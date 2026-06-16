રાજકોટના પૂર્વ મેયર જનકભાઈ કોટકનું 80 વર્ષની વયે નિધન
ભાજપના વફાદાર અને અગ્રણી નેતા જનકભાઈ કોટકે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને કોર્પોરેશનના ભાજપના નેતા એમ ચારેય મહત્વના પદો ઉપર કાર્ય કર્યું હતું.
Published : June 16, 2026 at 1:34 PM IST
રાજકોટ : રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વર્ષો જૂના સ્વયંસેવક અને ભારતીય જનસંઘ તથા ભાજપના અગ્રણી નેતા, રાજકોટના પૂર્વ મેયર જનકભાઈ મોરારજીભાઈ કોટકનું આજરોજ રાજકોટ ખાતે 80 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. તેઓ છેલ્લા 4 દિવસથી બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
જનકભાઈ કોટકનો જન્મ 6 જૂન 1947ના થયો હતો. શિશુકાળથી જ તેમના પિતાજી સ્વ. મોરારજીભાઈ કોટકના માર્ગદર્શન હેઠળ તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સ્વયંસેવક તરીકે કાર્યમાં જોડાયા હતા.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સ્થાપના ૧૯૭૩માં થયા બાદ ૧૯૭૫માં યોજાયેલી કોર્પોરેશનની પ્રથમ ચૂંટણીમાં તેઓ ભારતીય જનસંઘના ઉમેદવાર તરીકે વોર્ડ નંબર 17 (જંકશન પ્લોટ, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, કૈલાસવાડી સહિતના વિસ્તારો)માંથી જંગી બહુમતીથી વિજેતા થયા હતા. ત્યારથી માંડીને 1981, 1987, 1995, 2000, 2005 અને 2010માં કુલ મળીને 7 સતત ટર્મ સુધી એક જ વોર્ડમાંથી ચૂંટણીમાં વિજેતા બની સમગ્ર વિસ્તારને ભાજપના મજબૂત ગઢ તરીકે અંકિત કર્યો હતો.
સ્વ. કોટકની પ્રતિષ્ઠા ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક વફાદાર અને પ્રમાણિક અગ્રણી તરીકેની હતી. ભાજપના પ્રદેશના મોવડીમંડળ દ્વારા તેમને મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને કોર્પોરેશનના ભાજપના નેતા એમ ચારેય મહત્વના પદો ઉપર કાર્ય કરવાની તક મળી હતી. તેઓ અન્ય તમામ ચૂંટણીઓમાં પણ સક્રિય રહેતા હતા. સ્વ. કોટક ભાજપના પક્ષના બંધારણ પ્રમાણેની સર્વોચ્ચ બોડી પૈકીની એક રાષ્ટ્રીય પરિષદના સભ્ય તરીકે પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. તેમણે મુખ્ય ચારે પદ ઉપરાંત કોર્પોરેશનની સમાજ કલ્યાણ, બાંધકામ અને એસ્ટેટ સમિતિના ચેરમેન તરીકે પણ કામ કર્યું હતું.
1974માં નવનિર્માણ આંદોલન હોય, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સ્થાપના સમયે ભાદરની પાઇપલાઇન માટેનું આંદોલન હોય કે અસામાજિક તત્ત્વો સામેની લડત હોય, સ્વ. કોટક હંમેશા અગ્રેસર રહેતા હતા. તત્કાલીન વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા લાદવામાં આવેલી આંતરિક કટોકટી સમયે ‘મીસા’ના કાયદા હેઠળ તેમણે કારાવાસ પણ ભોગવ્યો હતો.
સ્વ. કોટક રાજકોટ સીવિલ હોસ્પિટલમાં ગરીબ દર્દીઓને સારવાર માટે હંમેશા ખડેપગે ઉપસ્થિત રહેતા હતા. દર્દીઓને સારવાર દરમિયાન દવાઓ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ ન હોય તો દાતાઓના સહયોગ વડે દવા અને લોહીની સગવડ કરી આપતા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર લેતા દર્દીઓ મૃત્યુ પામ્યા બાદ તેમની અંતિમક્રિયા કરનાર કોઈ ન હોય તો આવા બિનવારસી મૃતદેહના અગ્નિસંસ્કાર પણ તેઓ કરાવતા હતા.
સ્વ. કોટક જામનગર રોડ પર પોલીસ હેડક્વાર્ટરની સામે આવેલા કનકેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં અન્નક્ષેત્રનું સંચાલન કરતા હતા, જ્યાં ગરીબ લોકોને વિનામૂલ્યે ભોજન આપવામાં આવતું હતું. જંકશન પ્લોટ વિસ્તારમાં છેલ્લા 45 વર્ષથી નવરાત્રીના તહેવારોમાં પ્રથમ નોરતાથી શરદપૂનમ સુધી પ્રાચીન ગરબીનું સંચાલન કરતા હતા. જાહેરજીવનમાં મહત્વનું સ્થાન હોવા છતાં ગરબી સંચાલનને સ્વ. કોટક અગ્રતા આપતા હતા.
તેઓ લોહાણા સમાજની વિવિધ સામાજિક અને સેવાકીય સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હતા. પૂ. જલારામબાપાની જન્મજયંતી હોય કે પૂ. દાદા જશરાજની જન્મજયંતિ હોય, તે નિમિત્તેના કાર્યક્રમોમાં તેઓ મોખરે રહેતા હતા.
સ્વ. કોટકનું સમગ્ર પરિવાર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના રંગે રંગાયેલું છે. જંકશન પ્લોટ વિસ્તારમાં લાગતી સંઘની શાખામાં એક જ પરિવારના ચાર-ચાર પેઢીના સભ્યો જોડાયેલા છે. સ્વ. કોટકની વિદાય એક સામાજિક અને રાજકીય મોટી ખોટ સમગ્ર રાજકોટ શહેરને રહેશે.
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