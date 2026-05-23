રાજકોટ: ધૂળશિયા ગામમાં પાડોશીના ત્રાસથી કંટાળી ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવ્યું, ચાર શખ્સો સામે ફરીયાદ દાખલ
સુલતાનપુર પોલીસે મરવા મજબૂર સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : May 23, 2026 at 2:02 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લાના ગોંડલના ધૂળશિયા ગામમાં સેઢા પડોશીના ત્રાસથી કંટાળી ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવી લેતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ખેતરમાંથી પાણી નિકાલ માટેના રસ્તા મામલે સેઢા પડોશી અને કૌટુંબિક ભાઈઓએ ખેડૂતને માર મારવાની ધમકી આપી ટોર્ચર કરતાં અંતિમ પગલું ભરી લીધું હતું. આ બનાવ અંગે સુલતાનપુર પોલીસે ચાર શખ્સો સામે મરવા મજબુર કર્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.
આ બનાવ અંગે ગોંડલના ધૂળશિયા ગામમાં રહેતાં લાલજીભાઇ વલ્લભભાઇ ભુવાએ નોંધાવેલ ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે સુરેશ ઉર્ફે બાલા કાનજી ભુવા, હરેશ કાનજી ભુવા, કાનજી માધા ભુવા અને સાગર સુરેશ ભુવાનું નામ આપતા સુલતાનપુર પોલીસે મરવા મજબૂર સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. જેઓ તમામ ધુળસિયા ગોંડલના રહેવાસી છે.
ફરીયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ખેતીકામ કરે છે. પાંચ બહેન અને બે ભાઈઓ છે. જેમા ભાઇઓમા મોટા મહેન્દ્રભાઇ ઉર્ફે મહેશભાઇ વલ્લભભાઇ ભુવા છે. મોટાભાઇ મહેન્દ્રભાઈના પત્ની પારુલબેન અને સંતાનમા એક દીકરી અને એક દીકરો છે. બન્ને ભાઇઓના ભાગે ધુળશીયા ગામની સિમમા 15-15 વીઘા અલગ અલગ જમીનો આવેલ છે. ફરીયાદીના ભાઈની ખેતીની જમીનની નીચેના ભાગે ગામના સુરેશ ઉર્ફે બાલા ભુવાની ખેતીની જમીન આવેલ છે. જેઓ કુટુંબી ભાઈઓ થાય છે અને એકાદ વર્ષથી આ સુરેશ ભુવા તથા તેમના ભાઈ હરેશ ભુવાની જમીન આવેલ છે.
ફરીયાદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "ફરીયાદીનાં ભાઈની ખેતીની જમીનમાથી પાણીનો નિકાલ આરોપીના ખેતરમાથી થઇને જતો હોય જેથી આરોપી તથા તેના પિતા કાનજી ભુવા, સાગર ભુવા મોટા ભાઈને અવારનાવર ધમકીઓ મારી કહેતા કે, અમારા ખેતરમાંથી પાણીનો નીકાલ કરતો નહી, નહીંતર તારા ટાટીયા ભાંગી નાખીશુ અને ખેતરમાં આવવા જેવો નહી રહેવા દઈએ, જેથી ભાઈ ડરી ગયેલ અને પરીવારજનોને આ વાત કરેલ હતી. તેમજ ભાઇ ડરના માર્યો ક્યારેક ક્યારેક ખેતરે જતો હતો."
ફરીયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, દોઢ બે મહીના પહેલા ભાઈને ખેતરના પાણીના નિકાલનો રસ્તો આ લોકોએ માટી નાખી પાળો બાંધી બુરી દીધો હતો. ભાઈએ પાણી નિકાલ કરવા ગોંડલ મામલતદાર સમક્ષ અરજી કરેલ હતી. ત્યારબાદ આ લોકો જ્યારે હોય ત્યારે ભાઈને ખેતરે ધમકાવ્યા કરતા હતા અને ટાંટીયા ભાગી નાખવાની ધમકીઓ મારતા હતા. ખેતરે અંદર જવા જેવો નથી રહેવા દેવો જે વાત ભાઈ પરીવારજનોને કરતો અને અવારનાવર આ લોકોના ત્રાસથી ભાઇ મુંજાઇ ગયેલ હતો.
ફરીયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે બપોરના 12 વાગ્યે ફરીયાદી ખતેરમાં હતાં, ત્યારે ભાઇની દીકરીએ ફોન કરીને અમને જાણ કરી હતી અને તરત જ અમે ત્યાં ગયા અને ભાઈને સારવાર માટે ગોંડલ લઇ ગયા હતા ત્યારે ભાઇને પુછતા તેણે આ લોકોના ત્રાસથી કંટાળીને આ પગલું ભર્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ, ભાઈને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરેલ પરંતુ રસ્તામા જ ભાઈએ દમ તોડતા તબીબે તપાસી મૃત જાહેર કરેલ હતાં.
આ બનાવ અંગેની ફરીયાદ પરથી સુલતાનપુર પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીઓને પકડવા તપાસ હાથ ધરી છે. આ બનાવથી પુત્રીએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવતા પરીવારમાં કલ્પાંત છવાયો હતો.
