રાજકોટ: વિરપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 3.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો, લોકોમાં ગભરાટ
આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.6 નોંધાઈ હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ગોંડલ શહેરથી લગભગ 24 કિલોમીટર દૂર પશ્ચિમ-દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં એક ખેતરમાં હતું.
Published : October 24, 2025 at 3:30 PM IST
રાજકોટ: શુક્રવાર, 24 ઑક્ટોબર 2025ના રોજ બપોરે 12:37 વાગ્યે રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના વિરપુર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારો જેવા કે તીથડિયા, મેવાસા અને સહેલુકા ગામોમાં ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સિસ્મોલોજિકલ રિસર્ચ (ISR), ગાંધીનગરના અહેવાલ મુજબ, આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.6 નોંધાઈ હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ગોંડલ શહેરથી લગભગ 24 કિલોમીટર દૂર પશ્ચિમ-દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં એક ખેતરમાં હતું.
આ ભૂકંપનો આંચકો ખૂબ જ હળવો હતો અને તે માત્ર એકથી બે સેકન્ડ સુધી ચાલ્યો હતો. જોકે, આંચકો અનુભવાતાં જ વિરપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકોમાં ક્ષણિક ગભરાટ ફેલાયો હતો. ઘણા લોકો સાવચેતીના ભાગરૂપે પોતાના ઘરો, દુકાનો અને ઓફિસોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે તેઓને હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો, જેનાથી તેઓ થોડીવાર માટે ગભરાઈ ગયા હતા.
સદભાગ્યે, આ હળવા ભૂકંપને કારણે કોઈ જાનહાનિ કે માલમિલકતને નુકસાન થયાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા નથી. ભૂકંપની ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. વિરપુરના સ્થાનિક વેપારીઓએ પણ મીડિયા સમક્ષ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ વ્યક્ત કરી હતી.
ગુજરાતમાં કચ્છ વિસ્તારમાં ભૂકંપના આંચકા વારંવાર અનુભવાતા હોય છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રના આ વિસ્તારમાં આવેલો આંચકો નોંધપાત્ર હતો. ગુજરાતી નવા વર્ષના ત્રીજા દિવસે આવેલા આ ભૂકંપથી લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
આ પણ વાંચો: