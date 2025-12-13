ETV Bharat / state

રાજકોટ ગ્રામ્યની જામકંડોરણા પોલીસ દ્વારા 'હનીટ્રેપ' ગેંગનો પર્દાફાશ: બે મહિલા સહિત 7ની ધરપકડ

આ કેસમાં પોલીસે બે મહિલા સહિત કુલ સાત વ્યક્તિઓ ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય ફરાર વ્યક્તિઓની શોધખોળ ચાલુ છે.

Published : December 13, 2025 at 4:17 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વેપારીઓને ફસાવી હનીટ્રેપ આચરી લાખો રૂપિયા પડાવતી એક સક્રિય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં પોલીસે બે મહિલા સહિત કુલ સાત વ્યક્તિઓ ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય ફરાર વ્યક્તિઓની શોધખોળ ચાલુ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરતી એક હનીટ્રેપ ગેંગે જામકંડોરણા વિસ્તારના એક આધેડ વેપારીને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા હતા. એક મહિલા વ્યક્તિએ ચેટિંગ કરીને વેપારીને મળવા બોલાવ્યા બાદ જામનગર નજીક અવાવરું જગ્યાએ લઈ ગઈ હતી, જ્યાં ગેંગના અન્ય સભ્યોએ મહિલાના સગાં તરીકે ઓળખ આપી વેપારી સાથે મારપીટ કરી અને દુષ્કર્મ કેસમાં ફિટ કરી દેવાની ધમકી આપી રૂ. 50 લાખની માંગણી કરી હતી.

જોકે આખરે રૂ. 6 લાખનું સેટલમેન્ટ કરીને આંગડિયા મારફત રકમ પડાવી લેવામાં આવી હતી. પોલીસે આ કેસમાં બે મહિલા સહિત કુલ 7 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની મોડેસ ઓપરેન્ડીમાં માત્ર ફોર-વ્હીલર લઈને આવતા 40થી 60 વર્ષના વેપારીઓને જ ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા. આ જ ટોળકીએ અન્ય બે વેપારીઓ સાથે પણ હનીટ્રેપ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના અલગ ગુના નોંધવાની તજવીજ પોલીસે હાથ ધરી છે.

રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટના જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા વેપારી સાથે હનીટ્રેપ થયા હોવાની જાણ થતા તેની ઓળખ ગુપ્ત રાખી ફરિયાદ નોંધી પોલીસે બે મહિલા સંહિત સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી ફરાર વ્યક્તિઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે. પકડાયેલા વ્યક્તિ પૈકી જાનવી પંચોલી સામે તાજેતરમાં થોડા સમય પૂર્વે જૂનાગઢના ભેંસાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં હનીટ્રેપ અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ ચુકી છે, જ્યારે બાકીના વ્યક્તિ વિપુલ સુસરા સામે 3 ગુના, સવજી ઠુંગા અને વિશાલ પરમાર વિરુદ્ધ એક-એક ગુના નોંધાઈ ચુક્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી જુદા જુદા વેપારીઓનો સંપર્ક શોધી બાદમાં વેપારીને વ્હોટ્સએપ પર હાય, હેલો, અને હાઉ આર યુ જેવા મેસેજ કરી બાદમાં વાત શરૂ કરતા હતા. જેમાં સામે રિસ્પોન્સ મળે તો આગળ વાત કરી બાદમાં તેને જાળમાં ફસાવી મળવા માટે બોલાવતા હતા. તેમાં પણ જો કોઈ ટુ વ્હિલર લઈને આવે તો મળવાનું ટાળી દેતા હતા. કારણ કે તેમનો પ્લાન ફોર વ્હિલરમાં આગળ અવાવરું જગ્યાએ લઇ જવાનો રહેતો હતો.

ફોર વ્હિલર લઈને વેપારી આવે તો તેની સાથે અવાવરું જગ્યાએ મળવા પહોંચી બાદમાં ગેંગના બાકીના સભ્યો આવી મહિલાના ભાઈ, પિતા, પતિ, મામા સહિતની જુદી-જુદી ઓળખ આપતા. જે બાદ વેપારી સાથે મારામારી કરી દુષ્કર્મ જેવા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપતા હતા. જો કેસ ન કરવો હોય તો રૂપિયા આપવા પડશે કહી રૂપિયાની માંગણી કરી રૂપિયા પડાવી લેતા હતા. વ્યક્તિઓ રૂપિયા મેળવ્યા બાદ 14 ભાગ પાડતા હતા અને રૂપિયાની ભાગબટાઈ કરતા હતા અને તમામ અલગ અલગ હિસ્સામાં રૂપિયા ઓલવી લેતા હતા.

પોલીસ તપાસમાં જામકંડોરણાના વેપારી સાથે સંપર્ક કેળવી બાદમાં તેની સાથે વ્હોટ્સએપ પર ચેટિંગ કરી મળવા બોલાવ્યા હતા. જે બાદ મહિલા વેપારીને લઇ જામનગર નજીક અવાવરું જગ્યાએ લઇ ગયા હતા. જ્યાં ઉભા રહેતા પાછળથી શખ્સોએ આવી મહિલાના પરિવારજન તરીકે ઓળખ આપી વેપારી સાથે મારકૂટ કરી હતી. મહિલાને બાઈક મારફતે પરત મોકલી વેપારીને દુષ્કર્મ સહિત ખોટા કેસની ધમકીઓ આપી ફસાવી દેવા બ્લેકમેલ કર્યા હતા અને તેની પાસેથી રૂપિયા 50 લાખની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

રકજકના અંતે 6 લાખમાં સેટિંગ થતા પીએમ આંગડિયા જામનગર પેઢી ખાતેથી 6 લાખ મેળવી વેપારીને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. વેપારી પોતાની આબરૂ જવા બીકે ફરિયાદ ન કરતા હતા પરંતુ પોલીસે વિશ્વાસ અપાવી ઓળખ છુપાવાની ખાતરી આપતા અંતે વેપારીએ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે લૂંટ, હનીટ્રેપ સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી સાત વ્યક્તિને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પકડાયેલા વ્યક્તિઓ દ્વારા અન્ય બે વેપારી સાથે આ રીતે હનીટ્રેપ કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે બંને વેપારી પોલીસના સંપર્કમાં છે. અન્ય કોઈ લોકો આ રીતે ભોગ બન્યા હોય તો પોલીસનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે જેની ઓળખ સંપૂર્ણ ગુપ્ત રાખવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે. હાલ પોલીસે સાતેય વ્યક્તિજે ઝડપી પડી તેની પાસેથી મોબાઈલ ફોન અને રોકડ મળી કુલ 1.13 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, જો કોઈ જાણકાર લોકો એટલે કે પોલીસ અથવા તેના પરિજનો, વકીલ અથવા તેના પરિજનો, રાજનેતા કે તેના પરિજનો આ ટોળકીની જાળમાં ફસાય જાય તો તેને છોડી દેતા હતા તેની પાસે કોઈ રૂપિયાની માંગણી કરતા ન હતા કારણ કે તેનાથી પોતે પોલીસ પકડમાં આવી જશે તેવી બીક હતી, માટે વ્યક્તિઓ મોટા ભાગે વેપારીઓ તેમજ આધેડ અને સિનિયર સિટિઝનને ટાર્ગેટ કરવાનું નક્કી કરતા હતા.

