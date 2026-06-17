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રાજકોટ યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં પૈસા પડાવતા 2 નકલી પોલીસ ઝડપાયા

‘અમે પોલીસ છીએ અને અહીં ખુલ્લા પટમાં શું કરો છો’ કહી રૂ.50 હજાર માંગ્યા, યુવાનોને શંકા જતાં જ બંને શખ્સો ભાગ્યા, રાજકોટ પોલીસે કરી ધરપકડ.

રાજકોટ યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં પૈસા પડાવતા 2 નકલી પોલીસ ઝડપાયા
રાજકોટ યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં પૈસા પડાવતા 2 નકલી પોલીસ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 1:50 PM IST

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રાજકોટ : શહેરમાં નકલી પોલીસ વિસ્તાર પારખવામાં થાપ ખાતા બાજી ઊંઘી પડી હતી. યુની. પોલીસ વિસ્તારમાં માલવીયાનગરના પોલીસ બની રૂપિયા પડાવવા જતાં બે શખ્સો પકડાયા હતા. સોપાન લકઝરીયસની પાછળ ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડમાં બેસેલા ચાર મિત્રોને ‘અમે પોલીસ છીએ અને અહીં ખુલ્લા પટમાં શું કરો છો’ કહી રૂ.50 હજાર માંગ્યા હતા. જો કે, યુવાનોને શંકા જતાં જ બંને શખ્સો નાસી છૂટ્યા હતા. જે અંગે યુની. પોલીસમાં ગુનો નોંધાતા પોલીસે નકલી પોલીસ આર્યન અને પરમરાજને દબોચી લીધા હતા.

બનાવ અંગે મવડી પ્લોટમાં મધુરમ સોસાયટી શેરી નં.2 શ્રી કૃષ્ણ સ્કૂલની સામેની શેરીમાં રહેતા કીરીટભાઈ મનસુખભાઈ પીઠડીયા (ઉ.વ.31)એ નોંધાવેલ ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે આર્યન ફળદુ અને પરમરાજ માંજરીયાનું નામ આપતાં યુની. પોલીસે બીએનએસ એકટની કલમ 204, 205 અને 308 સહિત હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ આદરી હતી.

રાજકોટ યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં પૈસા પડાવતા 2 નકલી પોલીસ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વાવડી ગામમાં ઘરઘંટીના બોકસ બનાવવાના કારખાનામાં મજૂરીકામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ગઈ તા.12ના સાંજે સાત વાગ્યે તે કારખાનાથી કામ પૂર્ણ કરી મિત્રોને મળવા રાણીમાં રૂડીમાં ચોક ખાતે છોગાળા પાનની દુકાને ગયા હતા. ત્યાં અગાઉથી મિત્ર નરેશભાઈ પાંચાલ, રવિભાઈ ચાવડા તથા ભાર્ગવભાઈ બેઠેલા હતા. બાદ આશરે આઠેક વાગ્યે રવિ ચાવડા તથા ભાર્ગવ જોગર યુવકને લઈ બહાર ગયા હતા.

રાત્રે આશરે 11 વાગ્યે યુવક અને તેનો મિત્ર નરેશભાઈ પાંચાલ સાથે ભાર્ગવની બાઈક લઈ રૈયાધાર શાંતિનગર ગેઈટથી આગળ સોપાન લકઝરીયસની પાછળ ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગયા હતા. ત્યાં રવિભાઈ ચાવડા તથા ભાર્ગવ જોગર પહેલાથી ગ્રાઉન્ડમાં બેઠેલા હતા, જેથી ચારેય મિત્રો ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા હતા.

દરમિયાન બે શખ્સો એક બ્લુ કલરની ઓલા બેટરીવાળી બાઈક લઈ આવ્યા હતા. જેમાંથી ચાલકે પોલીસના લોગોવાળું જેકેટ પહેરેલું હતું અને કહ્યું કે, ‘અમે પોલીસ છીએ અને અહીં ખુલ્લા પટમાં શું કરો છો?’ તેમ કહેતા ચારેય જણા ડરી જતા ત્યાંથી નાસવા લાગ્યા હતા.

બંને શખ્સો યુવક પાછળ દોડવા લાગ્યા અને તે પકડાઈ જતા પોલીસના લોગોવાળું જેકેટ પહેરેલ શખ્સે કહ્યું કે, ‘હું માલવીયા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી આવું છું અને તમારા મિત્રો ભાગી ગયા, તે બધાને બોલાવ નહીંતર તમારી બંને બાઈક ડીટેઈન કરું છું, અને તને માલવીયા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાવ છું. જો પોલીસ સ્ટેશન ન જવું હોય અને માર ન ખાવો હોય તો તારે રૂ.50 હજાર આપવા પડશે.’

આ સાંભળી યુવક ડરી ગયો અને તુરંત જ મિત્ર નરેશભાઈને ફોન કરી ત્યાં પરત આવવા બોલાવ્યો. બાદ 10-15 મિનિટમાં ત્રણેય મિત્રો ત્યાં આવી ગયા હતા. દરમિયાન મિત્ર નરેશભાઈને તે બંને શખ્સો પર શંકા પડતા તેમણે તે બંનેના નામ પૂછ્યા. બાઈક ચાલકે પોતાનું નામ આર્યન ફળદુ અને તેની સાથેના શખ્સે પરમરાજ માંજરીયા જણાવ્યું. તેઓ પોલીસ નહીં હોવાની શંકા પડતા મિત્રોએ પૂછ્યું કે, ‘તમે માલવીયા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ હોય તો અહીં યુની. વિસ્તારમાં શું કરો છો?’ તેમનો કોઈ જવાબ ન આપતા ચારેય મિત્રોએ પોલીસ હોવાના પુરાવા માંગ્યા. ત્યારે બંને શખ્સો ત્યાંથી તેમની બાઈક લઈને નાસી ગયા હતા.

બનાવની ફરિયાદ પરથી યુની. પોલીસ મથકના પીઆઈ સી.એન.દવેની રાહબરીમાં પીએસઆઈ વિ.જી.ડોડીયા અને ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો અને ગણતરીની કલાકોમાં જ બંને આરોપી આર્યન ધીરજલાલ ફળદુ (રહે. ગોકુલધામ શેરી) અને પરમરાજ દિલીપ ઝાંઝરીયા (રહે. માધાપર ગામ)ની ધરપકડ કરી પૂછપરછ આદરી હતી.

બંને શખ્સોએ પૂછપરછ દરમિયાન મોજશોખ માટે રૂપિયાની જરૂરિયાત ઊભી થતાં આ ગુનો આચાર્યો હોવાની કબૂલાત આપી હતી. પોલીસે બંને શખ્સોએ પોલીસની ઓળખ આપી અન્ય કોઈ લોકો પાસેથી રૂપિયા પડાવ્યા છે કે નહીં તે અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.

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