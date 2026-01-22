રાજકોટ: સ્કૂલ વાનના ડ્રાઇવરે 5 વર્ષની માસુમ બાળકી પર દુષ્કર્મ આચર્યું, પોલીસે કરી ધરપકડ
દુષ્કર્મની ઘટનામાં પોલીસે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. માત્ર 43 દિવસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
Published : January 22, 2026 at 8:12 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લાના જસદણ અને વિંછીયા તાલુકામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દુષ્કર્મની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થતો જઈ રહ્યો છે, જે સમાજ માટે ગંભીર ચિંતાજનક બાબત બની છે. થોડા સમય અગાઉ જસદણ તાલુકાના એક ગામમાં 7 વર્ષની માસુમ બાળકી પર થયેલી દુષ્કર્મની ઘટનામાં પોલીસે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. માત્ર 43 દિવસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ત્યારે વધુ એક હૃદયદ્રાવક ઘટના વિંછીયા તાલુકાના એક ગામમાંથી સામે આવી છે.
વિંછીયા પંથકના એક ગામની બાલવાટિકામાં અભ્યાસ કરતી પાંચ વર્ષની માસુમ બાળકી પર શાળાના વાહન ચાલકે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પીડિત બાળકી સ્કૂલેથી ઘરે પરત ફરતી હતી તે દરમિયાન વાન ચાલક ડ્રાઇવર દ્વારા ગત તા. 13-1-2025 અને ફરી તા. 20-1-2025, આમ માત્ર આઠ દિવસમાં બે વખત દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.
પોલીસ ફરિયાદ અનુસાર, સ્કૂલ વાન ડ્રાઇવર બાળકીને સ્કૂલેથી ઘરે મૂકવા જતાં રસ્તામાં ઉતારી લઈ અવાવરું વાડી વિસ્તારમાં લઈ જઈ આ ગૃહિત કૃત્ય આચરતો હતો. પાંચ વર્ષની માસુમ બાળકીને તો શું થઈ રહ્યું છે, તેની સમજ પણ નહોતી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બાળકી સ્કૂલે જવાનું ટાળતી હતી, ઉદાસ રહેતી હતી અને સ્કૂલ જવાનું કહેતા રડવા લાગતી હતી. જેને કારણે માતા-પિતાને શંકા ગઈ કે કંઈક ગંભીર ખોટું થઈ રહ્યું છે.
માતા-પિતાએ સાવધાનીપૂર્વક બાળકી સાથે વાત કરી, ચોકલેટ વગેરે આપી ધીમે ધીમે પૂછપરછ કરતાં બાળકીએ પોતાની બાળસુલભ ભાષામાં સ્કૂલ વાહન ચાલક દ્વારા તેના સાથે થયેલા દુષ્કર્મની સમગ્ર વાત જણાવી હતી. આ વાત સાંભળતા જ માતા-પિતાના પગ તળેથી જમીન ખસી ગઈ હતી.
તાત્કાલિક રીતે પીડિત બાળકીના માતા-પિતાએ વિંછીયા પોલીસ મથકમાં વાહન ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.પોલીસે ફરિયાદના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ પોતાનું ગુનાહિત કૃત્ય કબૂલ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેને કાયદાની કસ્ટડીમાં લીધો છે અને કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. સાથે જ પોલીસે આ બાબતે તપાસ શરૂ કરી છે, કે આરોપીએ અગાઉ કોઈ અન્ય મહિલા અથવા બાળકી સાથે આવું કૃત્ય કર્યું છે કે નહીં.
