રાજકોટ: ઉગ્ર બોલાચાલી થતાં પૌત્રએ કરી દાદા હત્યા, પોલીસે કરી ધરપકડ
Published : May 26, 2026 at 10:10 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં પૌત્રના હાથે દાદાની હત્યાના કેસમાં પોલીસે આરોપી પૌત્ર મોહિત મિયાત્રાની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીએ તેના દાદાની ખેતીની જમીન પર ધિરાણ લીધું હતું, પરંતુ તેની ભરપાઈ ન કરતાં દાદા-પૌત્ર વચ્ચે અવારનવાર બોલાચાલી થતી હતી. ગઈકાલે (25 મે) સવારે પણ ઉગ્ર બોલાચાલી થતાં પૌત્રે દાદાના ઘરે જઈ પહેલા તેમને ફળિયામાં પડેલી રેંકડીમાં પછાડ્યા અને પછી લોખંડના ટેબલ વડે માથામાં ઘા કરીને હત્યા કરી નાખી હતી.
હત્યા કર્યા બાદ પૌત્રે ફુવાને ફોન કરીને કહ્યું કે દાદા પડી ગયા છે અને ઇજા પહોંચી છે, તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા. જોકે પોતાનો ભાંડો ન ફૂટે તે માટે તેણે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો. ઇજાના નિશાન જોઈને પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું અને સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી, જેમાં આરોપી ભાંગી પડ્યો અને હત્યાની કબૂલાત આપી દીધી.
રાજકોટ ACP આર. એસ. બારીઆએ જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રૈયા ધાર પાસે શાંતિનગરમાં અરજણભાઈ મિયાત્રા (ઉં. 73)ને ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. ઇજાના નિશાન જોતાં પોલીસે શંકાના આધારે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું અને તપાસ શરૂ કરી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આરોપી મોહિતના પિતાનું થોડા વર્ષો પહેલાં મોત થયું હતું. તે અલગ રહેતો હતો. દાદા અરજણભાઈ મિયાત્રા શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાં રહેતા હતા. દાદાની ખેતીની જમીન હોવાથી પૌત્રે તેમની પાસે ખેતી કરવાની માંગણી કરી. દાદાએ થોડી જમીન વાવવા માટે આપી. પછી રૂપિયાની જરૂરિયાત હોવાનું કહીને પૌત્રે જમીન પર 2.50 લાખનું ધિરાણ લીધું. તેમાંથી 1.54 લાખની ભરપાઈ કરી, પરંતુ બાકી રકમ ભરપાઈ કરવાની બાકી હતી. આ મુદ્દે બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી ઝઘડો ચાલતો હતો.
ઘટનાની વિગત:
25 મેની સવારે મોહિત દાદાના ઘરે ગયો અને દાળ સાથે બોલાચાલી કરી. તેણે પહેલા દાદાને ધક્કો માર્યો, ફળિયામાં રેંકડીમાં પછાડ્યા અને પછી ઓસરીમાં પડેલા લોખંડના ટેબલ તથા પેવર બ્લોક વડે માથામાં ઘા કરીને હત્યા કરી નાખી.
પોલીસથી બચવા મોહિતે ફુવાને ફોન કરીને જુદી વાર્તા કહી કે દાદા અચાનક પડી ગયા. પરંતુ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનો ઇન્કાર કરતાં પોલીસને શંકા જાગી. સઘન પૂછપરછમાં મોહિતે હત્યાની કબૂલાત આપી.
હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને ઘટનાસ્થળે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું છે અને હત્યામાં વપરાયેલા બોથડ પદાર્થો કબ્જે કર્યા છે. જમીન સિવાય અન્ય કોઈ કારણ છે કે કેમ તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. મૃતકના જમાઈની ફરિયાદના આધારે મોહિત મિયાત્રા સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.