VIDEO / રાજકોટમાં ખાણીપીણીની સ્પર્ધા: મહિલાએ 3 મિનિટમાં 56 પાણીપુરી, 70 વર્ષના દાદાએ 100 ગ્રામ વજનના 17 લાડવા ઝાપટ્યા!
રાજકોટમાં ગણેશ મહોત્સવમાં આવો જ ખાણીપીણીનો ખરાખરીનો જંગ જામ્યો હતો, જ્યાં માતા-દીકરીએ સાથે મળીને બાજી મારી હતી.
Published : September 24, 2026 at 11:02 AM IST
રાજકોટઃ શહેરના રેસકોર્સ મેદાન ખાતે શહેર ભાજપ દ્વારા આયોજિત સિદ્ધિ વિનાયક ધામ ગણેશ મહોત્સવ છેલ્લા 17 વર્ષથી એટલે કે 2008થી યોજાઈ રહ્યો છે. આ વખતે અહીં એક અનોખી સ્પર્ધા યોજાઈ જેનું નામ હતું, ઓપન સૌરાષ્ટ્ર પાણીપુરી અને લાડુ જમણ સ્પર્ધા.
ભક્તિની સાથે સ્વાદનો તડકો લગાવતી આ સ્પર્ધામાં 50 જેટલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધાનો નિયમ પણ રસપ્રદ હતો. પહેલી 5 મિનિટમાં ભાઈઓએ ફરજિયાત 5 લાડુ અને બહેનોએ ફરજિયાત 3 લાડુ ખાવા પડે, ત્યારબાદ બીજો રાઉન્ડ 20 મિનિટનો હોય છે, જેમાં અનલિમિટેડ લાડુ ખાવાના હોય છે. દરેક લાડુનું વજન 100 ગ્રામ અને શુદ્ધ ઘીના બનેલા હોય છે.
બહેનો માટે ખાસ યોજાયેલી પાણીપુરી સ્પર્ધામાં તો જાણે રોમાંચની હદ આવી ગઈ. ચટાકેદાર, તીખી-ખાટી પાણીપુરી ખાવાની સ્પીડ જોવા જેવી હતી. સૌની નજર એક જ મહિલા પર ટકી હતી, જેમનું નામ હતું નેહાબેન. નેહાબેને જે સ્પીડ બતાવી એ જોઈને આયોજકો પણ હક્કા-બક્કા રહી ગયા. માત્ર 3 મિનિટમાં તેઓ 56 પાણીપુરી ઝાપટી ગયા અને પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરી લીધો. તેમની થાળીમાં પાણીપુરી મુકાય અને બીજી જ સેકન્ડે ગાયબ. આ દૃશ્ય જોઈને ત્યાં ઉપસ્થિત સેંકડો લોકોએ તાળીઓથી તેમને વધાવી લીધા હતા.
જો પાણીપુરી સ્પર્ધામાં મહિલાઓએ બાજી મારી તો લાડુ સ્પર્ધામાં એક દાદાએ સૌને ચોંકાવી દીધા. સરપદળ ગામના 70 વર્ષીય ગોવિંદભાઈ લુણાગરિયા, જેમનું વજન માત્ર 50 કિલો છે, તેમણે 30 મિનિટમાં 100 ગ્રામ વજનના 17 લાડવા ઝાપટીને ભાઈઓના વિભાગમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. 70 વર્ષની ઉંમરે જ્યાં લોકો એક લાડુ ખાવાનું પણ ટાળે છે, ત્યાં ગોવિંદભાઈએ 17 લાડુ એટલે કે 1.7 કિલો લાડુ ખાઈને યુવાનોને પણ પાછળ છોડી દીધા. તેમણે કહ્યું કે ગણપતિ બાપા પરની શ્રદ્ધા જ તેમની તાકાત છે.
આ સ્પર્ધાનું સૌથી હૃદયસ્પર્શી દૃશ્ય હતું બહેનોના વિભાગમાં. 44 વર્ષીય સાવિત્રીબેન યાદવ અને તેમની 23 વર્ષીય પુત્રી કોમલબેન બંને 11-11 લાડવા ખાઈ સંયુક્ત રીતે પ્રથમ ક્રમે વિજેતા બન્યા. સાવિત્રીબેન આ સ્પર્ધામાં કોઈ નવા નથી. છેલ્લા 6 વર્ષથી તેઓ સતત વિજેતા બનતા આવ્યા છે અને તેમનો પોતાનો રેકોર્ડ 17 લાડવાનો છે. તેમણે કહ્યું, "ગણપતિ બાપાના આશીર્વાદ અને શુદ્ધ ઘીના લાડુનો આ ચમત્કાર છે. અહીં દાળ અને પાણીની ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે એટલે શરીરમાં કોઈ તકલીફ થતી નથી. આ વખતે મારી દીકરી પણ મારી સાથે ચેમ્પિયન બની એનો સૌથી વધુ આનંદ છે."
આયોજક અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડો. માધવ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, 'અમે 2008થી આ ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરીએ છીએ. અમારો હેતુ માત્ર પૂજા-અર્ચના નહીં પણ લોકોને એક મંચ પર ભેગા કરીને આનંદ આપવાનો પણ છે. લાડુ અને પાણીપુરી સ્પર્ધા એ લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે.'
ગણેશોત્સવના આ મેદાનમાં જ્યાં એક તરફ બાપાના જયઘોષ ગુંજી રહ્યા હતા, ત્યાં બીજી તરફ પેટ ભરીને લાડુ અને પાણીપુરી ખાવાની સ્પર્ધાએ લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો.
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