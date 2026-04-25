પરેશ ગોસ્વામીના AAP પર ગંભીર આક્ષેપો, "ખેડૂતો સાથે આમ આદમી પાર્ટી છેતરપિંડી કરી રહી છે"

કથિત હવાલા કાંડનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પાર્ટીના પૂર્વ નેતા પરેશ ગોસ્વામીએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 8:11 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 8:18 PM IST

રાજકોટ : આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા પરેશ ગોસ્વામીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાજકોટમાં યોજવામાં આવી હતી. આમ આદમી પાર્ટીના કથિત હવાલા કાંડનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પાર્ટીના પૂર્વ નેતા પરેશ ગોસ્વામીએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

પરેશ ગોસ્વામીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, "આમ આદમી પાર્ટી એક હવાલા કાંડ પાર્ટી છે. વાયરલ વીડિયોમાં જે ગામડાઓના નામ બોલવામાં આવી રહ્યા છે તે વિસાવદરના ગામો છે અને તે ગામડાઓની મુલાકાત મેં પણ કરી છે. આમ આદમી પાર્ટીના રૂપિયા દિલ્હી, પંજાબ અને કેનેડાથી આવે છે. જો રૂપિયા કેનેડાથી આવતા જ હોઈ તો ત્યાં ખાલિસ્તાનનો મામલો છે. આ ખૂબ ગંભીર બાબત છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે. ભારતમાં 18 કરોડ ખેડૂતો છે, જે પૈકી ગુજરાતમાં 56 લાખ ખેડૂતો છે. ખેડૂતો સાથે આમ આદમી પાર્ટી છેતરપિંડી કરી રહી છે. ખેડૂતોનો આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વોટ બેન્ક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગોપાલ ઇટાલિયા ચૂંટાયા બાદ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિંજન્સના માધ્યમથી સતાપક્ષને માત્ર અપશબ્દો બોલવાનું કામ કરે છે. વિસાવદરના ખેડૂતોને ગોપાલ ઇટાલિયા પાસે ઘણી આશા હતી, પરંતુ એક વર્ષમાં ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા એક મુદ્દો ઉઠાવવામાં નથી આવ્યો.

ખેડૂતોના એક પણ પ્રશ્નો ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા વિધાનસભામાં ઉઠાવવામાં નથી આવ્યા. બોટાદના કડદા કાંડમાં અનેક ખેડૂતો સમગ્ર કાંડનો ભોગ બન્યા છે, ત્યારે દિવાળી બાદ ગુજરાતમાં માવઠું થયું હતું. તેમાં ખેડૂતોને પારાવાર નુકશાન થયું હતું. નુકશાન બાબતે ભગવંત માન સાથે વાતચીત કરી હતી. પંજાબની તિજોરીમાંથી મે રાહત આપવાની રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ એક પણ રૂપિયાની રાહત પંજાબ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી નથી.

પરેશ ગોસ્વામીએ વધુમાં કહ્યું કે, "આમ આદમી પાર્ટી ખાતરની અછત ન હોવા છતાં પોતાના કાર્યકર્તાઓને લાઇનમાં ઊભા રાખી ખાતરની અછત છે, તેવું ઊભું કરવામાં આવ્યું. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા માટે મોટી ટીમ ઊભી કરવામાં આવી છે. જેમનું કામ માત્ર અને માત્ર સોશિયલ મીડિયામાં અપશબદો લખવાનું કામ કરે છે. આમ આદમી પાર્ટીનું કામ રોટલા શેકવાનું છે, નહીં કે ખેડૂતો માટે સાચા અર્થમાં કામ કરવાનું. આમ આદમી પાર્ટી સાથેના તમામ સબંધો પૂર્ણ કરું છું"

ઉલ્લેખનીય છે કે, આમ આદમી પાર્ટીના કથિત હવાલા કાંડનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જાગી છે. આ મામલે હજુ સુધી આમ આદમી પાર્ટી તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: રાજપીપળામાં ભાજપ-AAPએ 'ચાવાળા'ને અને કોંગ્રેસે 'કબર ખોદનાર'ને બનાવ્યા ઉમેદવારો
  2. AAP સાથે વિવાદ વચ્ચે રાઘવ ચઢ્ઢાનો નવો વીડિયો, કહ્યું- "યહ ટ્રેલર હૈ, પિક્ચર અભી બાકી હૈ"
