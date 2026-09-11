રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી ભડકો: સિંગતેલના ડબ્બે 60 અને કપાસિયામાં 70 રૂપિયાનો વધારો
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલ 15 કિલો સિંગતેલનો ડબ્બો ₹3,050 જ્યારે કપાસિયા તેલનો ડબ્બો ₹2,850એ પહોંચ્યો છે
Published : September 11, 2026 at 7:39 PM IST
રાજકોટ: મધ્યમવર્ગીય પરિવારો માટે માઠા સમાચાર છે. રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર ભડકો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવમાં ₹60 અને કપાસિયા તેલના ડબ્બામાં ₹70નો સીધો વધારો થયો છે. જેના કારણે રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.
બજારના તાજા ભાવની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલ 15 કિલો સિંગતેલનો ડબ્બો ₹3,050એ પહોંચી ગયો છે, જે ગત સપ્તાહે ₹2,990 હતો. જ્યારે 15 કિલો કપાસિયા તેલનો ડબ્બો ₹2,850એ પહોંચ્યો છે, જે અગાઉ ₹2,780 હતો. જન્માષ્ટમીના તહેવારો પૂર્ણ થયા બાદ ભાવ ઘટશે તેવી આશા હતી, પરંતુ તેનાથી ઉલટું ભાવમાં હજુ પણ તેજી યથાવત રહી છે.
તેલ બજારના જાણકારોના મતે આ ભાવ વધારા પાછળ બે મુખ્ય કારણો જવાબદાર છે.
વરસાદ ખેંચાતા મગફળીના ભાવમાં તેજી: ચાલુ વર્ષે સૌરાષ્ટ્રમાં ચોમાસુ નબળું રહ્યું છે. છેલ્લા બે મહિનાથી નોંધપાત્ર વરસાદ ન થતાં મગફળીના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. વરસાદ ખેંચાતા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક ઘટી છે અને તેના ભાવ ₹1,200થી વધીને ₹1,350 મણ સુધી પહોંચી ગયા છે. મગફળી મોંઘી થતા સીધી અસર સિંગતેલ પર પડી છે.
સિંગતેલની માંગમાં વધારો: બીજી તરફ તહેવારોની સિઝન શરૂ થતા સિંગતેલની માંગમાં પણ વધારો થયો છે. હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ અને નાસ્તા-ફરસાણના વેપારીઓ દ્વારા સિંગતેલની ખરીદી વધી છે. માંગ વધતા અને પુરવઠો ઘટતા ભાવમાં તેજી આવી છે.
ખાદ્યતેલના વેપારી ભાવેશ પોપટે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 15 દિવસથી ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. વરસાદ ન થવાને કારણે મગફળીના ભાવ આસમાને છે. જો આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ નહીં થાય તો સિંગતેલનો ડબ્બો ₹3,200 સુધી પહોંચી શકે છે."
કપાસિયા તેલની વાત કરીએ તો કપાસના ખોળ અને કપાસિયા તેલની પણ બજારમાં અછત વર્તાઈ રહી છે, જેના કારણે તેના ભાવમાં પણ ₹70નો વધારો નોંધાયો છે. આ ભાવ વધારાની સીધી અસર સામાન્ય ગૃહિણીઓના રસોડા પર પડી છે. ગૃહિણીઓએ હવે તેલની વપરાશમાં કાપ મૂકવાની ફરજ પડી છે. આગામી નવરાત્રી અને દિવાળીના તહેવારો પહેલા જો ભાવમાં ઘટાડો નહીં થાય તો તહેવારો પણ મોંઘા સાબિત થશે.
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