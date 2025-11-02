રાજકોટ: સ્નેહ મિલનમાં જતા BJP MLAને ખેડૂતોએ રસ્તામાં જ થોભાવ્યા, પાક નુકસાની અંગે તાત્કાલિક સહાય માટે કરી રજૂઆત
ધોરાજી ઉપલેટા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ડો. મહેન્દ્ર પાડલીયા પાનેલી મુકામે ભાજપના એક સ્નેહ મિલનમાં પધારવાનાં હતા.
રાજકોટ: ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી પંથકમાં કમોસમી વરસાદને પગલે સંપૂર્ણ ખેત જણસોનો સોથ વળી ગયો છે. ત્યારે ખેડૂતોની હાલત કફોડી, દયનિય બની છે અને ખેડૂતો ઉદાસ બન્યા છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી દ્વારા વહેલી તકે સર્વે કરી તુરંત સહાય આપવા અંગેનો સરકાર દ્વારા ખેડૂત હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં ધરતીપુત્રોની ગંભીર પરિસ્થિતિએ અન્નદાતાને ઉગ્ર બનાવી દીધા છે.
ધોરાજી ઉપલેટા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ડો. મહેન્દ્ર પાડલીયા પાનેલી મુકામે ભાજપના એક સ્નેહ મિલનમાં પધારવાનાં હતા. ત્યારે અહીંયાના ખેડૂતોએ અગાઉથી જ ધારાસભ્યને શાંતિપૂર્ણ રજૂઆતો કરવાની તૈયારીના ભાગરૂપે ધારાસભ્યની રાહ જોઈને અત્રેના કડવા પટેલ સમાજ પાસે ભેગા થયેલા હતા. ત્યારે ધારાસભ્ય અને તાલુકા ભાજપ ટીમ સાથે પાનેલી ભાજપના હોદેદારો સાથે ખેડૂતોને જોઈને ગાડીમાંથી ઉતરી ખેડૂતોની રજુઆતને શાંતિપૂર્ણ રીતે સાંભળી સરકારના ખેડૂત લક્ષી ઝડપી નિર્ણય અંગે ખેડૂતોને સમજાવી સરકાર ખેડૂતોની સાથે છે તેવી સાંત્વના આપી ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવાનાં શાંતિપૂર્ણ જવાબો આપ્યા હતા.
કોઈ ખેડૂત સહાયથી વંચિત નહીં રહે તેવી સાંત્વના પણ ધારાસભ્યએ આપી હતી. તેમ છતાં ખેડૂતોમાં મગફળી ખરીદીમાં સરકારની પીછેહટને લઈને વ્યાપક નારાજગી હતી અને સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની એક બે હેક્ટરની મગફળી ખરીદી નહીં પણ સંપૂર્ણ મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવે સાથે જ જે કમોસમી વરસાદમાં જે પાકો પલળી ગયેલા છે તે પાક જણસોની પણ કોઈ કવેરી કાઢ્યા વિના સરકાર ખરીદી કરે તેવી ઉગ્ર રજુઆત અને માંગ હતી. જે અંગે ધારાસભ્યએ સરકારમાં રજુઆત કરી ખેડૂતોની મહતમ માંગણી સંતોષાય તેવું કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું.
આમ છતાં ખેડૂતો ધારાસભ્યના જવાબથી નાખુશ થઇ જણાવેલું કે, ધારાસભ્યએ અમને અમારી માંગણી અંગે ખાતરીના આપતાં અમારી માંગ અંગે અમે અડીખમ છીએ. આ અંગે ધારાસભ્ય સાથે વાત કરતા જણાવેલું કે, સરકાર ખેડૂતોની સાથે જ છે અને તત્કાલ નિર્ણયો લઈ ખેડૂતોને સહાય મળે તેવા પ્રયત્ન માનનીય મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી લઈ રહ્યા છે અને આગળ પણ ખેડૂતોના હિતની રજૂઆતો ભારપૂર્વક મુખ્યમંત્રી અને કૃષિમંત્રી સમક્ષ કરીશ તેવું જણાવ્યું છે.
ધોરાજી ઉપલેટા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ડો. મહેન્દ્ર પાડલીયા ચૂંટણી જીત્યા બાદ તેમના મૂળ વતન ગામ એવા ઉપલેટા ના મોટી પાનેલી ગામ વિસ્તારમાં દેખાતા ન હોવાની ચૂંટણી જીત્યા બાદથી ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે. ત્યારે વારંવાર ધારાસભ્યની નારાજગી રોષ અને તેમની કામગીરીથી સતત મોટી પાનેલી તેમજ કડવા પટેલ સમાજમાં નારાજગી હોવાની પણ ચર્ચાઓ સામે આવતી હોય છે.
ઉપલેટા તાલુકામાં વરસેલા અવિરત કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના તૈયાર પાક મગફળી, કપાસ, સોયાબીન, અળદ, મગ વગેરેમાં થયેલી નુકસાનીનું ખેડૂતોને સર્વે કરી વેહલી તકે યોગ્ય વળતર ચુકવવામાં આવે તેમજ ખેડૂતોના તૈયાર પાકને કમોસમી વરસાદથી થયેલી નુકસાની વાળો પાક પણ સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે. તેમજ ટેકાના ભાવે ખેડુત દાતેદાર દીઠ કેટલો જથ્થો ખરીદવામાં આવશે. જેનો કોઈ જવાબ ખેડૂતોને મળેલ નથી. પાનેલી મોટીના ખેડૂતો દ્વારા એમ પણ કહેવામાં આવેલું કે ગુજકો માર્શલના ડીરેકટર દીલીપભાઇ સંઘાણી દ્વારા નીવેદન આપવામાં આવેલું કે ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી ક્યારે શરૂ કરવી અને કેટલો જથ્થો ખરીદવો એ જાણ કરવામાં આવેલી નથી. (સરકાર દ્વારા પરીપત્ર આપવામાં આવેલ નથી) ખેડૂતોનો પાક કમોસમી વરસાદના કારણે ડેમેજ થઇ ગયેલો છે જેથી કરીને જ્યારે ટેકાના ભાવે સરકાર ખરીદી શરૂ કરે ત્યારે કોઈ ખેડૂતોનો માલ રીજેક્ટ ન કરવામાં આવે એવી પાનેલી મોટીના ખેડૂતોએ ધારાસભ્યને તેમજ અન્ય હોદ્દેદારો સમક્ષ રજુઆત કરવામાં આવી છે.
