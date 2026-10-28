રાજકોટમાં લસણના વેપારી દંપતીના આપઘાત કેસમાં મોટી કાર્યવાહી, મહિલા સહિત ત્રણ વ્યાજખોરોની ધરપકડ
ગઈકાલે પાંચ વ્યાજખોરો સામે ગુનો દાખલ થયા બાદ આજે ભક્તિનગર પોલીસે મોરબીના ગોગન બધીયા સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 28, 2026 at 3:46 PM IST
રાજકોટ: શહેરના અટીકા ફાટક પાસે આવેલા કારખાનામાં લસણના વેપારી અને તેની પત્નીએ વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી લીધાના ચકચારી કેસમાં ભક્તિનગર પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
આ કેસમાં ગઈકાલે પાંચ વ્યાજખોરો સામે ગુનો દાખલ કર્યા બાદ પોલીસે આજે એક મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, રાજકોટના અટીકા વિસ્તારમાં રહેતા લસણના વેપારીએ વ્યાજે લીધેલા નાણા અને તેના પરનું આધધધ વ્યાજ ચૂકવી ન શકતા વ્યાજખોરો સતત ત્રાસ અને ધમકીઓ આપી રહ્યા હતા. આ ત્રાસથી કંટાળીને વેપારી અને તેની પત્નીએ પોતાના જ કારખાનામાં ગળેફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું.
અટીકા ફાટકમાં વેપારી દંપતીની આત્મહત્યા મામલે 5 વ્યાજખોરો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે જેમાં 3 વ્યાજખોરો (આરોપી)ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના 2 આરોપીઓની શોધખોળ અને વ્યાજખોરો સામેની કાર્યવાહી ચાલુ છે. - ભાવેશ જાધવ, ACP, રાજકોટ પૂર્વ ઝોન
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ
- ગોગન કાળાભાઈ બધીયા (રહે. મોરબી)
- નિઝામ અબ્બાસભાઈ ઢુસા (રહે. રાજકોટ)
- ફકરૂનિશા મહંમદ હુસેન બુખારી (રહે. રાજકોટ)
આ બનાવ બાદ મૃતકના પરિવારે પાંચ વ્યાજખોરો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે ભક્તિનગર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ત્રણની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બાકીના બે વ્યાજખોરોની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પોલીસનું કહેવું છે કે, આરોપીઓ કેટલા ટકા વ્યાજ વસૂલતા હતા, કેટલા લોકોને આ રીતે ફસાવ્યા છે અને વ્યાજની રકમ વસૂલવા માટે કેવા પ્રકારની ધાક-ધમકી આપતા હતા તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. આ કેસમાં વ્યાજખોરીની ચુંગાલ કેટલી ભયાનક હદે પહોંચી છે તે ફરી એકવાર સામે આવ્યું છે.
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