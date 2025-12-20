રાજકોટ: ધોરાજીમાં ડુંગળીના ભાવ ગગડતા ખેડૂતો પાયમાલ જેવી સ્થિતિમાં, કહ્યું 'સરકાર મદદ કરે'
પ્રતિ મણ (20 કિલો) માત્ર ₹100 થી ₹250 સુધીના જ ભાવ મળી રહ્યા છે.
Published : December 20, 2025 at 11:58 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથકમાં વર્તમાન સમયના ડુંગળીના ખેડૂતોને 'એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે' જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોવાથી અને ભાવ યોગ્ય અને પોષણક્ષમ નહીં મળતા હવે સરકાર ખેડુતોની મદદ કરે તેવી માંગ કરી છે.
ધોરાજી પંથકમાં ખેડૂતો ફરી એકવાર મુસીબતમાં મુકાયા છે. કુદરતી આફતો સામે લડીને પકવેલો ડુંગળીનો પાક જ્યારે બજારમાં આવ્યો છે, ત્યારે ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. એક તરફ મોંઘા બિયારણ અને ખાતરનો ખર્ચ અને બીજી તરફ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મળતા તળિયાના ભાવને કારણે જગતનો તાત લાચાર બન્યો છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, ડુંગળીના વાવેતરથી લઈને લણણી સુધીનો ખર્ચ આસમાને પહોંચ્યો છે. બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ અને મજૂરી ખર્ચ ગણીએ તો એક વીઘા દીઠ અંદાજે ₹20,000 થી ₹25,000નો ખર્ચ થાય છે. જ્યારે ખેડૂતો આ માલ યાર્ડમાં વેચવા જાય છે, ત્યારે તેમને પ્રતિ મણ (20 કિલો) માત્ર ₹100 થી ₹250 સુધીના જ ભાવ મળી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં ખેડૂતોને તેમની પડતર કિંમત પણ વસૂલ કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ખેડૂતો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે સરકાર આવક બમણી કરવાની વાતો કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં ખેડૂતો દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ રહ્યા છે.
ધોરાજીના ખેડૂતો માટે આ વર્ષ 'માઠા સમાચાર' જેવું રહ્યું છે. ચોમાસામાં ભારે વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થયું. પાક તૈયાર થવાના સમયે કવખતના વરસાદે (માવઠું) ડુંગળીની ગુણવત્તા બગાડી નાખી. દવાઓના છંટકાવ છતાં મહા મુસીબતે પાક બચાવ્યો, પરંતુ બજારમાં ભાવ તૂટી ગયા.
ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડના હોલસેલ વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ભાવ ઘટવા પાછળ મુખ્ય બે કારણો જવાબદાર છે જેમાં માવઠાને કારણે ડુંગળીની ગુણવત્તા નબળી પડી છે, જેના લીધે તે 'એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી'ની રહી નથી. બીજું ગુણવત્તા નબળી હોવાથી બહારના દેશોમાં નિકાસ થઈ શકતી નથી, પરિણામે લોકલ માર્કેટમાં આવક વધતા ભાવ ગગડ્યા છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે કે "ખેડૂતો લોહીનું પાણી કરીને પાક તૈયાર કરે છે, પરંતુ જ્યારે પૈસા લેવાનો વારો આવે ત્યારે વચેટીયાઓ અથવા બજારના સમીકરણો ખેડૂતોને પાયમાલ કરી દે છે."
નિરાશ થયેલા ખેડૂતો હવે સરકાર પાસે આશા રાખી રહ્યા છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર ડુંગળીના ટેકાના ભાવ જાહેર કરે અથવા સ્પેશિયલ પેકેજ આપે. નિકાસને પ્રોત્સાહન મળે તેવા પગલાં લેવામાં આવે જેથી બજારમાં ભાવ સુધરે તેવું ખેડુતોની અને વેપારીઓનું માનવું છે.
