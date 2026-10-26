રાજકોટઃ UP-બિહાર-મુંબઈની ટોળકી જૂનાગઢમાં પાડવાની હતી મોટો ખેલ, એ પહેલાં જ SOGએ બોલાવી દીધો સપાટો
રાજકોટઃ UP-બિહાર-મુંબઈની ટોળકી, જૂનાગઢમાં પાડવાના હતા મોટો ખેલ! ઘટનાને અંજામ આપે એ પહેલા SOGએ આ રીતે ઝડપી પાડ્યા
Published : October 26, 2026 at 5:33 PM IST
રાજકોટ: દિવાળીના તહેવાર ટાણે જ્યારે આંગડિયા પેઢીઓમાં રોકડની અવરજવર વધી જતી હોય છે, ત્યારે આ રોકડ પર નજર રાખીને લૂંટને અંજામ આપવા જઈ રહેલી આંતરરાજ્ય ટોળકીને રાજકોટ શહેર SOGએ ઝડપી પાડી છે. જૂનાગઢની આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓ રોકડ લઈને નીકળે ત્યારે તેમને લૂંટવાનું પ્લાનિંગ કરી રહેલી UP, બિહાર અને મુંબઈની 5 શખ્સોની હથિયારધારી ટોળકીને રાજકોટ SOGએ કુવાડવા પાસેથી દબોચી લીધી છે.
આ ટોળકી પાસેથી દેશી પિસ્ટલ, છરી, બેઝ બોલનો ઘોકો, XUV 500 ગાડી સહિત કુલ રૂ. 5,61,600નો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, પકડાયેલા મુખ્ય આરોપી વિરુદ્ધ બિહારમાં લૂંટ, ધાડ, ખૂન અને NDPS એક્ટ હેઠળ 9 ગંભીર ગુના નોંધાયેલા છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટ શહેર પોલીસ દિવાળીના તહેવારને લઈને શહેરમાં કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા અને ખાસ કરીને આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓ રોકડ લઈને જતા હોય, ત્યારે તેમની રેકી કરી લૂંટ-ધાડ જેવા બનાવો ન બને તે માટે SOGને સઘન પેટ્રોલિંગ અને બાતમીદારોને સક્રિય કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
આ સૂચનાના આધારે SOGના PI એન.બી. ચૌધરી અને બી.બી. જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ PSI બી.વી. ચુડાસમાની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. તા. 25/10/2025ના રોજ બાતમી મળી હતી કે, અમદાવાદ તરફથી આવતી MH-06-BE-3165 નંબરની XUV ગાડીમાં કેટલાક શખ્સો જીવલેણ હથિયારો સાથે આંગડિયા પેઢીને લૂંટવાના ઈરાદે ફરી રહ્યા છે.
બાતમીના આધારે પોલીસે અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પર કુવાડવા ગામ પાસે વાંકાનેર ચોકડી પાસે વોચ ગોઠવી ગાડીને અટકાવી હતી. તલાશી લેતા તેમાંથી પિસ્ટલ, છરી સહિતના હથિયારો મળી આવ્યા હતા. પોલીસે તુરંત 5 ઈસમોની અટકાયત કરી કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધ્યો છે.
પકડાયેલા 5 આરોપીઓ:
1. જાકીરઅલી લીયાકતઅલી ઉ.55 - લોલિયાપુર, પ્રતાપગઢ, UP
2. રંજનકુમારસિંહ ફિરંગીસિંહ રાજપુત ઉ.45 - ફટહૌલી, પશ્ચિમ ચંપારણ, બિહાર - કુખ્યાત ગુનેગાર
3. સૈફુદ્દીન નજમીયા અંસારી ઉ.45 - જૈસવાલનગર, UP
4. મહંમદ શાહબાઝ શેખ ઉ.31 - મૂળ UP, હાલ વડાલા ઈસ્ટ, મુંબઈ
5. સંજય સૂર્યનારાયણસિંહ રાજપુત ઉ.48 - કલવા, થાણે, મહારાષ્ટ્ર
1- ફરાર આરોપી: મહેબૂબ રહે. કોહડીર, પ્રતાપગઢ, UP
કબૂલાત અને ગુનાહિત ઈતિહાસ
આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે કે, તેઓએ અગાઉ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર અને જૂનાગઢ સહિતના જિલ્લાઓમાં આંગડિયા પેઢીઓની રેકી કરી હતી અને જૂનાગઢની અલગ અલગ આંગડિયા પેઢીઓમાંથી રોકડ લઈને નીકળતા ઈસમોને લૂંટવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી રંજનકુમાર વિરુદ્ધ બેતીયા, સુગૌલી, લૌરીયા, બગહા પો.સ્ટે.માં 9 ગુના નોંધાયેલા છે. અન્ય આરોપી સૈફુદ્દીન અગાઉ ખૂન, લૂંટ, ધાડ અને જાકીરઅલી મારામારી, ચોરી, લૂંટના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે.
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