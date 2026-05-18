રાજકોટ: જુગારમાં રૂપિયા હારી જતાં ઘરફોડ ચોરીઓ કરતી તસ્કર બેલડી પકડાઈ, 20 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
Published : May 18, 2026 at 9:30 PM IST
રાજકોટ: જુગારમાં રૂપિયા હારી જતાં કુખ્યાત સુનિલ ઉર્ફે આર્યને તેના સાગરીત સાથે મળીને શહેરમાં અનેક ઘરફોડ ચોરીઓ કરી હતી. રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે જામનગર રોડ પરથી બંને આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે અને તેમની પાસેથી સોના-ચાંદીના દાગીના, રોકડ અને બાઈક સહિત કુલ રૂ.૨૦.૦૪ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે, પકડાયેલ આરોપીઓમાં સુનિલ ઉર્ફે આર્યન ભાવેશ શિયાળ (ઉં. ૨૨ વર્ષ, રહે. શ્રીનાથજી સોસાયટી, મવડી રોડ) તસ્કર ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. તે કિરણ કિશોર એંદરીયા (ઉં. ૩૦ વર્ષ, રહે. લોહાનગર, ગોંડલ રોડ)ને સાથે રાખીને દિવસે રેકી કરતો અને રાત્રે બંધ મકાનોને ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરતો હતો. આર્યને પોલીસ સમક્ષ કબૂલ કર્યું છે કે જુગારમાં નુકસાન થતાં તે ચોરીના રસ્તે વળ્યો હતો. તે અગાઉ ચિલઝડપના ગુનામાં પણ પોલીસના ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સફળ કાર્યવાહી
શહેર પોલીસ કમિશનર બ્રજેશકુમાર ઝા, એડીસીપી ચૈતન્ય માંડલીક, ડીસીપી (ક્રાઈમ) જગદીશ બાંગરવા અને એસીપી (ક્રાઈમ) બી.બી. બસીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ ક્રાઈમ પીઆઈ એમ.આર. ગોંડલીયા, એમ.એલ. ડામોર અને સી.એચ. જાદવની ટીમે પીએસઆઈ વી.ડી. ડોડીયા અને ડી.પી. ઝાલાની આગેવાનીમાં આ કાર્યવાહી કરી હતી. ટીમને મળેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે જામનગર રોડ, ભુતનાથ મહાદેવ મંદિર સામે આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા હતા.
પકડાયેલા બંને આરોપીઓ પાસેથી રૂ.૧૪.૩૨ લાખના સોના-ચાંદીના દાગીના, રૂ.૪.૧૧ લાખની રોકડ, ગુનામાં વપરાયેલ બાઈક અને મોબાઈલ ફોન્સ સહિત કુલ રૂ.૨૦.૦૪ લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
આ ચોરીઓનો પર્દાફાશ
આરોપીઓએ છેલ્લા દોઢ મહિનામાં ગાંધીગ્રામ અને પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અલગ-अલગ પાંચ રહેણાંક મકાનોમાં ચોરી કરી હતી. તેમાં મોચીનગર, પુજા પાર્ક, બજરંગવાડી (શેરી નં. ૨) અને રેલનગર (સાંઈબાબા સોસાયટી)ના મકાનોનો સમાવેશ થાય છે. આ ચોરીઓ હવે ડિટેક્ટ થઈ ગઈ છે.
પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગાંધીગ્રામ અને પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ-अલગ કેસ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહીથી શહેરના મિલ્કત સંબંધી ગુનાઓ પર અંકુશ લાગવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.