રાજકોટ: ઠાકરધણી હોટેલમાં ફ્રીઝની નાઇટ્રોજન ટેન્ક બ્લાસ્ટ થઈ, બાળમજૂરને માથામાં ઈજા થતા મોત
16 વર્ષીય મૃતક અરવિંદસિંહ સાટકા મૂળ રાજસ્થાનનો વતની, 25 દિવસ પહેલા જ હોટલમાં કામે લાગ્યો હતો : પરિવારમાં શોક
Published : June 4, 2026 at 8:18 PM IST
રાજકોટ: શહેરના ભાવનગર રોડ પર ઠાકર ઘણી હોટેલમાં ફ્રીઝની નાઇટ્રોજન ટેન્ક બ્લાસ્ટ થઈ હતી જેમાં સગીર બાળ મજૂરને માથામાં ઈજા થતા મોત નીપજ્યું હતું. મૃતક અરવિંદસિંહ સાટકા (સીસોદીયા) મૂળ રાજસ્થાનનો વતની છે. સાતેક મહિનાથી હોટલમાં કામ કરતો હતો. આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, અરવિંદસિંહ પુનસિંહ સાટકા (ઉંમર વર્ષ 16, રહે. ઠાકરધણી હોટલ, ભાવનગર રોડ રાજકોટ) ગઈકાલે બપોરના સાડા ત્રણ વાગ્યા હોટલમાં કામ કરતો હતો.
ત્યારે માથાના ભાગે ઇજા થતા બેભાન હાલતમાં રાજકોટ સિવિલમાં ખસેડાયો હતો. આ બનાવ પછી ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા હતા. જેમાં જોઈ શકાય છે કે, હોટલમાં કિચનના ભાગમાં કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે કિચનમાં રાખેલ એક ફ્રીઝના કમ્પ્રેશન નાઇટ્રોજન ટેંકમાં ધડાકો થાય છે. નાઇટ્રોજન ટેંકની ઉપર જે કુલિંગ બોક્સ હોય તે છૂટું પડીને સીધું અરવિંદસિંહના માથામાં લાગે છે અને અરવિંદસિંહ ત્યાં જ બેભાન થઈને ઢળી પડેલ. તેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો પરંતુ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. બનાવવાનું આજીડેમ પોલીસે જરૂરી કાગળ કાર્યવાહી કરીને મૃતદેહને પીએમ માટે ખસેડ્યો હતો. આ ઉપરાંત કોની બેદરકારીથી મૃત્યુ થયું તે અંગે પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
પિતાનું કિડનીની બીમારીથી મોત થતા ત્રણ ભાનેડામાં મોટો અરવિંદસિંહ મજૂરી કામે લાગ્યો હતો
મૃતકના સાથી કર્મચારીઓ અને પરિવારજનો પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ અરવિંદસિંહ રાજસ્થાનના ઉદયપુર પાસે આવેલા એક ગામનો વતની હતો. તે બે ભાઈ અને એક બહેનમાં મોટો હતો. તેમના પિતા નું કિડની ની બીમારીથી સાત મહિના પહેલા મૃત્યુ થયું હતું. ઘરના મોટા સંતાન તરીકે અરવિંદસિંહ પર જવાબદારી આવી ગઈ હતી. 25 દિવસ પહેલા તે હોટલમાં કામે જોડાયો હતો.
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