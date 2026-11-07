VIDEO / RAJKOT DIWALI CARNIVAL 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ, આતશબાજીથી ઝળહળી ઉઠ્યું આકાશ
આ કાર્નિવલનો ભવ્ય પ્રારંભ થઈ ગયો છે અને પ્રારંભની સાથે જ સમગ્ર શહેર દિવાળીના રંગમાં રંગાઈ ગયું છે.
Published : November 7, 2026 at 10:16 AM IST
રાજકોટ: દિવાળીની ઉજવણીને વધુ રંગીન બનાવવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવાળી કાર્નિવલ 2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્નિવલનો ભવ્ય પ્રારંભ થઈ ગયો છે અને પ્રારંભની સાથે જ સમગ્ર શહેર દિવાળીના રંગમાં રંગાઈ ગયું છે.
કાર્નિવલના પ્રારંભે ભવ્ય આતશબાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રંગબેરંગી આતશબાજીથી રાજકોટનું આકાશ ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. આકાશમાં ફૂટતા ફટાકડાઓએ અદભુત નજારો સર્જ્યો હતો. લાલ, લીલા, પીળા, વાદળી રંગની રોશનીથી આખું આકાશ ઝગમગી ઉઠ્યું હતું અને આ નજારો જોવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી.
આતશબાજી નિહાળવા રાજકોટવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. પરિવાર સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આતશબાજીનો નજારો માણ્યો હતો. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી સૌ કોઈ આ આતશબાજી જોઈને ખુશ થઈ ગયા હતા. લોકોએ પોતાના મોબાઈલમાં આ સુંદર ક્ષણોને કેદ કરી હતી.
આતશબાજીથી દિવાળી કાર્નિવલના પ્રારંભમાં આકર્ષણનો રંગ ઉમેરાયો હતો. દિવાળી એટલે પ્રકાશનો તહેવાર અને આ પ્રકાશના તહેવારની શરૂઆત જ આતશબાજીથી થતા લોકોમાં ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો હતો. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લોકો ખાસ આ કાર્નિવલ જોવા માટે આવ્યા હતા.
દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં રાજકોટવાસીઓ માટે વિવિધ મનોરંજનના કાર્યક્રમો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. આ કાર્નિવલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, લોકસંગીત, નૃત્ય, ફૂડ સ્ટોલ, હસ્તકલા, બાળકો માટે રમત-ગમત અને મનોરંજનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજાશે. રાજકોટવાસીઓ પરિવાર સાથે આ કાર્નિવલનો આનંદ માણી શકશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે, દિવાળીના તહેવારમાં સૌ લોકો એકસાથે મળીને ઉજવણી કરે અને શહેરમાં એકતાનું વાતાવરણ ઉભું થાય.
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