કામગીરી સાંસ્કૃતિક વિભાગ હસ્તક હતી. આ વિભાગના બિલોમાં સૌથી વધુ ક્ષતિઓ જોવા મળી છે. ઇલેક્ટ્રીક, એલઇડી, મંડપ, મિનરલ વોટર, વિડીયોગ્રાફી સહિતના અનેક કામોના બિલમાં ગેરરીતિ હોવાનું ખુલ્યું છે. આ ઉપરાંત નાસ્તો-ભોજન, ચા-પાણી અને લીંબુ પાણીની વ્યવસ્થાના બિલમાં પણ મોટી ક્ષતિ જોવા મળી છે. પેસેન્જર વાહનોના બિલમાં પણ ઓવર પેમેન્ટ થયું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આ સમગ્ર વિવાદ મામલે ETV BHARAT સાથે એક્સક્લૂસિવ વાતચીત દરમિયાન મ્યુનિસિપલ કમિશનર તુષાર સુમેરાએ જણાવ્યું કે, ઇન્ચાર્જ ડેપ્યુટી કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં કમિટી રચવામાં આવી હતી. કમિટીના રિપોર્ટમાં ભોજન, નાસ્તા અને ચા-પાણી, લીંબુ પાણીની વ્યવસ્થાના બિલમાં ક્ષતિ જોવા મળી છે. સેન્ટ્રલ વર્કશોપના અધિકારી સામે ઓવર બજેટને કારણે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાંસ્કૃતિક વિભાગની આ સૌથી મોટી કામગીરી હતી, જેમાં ઇલેક્ટ્રીક, વિડીયોગ્રાફી, મિનરલ વોટર અને મંડપ સહિતના અનેક કામોના બિલમાં ક્ષતિઓ જોવા મળી છે.
વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, રિપોર્ટ બાદ મહાનગરપાલિકાએ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પગલાં લીધા છે. સાંસ્કૃતિક વિભાગના મેનેજર કૌશિક ઉનાવાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની સામે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આરોગ્ય વિભાગના ડો. જયેશ વાકાણી અને સેન્ટ્રલ વર્કશોપના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર જે.એલ. શિંગાળા સામે પણ ખાતાકીય તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગના એક કર્મચારીની પણ બેદરકારી સામે આવી છે.
વધુ ચુકવાયેલા રૂપિયા કરાશે રિકવર
તપાસમાં જે એજન્સીઓને વધુ રૂપિયા ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે, તેમની પાસેથી હવે રિકવરી કરવામાં આવશે. જ્યારે કેટલીક એજન્સીઓના બિલ અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે. વિગતવાર આંકડા પણ સામે આવ્યા છે.
જંગલેશ્વર ડિમોલિશન બિલ વિવાદમાં રિકવરી:
- આરાધના ટી સ્ટોલનું 57,420 રૂપિયાનું બિલ કપાત કરવામાં આવ્યું છે.
- આશુતોષ ટ્રાવેલ્સ પાસેથી 1,28,266 રૂપિયાની રિકવરી કરવામાં આવશે.
- દોશી ઇલેક્ટ્રીકનું 1,02,015 રૂપિયાનું બિલ કપાત કરાયું છે.
- ગ્લોબલ કોમ્પ્યુટરનું 3,977 રૂપિયાનું બિલ કપાત કરવામાં આવ્યું છે.
- ઉમિયાજી મંડપ સર્વિસનું 11,65,939 રૂપિયાનું બિલ કપાત કરવામાં આવ્યું છે.
- બાલાજી વિડીયો પાસેથી 3,17,344 રૂપિયા રિકવરી કરવામાં આવશે.
- એન.પી. વિડીયો પાસેથી 97,600 રૂપિયાની રિકવરી કરવામાં આવશે.
રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જે અધિકારીને સસ્પેન્ડ કર્યા છે તે કૌશિક ઉનાવા સાથે ETV BHARATએ એક્સક્લૂસિવ વાતચીત કરી હતી. કૌશિક ઉનાવાના જણાવ્યા અનુસાર, હજુ સુધી કોઈ ઓફિશિયલ માહિતી નથી મળી પરંતુ એવું જાણવા મળ્યું કે રિપોર્ટ જાહેર થયો છે અને પગલાં લેવાની વાત થઈ છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, હજુ સુધી રિપોર્ટ મારી પાસે આવ્યો નથી. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ શું થઈ શકે તે કહી શકાય.
આમ, જંગલેશ્વર ડિમોલેશન જે શહેરના વિકાસ માટેનું પગલું હતું, તે હવે ભ્રષ્ટાચાર અને વહીવટી બેદરકારીના આક્ષેપોના કારણે વિવાદમાં સપડાયું છે. કમિશનરની કાર્યવાહી બાદ હવે ખાતાકીય તપાસમાં શું વધુ ખુલાસા થાય છે અને કોની જવાબદારી નક્કી થાય છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
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