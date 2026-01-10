ETV Bharat / state

જેતપુર શહેરમાં 2 વર્ષની બાળકી પર શ્વાનનો હિંસક હુમલો, હોસ્પિટલમાં કરાઈ દાખલ

પરિવારજનોએ તાત્કાલિક બાળકીને સારવાર અર્થે જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 8:15 PM IST

રાજકોટ : જિલ્લાના જેતપુર શહેરમાં રખડતા શ્વાનોએ આતંક મચાવ્યો છે. શહેરમાં એક પછી એક એમ બે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં માસૂમ બાળકો શ્વાનના હુમલાનો ભોગ બનતા વાલીઓમાં ભય અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના લોકએ પણ પોતના બાળકોને સાવચેત રાખવા જોઈએ.

જેતપુર શહેરના ગોંદરા વિસ્તારમાં હ્રદયદ્રાવક ઘટના બની છે. અહીં માત્ર 2 વર્ષની માસૂમ બાળકી પોતાના ઘરની પાસે નિખાલસતાથી રમી રહી હતી, ત્યારે જ અચાનક એક રખડતા શ્વાને બાળકી પર હુમલો કરી દીધો હતો. શ્વાને બાળકીને બચકા ભરી લેતા તે લોહીલુહાણ હાલતમાં રડવા લાગી હતી. પરિવારજનોએ તાત્કાલિક બાળકીને સારવાર અર્થે જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા.

ગોંદરા વિસ્તાર જેવી જ બીજી ઘટના કોટડીયા વિસ્તારની આસોપાલવ સોસાયટીમાં પણ બની હતી. જ્યાં શેરીમાં રમતા એક બાળક પર શ્વાને હિંસક હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં શ્વાનનો આતંક સ્પષ્ટ દેખાય છે. બાળકના હાથના ભાગે શ્વાને એટલા ગંભીર બચકા ભર્યા હતા કે તેને 6 ટાંકા લેવા પડ્યા હતા.

જેતપુરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો જ શ્વાન કરડવાનો ભોગ બની રહ્યા છે. શ્વાનોના ટોળાઓ જાહેર માર્ગો અને સોસાયટીઓમાં અડીંગો જમાવીને બેઠા હોય છે. રાત્રિના સમયે વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ પાછળ દોડતા શ્વાનો અકસ્માતનું કારણ બને છે. હવે ઘર આંગણે રમતા બાળકો પર હુમલા થતા સ્થિતિ ગંભીર બની છે.

એક પછી એક હુમલાની ઘટનાઓ બનવા છતાં તંત્ર નિષ્ક્રિય હોવાનો લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકા સામે સ્થાનિકોમાં પ્રબળ માંગ ઉઠી છે કે,રખડતા શ્વાનોને પકડવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવામાં આવે. બાળકો અને વૃદ્ધો નિર્ભય બનીને ફરી શકે તેવું વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે. વારંવારની રજૂઆતો છતાં કોઈ એક્શન લેવાતા નથી, જેથી હવે નક્કર પરિણામલક્ષી કામગીરીની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.

