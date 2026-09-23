વિરપુરમાં લોભામણી સ્કીમના નામે લોકોના 99.29 લાખ રૂપિયા હડપ કરનાર અમદાવાદથી ઝડપાયો
વિવિધ સ્કીમો ચલાવી રોકાણકારોને પાકતી મુદતે રકમ પરત ન આપી હોવાનો આક્ષેપ
Published : September 23, 2026 at 9:12 PM IST
રાજકોટ: વિરપુરમાં ‘જય જલારામ માર્કેટીંગ’, ‘જલારામ બચત સહકારી મંડળી’ અને ‘J.K. MM Auto Consultancy’ના નામે સ્કીમો ચલાવી રોકાણકારોને પાકતી મુદતે રકમ પરત ન આપી હોવાનો આક્ષેપ; વિરપુર પોલીસે નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.
યાત્રાધામ વિરપુર (જલારામ) પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અલગ-અલગ લોભામણી બચત તથા ઈનામી યોજનાઓ ચલાવી રોકાણકારો પાસેથી લાખો રૂપિયા એકત્ર કરી પાકતી મુદતે પરત નહીં આપવાના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને વિરપુર પોલીસે અમદાવાદ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ વિવિધ સ્કીમોના નામે રોકાણકારોને વધુ રકમ, વ્યાજ તેમજ મોટરસાઇકલ આપવાની લાલચ આપી અંદાજે રૂ.99,29,550/-ની માતબર રકમ એકત્ર કરી હતી.
રાજકોટ રેન્જ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્ત રાય (IPS), રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જર (IPS) તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક આર.એ. ડોડીયાની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ વિરપુર પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ લોભામણી સ્કીમો મારફતે લોકો પાસેથી નાણાં મેળવી પરત નહીં આપતા તત્વો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
40 મહિના સુધી રૂ.1,000 ભરો, પાકતી મુદતે રૂ.50 હજાર અથવા મોટરસાઇકલની લાલચ
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આરોપીઓએ ‘જય જલારામ માર્કેટીંગ’ના નામે ઈનામી યોજનાની સ્કીમ ચલાવી હતી. જેમાં રોકાણકારો પાસેથી દર મહિને રૂ.1,000 મુજબ 40 મહિના સુધી કુલ રૂ.40,000 ભરાવવામાં આવતા અને પાકતી મુદતે રૂ.50,000 અથવા તેના બદલે મોટરસાઇકલ આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. આ ઉપરાંત ‘જલારામ બચત સહકારી મંડળી લિમિટેડ’ના નામે દૈનિક બચત યોજનાઓ ચલાવી રોજના રૂ.100, રૂ.200 તથા રૂ.500 જમા કરાવવાની અને તેના બદલામાં 6 ટકા વ્યાજ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવાનો પણ ગુનામાં ઉલ્લેખ છે.
તે જ રીતે ‘J.K. MM Auto Consultancy Pvt. Ltd.’ના નામે પણ દર મહિને રૂ.1,000 ભરાવી 40 મહિના બાદ રૂ.50,000 અથવા મોટરસાઇકલ આપવાની લોભામણી ડ્રો સ્કીમ ચલાવવામાં આવી હોવાનું પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
રોકાણકારો પાસેથી રકમ મેળવી પાકતી મુદતે પરત નહીં આપી
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ વિવિધ બચત યોજનાઓ તથા ઈનામી ડ્રો સ્કીમોના નામે રોકાણકારોને વધુ વળતર અને મોટરસાઇકલની લાલચ આપી તેમની પાસેથી રકમ એકત્ર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પાકતી મુદતે રોકાણકારોને રકમ પરત નહીં આપી નાણાંનો અંગત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. સમગ્ર મામલે વિરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC કલમ 409, 420, 114, Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978ની કલમ 3, 4, 5 તથા GPID Actની કલમ 3 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે અમદાવાદથી ઝડપી પાડ્યો
ગુનાની તપાસ દરમિયાન વિરપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જી. રાઠોડ તથા તેમની ટીમ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસમાં હતી. દરમિયાન મળેલી હકીકતના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરી રાજુભાઈ ભલુભાઈ ઉર્ફે લાલભાઈ મેવાડા, રહે. અમદાવાદને અમદાવાદ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો.
આરોપીનો અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો
પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ વડોદરા CID ક્રાઇમ, અમદાવાદ CID ક્રાઇમ, સુરેન્દ્રનગર સિટી-બી ડિવિઝન, ઈડર પોલીસ સ્ટેશન તથા રાજકોટ CID ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત, કાવતરું, બનાવટી દસ્તાવેજો સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
પોલીસની જાહેર જનતાને અપીલ
વિરપુર પોલીસના પીઆઈ એસ.જી.રાઠોડ દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે વધુ વળતર, ઊંચા વ્યાજ, ઈનામી ડ્રો, મોટરસાઇકલ અથવા અન્ય કોઈ લોભામણી સ્કીમની લાલચમાં આવીને રોકાણ ન કરવું. આવી કોઈ શંકાસ્પદ સ્કીમ અંગે માહિતી મળે તો વિરપુર (જલારામ) પોલીસ સ્ટેશનનો મો.63596 29375 પર સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.
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