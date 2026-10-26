રાજકોટઃ રોજનું 42 હજાર વ્યાજ ચૂકવતા, ન ભરે તો 70 હજારની પેનલ્ટી વસૂલતા; વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પતિ-પત્નીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
અટીકા ફાટક પાસે પોતાનું કારખાનું ધરાવતા એક દંપતીએ વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને જીવન ટૂંકાવી લીધું છે.
Published : October 26, 2026 at 4:24 PM IST
રાજકોટ: વ્યાજખોરોના આતંકની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. અટીકા ફાટક પાસે પોતાનું કારખાનું ધરાવતા એક દંપતીએ વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર રાજકોટમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
મૃતક દંપતીનું નામ રમેશભાઈ અને આરતીબેન હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેઓ મૂળ લસણનો ધંધો કરતા હતા. ધંધામાં નાણાંની જરૂરિયાત ઉભી થતા, તેમણે 3 મહિના પહેલા મોરબીના એક અને રાજકોટના એક વ્યાજખોર પાસેથી કુલ 8 લાખ રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા. પરંતુ આ 8 લાખના બદલામાં વ્યાજખોરો જે રીતે વ્યાજ વસૂલતા હતા, તે સાંભળીને કોઈ પણ ચોંકી ઉઠે.
42 હજાર વ્યાજ અને 70 હજારની પેનલ્ટી
પરિવારજનોના આક્ષેપ મુજબ, વ્યાજખોરો રમેશભાઈ પાસેથી 42,000 રૂપિયા વ્યાજ વસૂલતા હતા. આટલું જ નહીં, જો એક દિવસ વ્યાજ ચૂકવવામાં મોડું થાય તો બીજા દિવસે પેનલ્ટી તરીકે 70,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હતા. આ હિસાબે વ્યાજનો દર 195%થી પણ વધુ થાય છે. મૂડી કરતા અનેકગણું વ્યાજ ચૂકવવા છતાં મુદ્દલ રકમ એમ ને એમ જ રહેતી હતી. આ સતત ઉઘરાણી અને માનસિક ત્રાસના કારણે રમેશભાઈ ભારે દબાણમાં આવી ગયા હતા.
મૃતકના ભાઈ લક્ષ્મીકાંત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, ગઈકાલે રાત્રે જ રમેશભાઈએ તેમની સાથે વાત કરી હતી અને વ્યાજખોરોના ત્રાસની વાત કરી હતી. ભાઈએ તેમને હિંમત આપી અને પોલીસ પાસે જવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ રમેશભાઈએ ભાઈની વાત નકારી કાઢી હતી. અને મોડી રાત્રે તેમણે અને તેમના પત્ની આરતીબેને પોતાના કારખાનામાં આ અંતિમ પગલું ભરી લીધું. ઘટના બાદ મૃતદેહોને કારખાનામાંથી કાંગસિયાળી સ્થિત કલ્પવન સોસાયટી ખાતે ભાઈના ઘરે લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં પરિવારમાં આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો.
પરિવારનો દાવો છે કે, મૃતક રમેશભાઈના મોબાઈલ ફોનમાં વ્યાજની લેવડ-દેવડ, ઉઘરાણી અને ત્રાસ અંગેનો તમામ ડેટા, ચેટ અને હિસાબ પડેલો છે, જે પોલીસ તપાસમાં મહત્વનો પુરાવો બની શકે છે.
આ મામલે રાજકોટ પોલીસને જાણ થતા પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતકના ભાઈના નિવેદનના આધારે મોરબીના વ્યાજખોરો સામે ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ પરિવારે પોલીસ પાસે ન્યાયની માંગણી કરી છે અને આવા ક્રૂર વ્યાજખોરો સામે કડક કાર્યવાહી થાય તેવી લાગણી વ્યક્ત કરી છે.
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