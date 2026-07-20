રાજકોટમાં કૌટુંબિક ઝઘડામાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, બે સગા ભાઈઓની છરીના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા
વૈશાલીનગરનો હાર્દિક ધોળકિયા છરી લઈને તૂટી પડ્યો, પિતા-પુત્ર અને કાકા પર જીવલેણ હુમલો, સારવાર દરમિયાન કાકાનું પણ મોત.
Published : July 20, 2026 at 1:19 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં ગત મોડી રાત્રે જાહેરમાં ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો. સોમનાથ સોસાયટી-2 વિસ્તારમાં પારિવારિક જમીનના ભાગ અને રૂપિયાની લેતીદેતીના વિવાદમાં 27 વર્ષીય હાર્દિક ધુળાભાઈ ધોળકિયાએ છરી કાઢી બે સગા ભાઈઓ પર જીવલેણ હુમલો કરી ડબલ મર્ડરને અંજામ આપ્યો હતો. આ ક્રૂર હુમલામાં 55 વર્ષીય સુરેશભાઈ બાલાભાઈ ધોળકિયાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે તેમના ભાઈ રાજેશભાઈ બાલાભાઈ ધોળકિયાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. સુરેશભાઈના પુત્ર લાખાભાઈ (24) ને પણ છરીના ઘા લાગતા તેમને જીવલેણ ઈજાઓ સાથે સારવારમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
બનાવની વિગતો મુજબ, રૈયાધારમાં બંસીધર પાર્ક શેરી નં.-1 માં રહેતા સુરેશભાઈ ધોળકિયાને તેમના ભાઈ રાજેશભાઈએ રાત્રે લગભગ એક વાગ્યાના અરસામાં ફોન કરી જણાવ્યું કે તેમના કૌટુંબિક સંબંધી હાર્દિક ધોળકિયા તેમના ઘર પાસે આવી ગાળાગાળી કરી રહ્યા છે. આ સાંભળી સુરેશભાઈ પોતાના પુત્ર લાખાભાઈ સાથે કારમાં સોમનાથ સોસાયટી-2 સ્થિત રાજેશભાઈના ઘર પાસે પહોંચ્યા. ત્યાં હાર્દિક ઉશ્કેરાયેલી હાલતમાં ગાળો બોલતો હતો અને હાજર રહેલા સગાઓ તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, હાર્દિકે “અમારો ભાગ કેમ આપતા નથી” તેવું કહી પોતાના કમરેથી છરી કાઢી સુરેશભાઈની છાતીના ભાગે એક ઘા ઝીંકી દીધો, જેના કારણે સુરેશભાઈ ત્યાં જ ઢળી પડ્યા.
ભાઈને બચાવવા રાજેશભાઈ વચ્ચે પડતાં હાર્દિકે તેમના ઉપર પણ છરી વડે છાતી, પડખા, પેટ, જાંઘ અને હાથ પર અનેક જીવલેણ ઘા કર્યા. પિતા અને કાકાને છોડાવવા ગયેલા પુત્ર લાખાભાઈ પર પણ તેણે પીઠ, હાથ અને હથેળીમાં છરી મારી ઈજાઓ પહોંચાડી. લોહીથી લથબથ હાલતમાં સુરેશભાઈ અને રાજેશભાઈને તાત્કાલિક રૈયા રોડ ખાતેની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા, જ્યાં તબીબોએ સુરેશભાઈને મૃત જાહેર કર્યા. રાજેશભાઈની સારવાર દરમિયાન તેમનું પણ મોત નીપજતાં બનાવ ડબલ મર્ડરમાં પલટાયો હતો.
સમગ્ર ઘટના પાછળ જમીન અને રૂપિયાના ભાગનો જૂનો પારિવારિક વિવાદ કારણભૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે. ફરિયાદી લાખાભાઈએ નોંધાવેલ ફરિયાદ મુજબ, હાર્દિક ધોળકિયા સાથે પૈતૃક ભાગના રૂપિયાની લેતીદેતીને લઈને મનદુખ હતું અને તેણે મારી નાખવાના ઈરાદા સાથે આ ઝઘડો કરી ગુનો આચર્યો હતો. યુનિવર્સિટી પોલીસે આ અંગે હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ડીસીપી રાકેશ દેસાઈ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને પીઆઈ ચિંતન દવેની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ આદર્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મારામારી દરમિયાન આરોપી હાર્દિક ધોળકિયાને પણ સામા પક્ષના લોકો દ્વારા છરી અને લોખંડના પાઈપ વડે માથા તથા શરીરના અલગ-અલગ ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. તેને પણ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંબંધમાં પોલીસે મૃતક સુરેશભાઈ ધોળકિયા, ફરિયાદી લાખાભાઈ ધોળકિયા, મૃતક રાજેશભાઈ ધોળકિયા અને શિવા નથુભાઈ ડોંડા વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો કાઉન્ટર ગુનો પણ નોંધ્યો છે. જમીનની લેતીદેતીના જૂના ખારમાંથી સર્જાયેલા આ ખૂની ખેલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
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