ETV Bharat / state

રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરતો બુટલેગર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી અમદાવાદથી ઝડપાયો

ગેંગ ઉપર છેલ્લા 10 વર્ષમાં હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, મારામારી અને દારૂ-જુગારના 46 ગુના નોંધાયા, 5 આરોપી અલગ-અલગ જેલમાં બંધ.

ગેંગ ઉપર છેલ્લા 10 વર્ષમાં હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, મારામારી અને દારૂ-જુગારના 46 ગુના નોંધાયા
ગેંગ ઉપર છેલ્લા 10 વર્ષમાં હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, મારામારી અને દારૂ-જુગારના 46 ગુના નોંધાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ : રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરતા બુટલેગર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળીને અમદાવાદથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રનો મોટો દારૂ સપ્લાયર 'અલ્તાફ છ આંગળી' અમદાવાદથી ઝડપાયો છે. આ ગેંગ સામે 46 ગુના નોંધાયા છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધારના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ

અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી સાતિર આરોપી હોવાથી તે કોઈ ડિજિટલ ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરતો નહોતો અને દિલ્લી, આગ્રા સહિત રાજ્ય બહાર ધાર્મિક સ્થળોએ જ રોકાતો હતો. ગઈકાલે તે અમદાવાદ આવ્યો હોવાની માહિતી મળતા પોલીસે તુરંત પહોંચીને ઝડપી પાડ્યો અને ધરપકડ કરી. તપાસ બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

બુટલેગર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી અમદાવાદથી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

"રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં નાના બુટલેગર સુધી દારૂ પહોંચાડતા બુટલેગરો વિરુદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગત 18 મેના રોજ ગુજસીટોક હેઠળ ફરિયાદ નોંધી 6 પૈકી 5 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી નાસ્તો ફરતો હતો, જેને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા અમદાવાદ ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે." - ભરત બસિયા, ACP ક્રાઇમ, રાજકોટ શહેર

ગેંગ પર 46 ગુના નોંધાયા

મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે 6 આંગળી સહિત 6 શખ્સો દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષમાં 46 ગુના આચરવામાં આવ્યા છે. જેમાં હત્યા અને હત્યાની કોશિશના 2 ગુના, લૂંટનો એક ગુનો, ગેરકાયદે મંડળી રચી 5 ગુના, મારામારીના 4 ગુના, ફરજ રુકાવટનો એક ગુનો અને દારૂ-જુગારના 33 ગુનાનો સમાવેશ થાય છે.

રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરતો બુટલેગર
રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરતો બુટલેગર (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય 5 આરોપીની ધરપકડ

પોલીસે 18.05.2026ના રોજ તોસીફ ઉર્ફે બાઘો ઉમરેઠીયા, ઇમરાન બેલીમ, અશોક સિંધવ, ભરત વાસુર અને ઇકબાલ વડાવરીયા સહિત 5 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. આરોપી તોસીફ ઉર્ફે બાઘો ઉમરેઠીયા આણંદ જેલમાં, ઇમરાન બેલીમ જામનગર જેલમાં, અશોક સિંધવ અમરેલી જેલમાં, ભરત વાસુર નવસારી જેલમાં અને ઇકબાલ વડાવરીયા અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં બંધ છે.

વ્યક્તિગત ગુનાનો ઇતિહાસ

આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી વિરુદ્ધ 12 ગુના, તોસીફ ઉર્ફે બાઘો ઉમરેઠીયા વિરુદ્ધ 8 ગુના, ઇમરાન બેલીમ વિરુદ્ધ 4 ગુના, અશોક સિંધવ વિરુદ્ધ 12 ગુના, ભરત વાસુર વિરુદ્ધ 10 ગુના અને ઇકબાલ વડાવરીયા ખીમસુરીયા વિરુદ્ધ 6 ગુના નોંધાઈ ચુક્યા છે.

અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી
અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી (Etv Bharat Gujarat)

ગુજસીટોક કાયદા હેઠળ આંકડા

ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજસીટોક કાયદો અમલમાં આવ્યો ત્યારથી આજ દિવસ સુધીમાં રાજકોટ શહેરમાં કુલ 9 ગુના ગુજસીટોક હેઠળ નોંધાયા છે. જે પૈકી 7 ગુના છેલ્લા 6 મહિનામાં નોંધાયા છે.

અલ્તાફનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

ગુજસીટોક ફરિયાદમાં મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી કુખ્યાત બુટલેગર અને રીઢો ગુનેગારની છાપ ધરાવે છે. તે અગાઉ રાજકોટ શહેર ઉપરાંત વાંકાનેર, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, બનાસકાંઠા, જામનગર, મોરબી અને ગોંડલ ખાતે પ્રોહિબિશન અને જુગાર જેવા અલગ-અલગ 33 ગુનામાં પોલીસ ચોપડે ચડી ચુક્યો છે. તે 7 વખત પાસા હેઠળ અલગ-અલગ જેલમાં સજા કાપી ચુક્યો છે. તાજેતરમાં રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પરથી પકડી પાડવામાં આવેલો દારૂ ભરેલો ટ્રક પણ અલ્તાફ છ આંગળીનો જ હોવાનું ખુલતા આ ગુજસીટોક બાદ પોલીસ દ્વારા આ ગુનામાં પણ તે વોન્ટેડ હોવાથી તેની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. સૌરાષ્ટ્રભરમાં દારૂ સપ્લાય કરતી ‘અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી’ ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુન્હો નોંધાયો
  2. સુરેન્દ્રનગર: વીજચોરી કરતા ખનીજ માફિયા-બુટલેગર પર ત્રાટકી પોલીસ, 80 લાખની ચોરી ઝડપી

TAGGED:

ALTAF SIX FINGERS
GUJCTOC GANG CRIME
SAURASHTRA LIQUOR SUPPLY
RAJKOT CRIME BRANCH
ALTAF SIX FINGERS ARRESTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.