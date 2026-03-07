ETV Bharat / state

રાજકોટમાં શાળા આસપાસ તમાકુના વેચાણ પર પ્રતિબંધ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો

કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં તમાકુ કે સિગારેટનું વેચાણ કરવું કાનૂની ગુનો બને છે.

રાજકોમાં શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ
રાજકોમાં શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ : જિલ્લા પંચાયતના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા 3 માર્ચ, 2026ના રોજ COTPA-2003 એક્ટની અમલવારી માટે એક કડક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં તમાકુ કે સિગારેટનું વેચાણ કરવું કાનૂની ગુનો બને છે.

આ નિયમના ઉલ્લંઘન સામે દંડ ફટકારવા અને તે દંડ એકત્રિત કરવા માટે શાળાના આચાર્યો તથા શિક્ષકોને અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, શાળાઓની આકસ્મિક મુલાકાત દરમિયાન જો આવી કોઈ દુકાન કાર્યરત જણાશે, તો જે તે શાળાના આચાર્ય તેમજ સરપંચ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

આ સત્તા અને પરિપત્ર સામે રાજકોટ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. 24 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરી હતી. શિક્ષક સંઘે શૈક્ષણિક સંસ્થાની આસપાસ તમાકુ વેચાણ પરના પ્રતિબંધને આવકાર્યો છે, પરંતુ આચાર્યને દંડ વસૂલવાની સત્તા સોંપવાનો સખત વિરોધ કર્યો છે.

રાજકોમાં શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની દલીલ છે કે દુકાનદારો પાસેથી દંડ વસૂલતી વખતે ઘર્ષણ થવાની અને સુરક્ષાના ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થવાની સંભાવના રહેલી છે. શિક્ષકો પહેલેથી જ વસ્તી ગણતરી અને બોર્ડની પરીક્ષા જેવી શાસકીય કામગીરીમાં જોડાયેલા હોય છે, તેથી તેમના પર વધારાની કાયદાકીય જવાબદારી મૂકવી વ્યવહારુ નથી. આથી, દંડ વસૂલવાની સંપૂર્ણ કાર્યવાહી પોલીસ તંત્ર અથવા ગ્રામ પંચાયત મારફતે કરાવવા માંગ કરવામાં આવી છે.

શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ
શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ શિક્ષક સંઘ આ જવાબદારીનો વિરોધ કરી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ સ્થાનિક સ્તરે આની અમલવારી શરૂ થઈ ચૂકી છે. ધોરાજી તાલુકાના ઇન્ચાર્જ પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી એ.એસ. કટારિયાએ તેમના વિડિયો નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ઉપલી કચેરીની સૂચના મુજબ તમામ શાળાઓના આચાર્યોને આ અંગે માહિતગાર કરી દેવાયા છે.

શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ
શાળા આસપાસ તમાકુ વેચાણ પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં ગુટખા-પાન મસાલાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકાવવા અને જરૂર પડ્યે દંડ ફટકારવાની કામગીરી ચાલુ છે. મોટાભાગની શાળાઓમાં આ કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે અને ભવિષ્યમાં ઉપલી કક્ષાએથી મળતી સૂચનાઓ મુજબ વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો....

  1. જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખોને હવે વાર્ષિક રુ.1 કરોડની ગ્રાન્ટ મળશે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો ગ્રામીણ વિકાસ માટે નિર્ણય
  2. પાલનપુર જિલ્લા પંચાયત કચેરીનો સ્લેબ ધડાકાભેર તુટ્યો, 40 વર્ષ જૂનુ બિલ્ડીંગ જર્જરીત હાલતમાં

TAGGED:

RAJKOT DISTRIC SCHOOLS
RAJKOT TOBACCO BAN
RAJKOT NEWS
RAJKOT DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER
RAJKOT SCHOOLS AROUND TOBACCO BAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.