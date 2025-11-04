જસદણ યાર્ડમાં ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ ન મળતા જણસીની હરાજી બંધ કરાવી, સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો
ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનના પૂરતા ભાવ ન મળતા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને ખેડૂતો દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 4, 2025 at 7:23 PM IST
રાજકોટ: જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન સહિતના પાકોની હરાજી પ્રક્રિયા બંધ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનના પૂરતા ભાવ ન મળતા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને ખેડૂતો દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ વિરોધ રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસ વિપક્ષ નેતા અને સ્થાનિક કોંગ્રેસ આગેવાનોની આગેવાની હેઠળ થયો હતો.
માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોનો સૂત્રોચ્ચાર
ખેડૂતોએ માર્કેટિંગ યાર્ડ પર એકત્ર થઈ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને આગેવાનોએ ગળામાં બેનર પહેરીને પ્રતિકાત્મક વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે વેપારીઓ દ્વારા ભાવમાં કૃત્રિમ ઘટાડો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી હજુ શરૂ થઈ નથી.
મગફળી-કપાસના પાકને વરસાદથી નુકસાન
ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, જસદણમાં કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળી અને કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. જેના કારણ પાકની ગુણવત્તા પર અસર પડી છે. અને ઉત્પાદન ખર્ચ સામે બજારમાં ખૂબ ઓછા ભાવ મળી રહ્યા છે. જેથી આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. હાલમાં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીનો ભાવ રૂપિયા 300થી 1100 પ્રતિમણ ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે પલળેલી (ભીની) મગફળીનો ભાવ ₹300 પ્રતિ મણ સુધી નીચે ગયો છે. કપાસનો ભાવ ટેકાના ભાવ કરતાં ઓછો મળી રહ્યાનો ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો છે. અને આવી પરિસ્થિતિમાં ઉત્પાદન ખર્ચ પણ પાછો ન મળતો હોવાનો ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.
મગફળીની ટેકાના ભાવે તાત્કાલિક ખરીદી, માવઠાથી થયેલા નુકસાનીનું વળતર, ખેડૂતોના બેંક અને સહકારી દેવા માફ, વેપારીઓ દ્વારા ભાવ નિયંત્રણ સામે કાર્યવાહી કરવા સહિતની ખેડૂતોએ માંગ કરી છે.
