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રાજકોટ: ગોંડલ નજીક કારનો ભયંકર અકસ્માત થતા એકનું મોત, ચાર ઘાયલ

પૂરપાટ ઝડપે આવતી કાર એક વૃક્ષ સાથે ધડાકાભેર અથડાતા ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો.

ગોંડલ નજીક કારનો ભયંકર અકસ્માત થતા એકનું મોત
ગોંડલ નજીક કારનો ભયંકર અકસ્માત થતા એકનું મોત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 9:02 AM IST

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રાજકોટ : જિલ્લાના ગોંડલ નજીક શ્રીનાથગઢ અને મોવિયા ગામ વચ્ચે 'દાવત બેવરેજીસ' પાસે સાસણ બાજુથી પૂરપાટ ઝડપે આવતી કાર એક વૃક્ષ સાથે ધડાકાભેર અથડાતા ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર પૂજા રાજગોર, રીબડાના બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ કેસની સહ આરોપી હોવાનું સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ, પૂરપાટ ઝડપે જતી કારના અકસ્માતમાં 25 વર્ષીય પૂજા રાજગોર નામની યુવતીનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે કારનો કુરચો બોલી ગયો છે.​ આ દુર્ઘટનામાં 5 વર્ષની બાળકી સહિત અન્ય 4 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થતાં તેમને પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે રાજકોટ રિફર કરાયા છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર પૂજા રાજગોર, રીબડાના બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસના સહ આરોપી હોવાનું સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

ઇન્ચાર્જ ડીવાયએસપી નવીન ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું કે, "હાલ તો આ સમગ્ર બાબત તપાસનો વિષય છે અને ઝીણવટભરી તપાસ અને આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ તે જ કરવામાં આવી છે, સાથે જ પીએમ થયા બાદ સમગ્ર બાબત સામે આવશે હાલ તો પોલીસે યુવતીની બોડીને પીએમ અર્થે ખસેડ્યો છે."

ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે અકસ્માતના માત્ર 21 કલાક પહેલા જ પૂજાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ અજાણ્યા પુરુષ સાથે 'કપલ ફોટો' સ્ટોરીમાં શેર કર્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ગોંડલ તાલુકા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને મૃતદેહને શિવમ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટની એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ પીએમ અર્થે ખસેડ્યો છે. પોલીસે આ ઘટનાની અંદર ગંભીરતા દાખવીને તપાસ શરુ કરી છે.

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TAGGED:

RAJKOT NEWS
GONDAL ACCIDENT
RAJKOT POLICE
અમિત ખૂંટ કેસ
RAJKOT FATAL CAR ACCIDENT

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