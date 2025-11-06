ETV Bharat / state

ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડનો ડંકો વિદેશમાં: અમેરિકાના નેશનલ પીનટ બોર્ડ સાથે ખેડૂતલક્ષી MOU પર હસ્તાક્ષર

અમેરિકા સ્થિત 'નેશનલ પીનટ બોર્ડ, USA' વચ્ચે ખેડૂતોને સીધો ફાયદો કરાવતા એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી કરાર (MOU) થયા છે.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ અને પાર્કર બોબ વચ્ચે MOU થયા
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ અને પાર્કર બોબ વચ્ચે MOU થયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 3:57 PM IST

1 Min Read
રાજકોટ : સૌરાષ્ટ્રના હબ ગણાતા ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ગોંડલ યાર્ડ અને અમેરિકા સ્થિત 'નેશનલ પીનટ બોર્ડ, USA' વચ્ચે ખેડૂતોને સીધો ફાયદો કરાવતા એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી કરાર (MOU) થયા છે.

ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ સાબિત થયો. અમેરિકામાં મગફળી ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવામાં જેમનો મુખ્ય ફાળો છે, તેવા નેશનલ પીનટ બોર્ડ, USAના CEO પાર્કર બોબ (Parker Bob) ગોંડલ યાર્ડની વિશેષ મુલાકાતે પધાર્યા હતા.

આ મુલાકાત દરમિયાન, ગોંડલ યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશભાઇ ઢોલરીયા અને પાર્કર બોબ વચ્ચે મગફળી ઉત્પાદન, વેચાણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારને લગતા મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, જે બાદ બંને સંસ્થાઓ વચ્ચે MOU પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. પાર્કર બોબે યાર્ડની મુલાકાત દરમિયાન મગફળીની હરરાજી થતી હતી, તે સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી અને સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઊંડાણપૂર્વક સમજી હતી.

યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશભાઇ ઢોલરીયાએ આ MOU અંગે જણાવ્યું હતું કે, "આ સમજૂતીથી ગોંડલ પંથકના ખેડૂતોને ટેકનોલોજી અને નવા સંશોધનનો સીધો લાભ મળશે, જેનાથી ખેડૂતોને મહત્તમ ફાયદો થશે અને તેમની આવકમાં વધારો થશે. પાર્કર બોબે યાર્ડના દલાલ મંડળ અને વેપારીઓ સાથે પણ એક ખાસ બેઠક યોજી હતી. જેમાં તેમણે મગફળી ઉત્પાદન અંગે મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક માહિતી આપી હતી.

આ વિશેષ અવસરે, યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશભાઇ ઢોલરીયા, વાઇસ ચેરમેન ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, પ્રફુલભાઈ (બાવભાઈ) ટોળીયા, યાર્ડના ડિરેક્ટરો સહિત અન્ય આગેવાનોએ પાર્કર બોબનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કર્યું હતું અને તેમને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

