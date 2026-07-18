રાજકોટમાં RMCની મેગા ફૂડ ચેકિંગ ડ્રાઈવ: 5700 કિલો અખાદ્ય ખોરાકનો નાશ, 28 એકમો સીલ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખા દ્વારા શહેરભરમાં સઘન ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી છે
Published : July 18, 2026 at 9:14 PM IST
રાજકોટ : શહેર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખા દ્વારા શહેરભરમાં સઘન ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્રણેય ઝોનમાં ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર્સની ટીમ દ્વારા રેસ્ટોરન્ટથી લઈને પનીર-ચીઝ બનાવતા યુનિટો સુધી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં 1100થી વધુ પેઢીઓની મુલાકાત લેવાઈ અને 5700 કિલો જેટલો અખાદ્ય ખોરાક નાશ કરાયો છે.
RMCની ફૂડ શાખાએ પશ્ચિમ, પૂર્વ અને મધ્ય એમ ત્રણેય ઝોનમાં એક સાથે કામગીરી શરૂ કરી. ખાસ કરીને દૂધ-દહીંમાંથી બનતા પ્રોડક્ટ પર ફોકસ રાખવામાં આવ્યો. પનીર, ચીઝ અને બટરનું ઉત્પાદન કરતા યુનિટોમાં સૌથી વધુ તપાસ કરવામાં આવી. અધિકારીઓએ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, ફરસાણની દુકાનો અને મીઠાઈની લારીઓમાં પણ અચાનક દરોડા પાડ્યા. ફ્રીજની સફાઈ, કામદારોની હાઈજીન, કાચા માલની ગુણવત્તા અને એક્સપાયરી ડેટનું ખાસ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. ફૂડ અધિકારીઓ સાથે આરોગ્યની ટીમ પણ જોડાયેલી હતી.
અત્યાર સુધીમાં કુલ 1100થી વધુ પેઢીઓની સ્થળ મુલાકાત લેવામાં આવી. જેમાંથી 310 એકમો હાઈજેનિક કન્ડિશન ન જાળવતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા તેમને તાત્કાલિક નોટિસ ફટકારવામાં આવી. તપાસ દરમિયાન મળી આવેલ 5700 કિલો જેટલો અખાદ્ય ખોરાકનો જથ્થો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા 28 જેટલા એકમોને સીલ પણ મારવામાં આવ્યા અને દંડ સ્વરૂપે અત્યાર સુધી 7 લાખ 10 હજારથી વધુનો વહીવટી ચાર્જ વસૂલવામાં આવ્યો છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી બજારમાં એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝનું વેચાણ વધ્યું છે. આ પ્રોડક્ટ દેખાવમાં તો અસલી જેવા જ લાગે પણ તેમાં દૂધની જગ્યાએ વનસ્પતિ તેલ અને કેમિકલ વપરાય છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. RMCની ટીમે આવા કેટલાક યુનિટોને પકડીને સેમ્પલ પણ લેબમાં મોકલ્યા છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
RMC ફૂડ અધિકારી જયેશ વાકાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ શહેરવાસીઓને શુદ્ધ અને સલામત ખોરાક મળે તે છે. તહેવારોમાં પનીર-ચીઝનો વપરાશ વધે છે. એટલે અમે ખાસ કરીને એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝનું વેચાણ કરતા યુનિટો પર કડક નજર રાખી રહ્યા છીએ. જો કોઈ યુનિટમાં નકલી પ્રોડક્ટ મળશે તો તેની સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ગ્રાહકોએ પણ ખરીદી વખતે FSSAIનું લાઈસન્સ અને પેકેટ પરનું લેબલ ચોક્કસ ચેક કરવું. RMC દ્વારા સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ડ્રાઈવ આગામી દિવસોમાં પણ આ જ રીતે સઘન રીતે ચાલુ રાખવામાં આવશે. નાગરિકોને પણ અપીલ છે કે જો તમને ક્યાંય અખાદ્ય ખોરાક વેચાતો જણાય તો તરત જ RMCની ફૂડ શાખાનો સંપર્ક કરો.
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