રાજકોટમાં રુ.751 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ, 1,010 પરિવારોને મળ્યા આવાસ
પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO) બિલ્ડિંગ અને નવા વાહન ટેસ્ટ ટ્રેકનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.
Published : March 29, 2026 at 1:33 PM IST
ગાંધીનગર : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાથ ધરાયેલા અંદાજે 45 વિકાસકાર્યોનું રુ.751.20 કરોડના ખર્ચે લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કર્યું. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ રુ.119.05 કરોડના ખર્ચે બનેલા EWS-II આવાસોના લોકાર્પણ સાથે 1,010 પરિવારોને આધુનિક ઘરોની સુવિધા મળી. તેમજ રુ.9.78 કરોડના ખર્ચે બનેલા પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO) બિલ્ડિંગ અને નવા વાહન ટેસ્ટ ટ્રેકનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.
રાજકોટના પ્રમુખ સ્વામી ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, "Ease of Living" અને "Earn Well, Live Well"ના વિઝન સાથે આગળ વધી રહેલા રાજકોટને આજે રુ.751.20 કરોડના વિકાસકાર્યો મળ્યા છે. ગુજરાત દેશમાં વિકાસ આયોજન અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં અગ્રેસર છે.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ્હસ્તે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ₹207.31 કરોડના 5 પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ₹543.89 કરોડના કુલ 40 પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત, એમ કુલ ₹751.20 કરોડના વિવિધ વિભાગોના વિકાસ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કૃષિ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શહેરી…
નાગરિકોના કલ્યાણ માટે જરૂરી કોઈપણ વિકાસકાર્ય બાકી નહીં રહે તેવી ખાતરી આપતાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર આયોજનબદ્ધ કાર્યોને સમયસર મંજૂરી આપે છે અને કાર્યોની ગુણવત્તા જાળવવા પર ભાર મૂકે છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 2047 સુધી ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવાના વિઝનનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું કે દરેક નાગરિકને વિકાસના મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવું આવશ્યક છે. આ માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટને પ્રાદેશિક સ્તરે વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સરકારના વડા તરીકે 8,931 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે અને તેમનો જાહેર જીવનનો પ્રારંભ રાજકોટથી થયો હતો, જે વિકાસ માટે પ્રેરણાદાયક છે.
આજે રાજકોટ શહેરના આંગણે જનકલ્યાણ અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓના નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ કરતાં રૂ. 751 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું.
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, "પ્રધાનમંત્રીના ગરીબ કલ્યાણ કેન્દ્રિત અભિગમથી ગરીબોના જીવનમાં સુધારો આવ્યો છે. પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી રુ.13થી ઘટાડી રુ.3 કરવામાં આવી છે જ્યારે ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી શૂન્ય કરવામાં આવી છે. વૈશ્વિક સંકટ દરમિયાન પણ તેમના નેતૃત્વ હેઠળ સમયસર નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. દરેક ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારને ઘર મળે તે માટે સરકાર સતત કાર્યરત છે અને આજના કાર્યક્રમ દ્વારા 1,000થી વધુ પરિવારોને તેમના સપનાનું ઘર મળ્યું છે."
પ્રભારી મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કાર્યક્રમને ઐતિહાસિક ગણાવ્યો અને જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 15 દિવસમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ રુ.1,100 કરોડના વિકાસકાર્યોનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા રજૂ કરાયેલ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ બિલ વિધાનસભામાં પસાર થતાં ગુજરાત દેશનું બીજું રાજ્ય બન્યું છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઉદ્ભવતો વિકાસ હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં ફેલાઈ રહ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળ વિકાસનો સ્પષ્ટ પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યો છે."
રાજ્યમંત્રી દર્શના વાગેલાએ જણાવ્યું કે, "આજે શહેરી વિકાસ વિભાગ હેઠળ રુ.543 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને રુ.207 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા છે. વિકાસશીલ રાજકોટ હવે આગળ વધીને મોડલ શહેર બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને સરકાર ગરીબોના આવાસ સહિત તમામ સુવિધાઓ માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલા એ જણાવ્યું કે, "મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત સર્વાંગી વિકાસ હાંસલ કરી રહ્યું છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ, જેનો પ્રારંભ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે કર્યો હતો, હવે પ્રાદેશિક સ્તરે વિસ્તર્યો છે."
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર તુષાર સુમેરાએ સ્વાગત પ્રવચનમાં જણાવ્યું કે, એક મહિનામાં રુ.1,100 કરોડના વિકાસકાર્યો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. પાણી પુરવઠો, રસ્તા, ડ્રેનેજ અને આવાસ જેવા ચાર મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં મજબૂત પાયો નાખવામાં આવ્યો છે. રુ.161 કરોડના રોડ વર્ક્સ અને સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા વોટર ફિલ્ટર પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવ્યું છે.
આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ રામભાઈ મોકરીયા અને કેસરીદેવસિંહ ઝાલા, ધારાસભ્ય ભાનુબેન બબરીયા, ઉદયભાઈ કાંગડ અને દર્શિતાબેન શાહ સહિત જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. ઓમ પ્રકાશ તથા અન્ય અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.
