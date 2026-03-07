રાજકોટમાં શાળા આસપાસ તમાકુના વેચાણ પર પ્રતિબંધ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો
કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં તમાકુ કે સિગારેટનું વેચાણ કરવું કાનૂની ગુનો બને છે.
Published : March 7, 2026 at 7:21 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લા પંચાયતના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા 3 માર્ચ, 2026ના રોજ COTPA-2003 એક્ટની અમલવારી માટે એક કડક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં તમાકુ કે સિગારેટનું વેચાણ કરવું કાનૂની ગુનો બને છે.
આ નિયમના ઉલ્લંઘન સામે દંડ ફટકારવા અને તે દંડ એકત્રિત કરવા માટે શાળાના આચાર્યો તથા શિક્ષકોને અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, શાળાઓની આકસ્મિક મુલાકાત દરમિયાન જો આવી કોઈ દુકાન કાર્યરત જણાશે, તો જે તે શાળાના આચાર્ય તેમજ સરપંચ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
આ સત્તા અને પરિપત્ર સામે રાજકોટ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. 24 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરી હતી. શિક્ષક સંઘે શૈક્ષણિક સંસ્થાની આસપાસ તમાકુ વેચાણ પરના પ્રતિબંધને આવકાર્યો છે, પરંતુ આચાર્યને દંડ વસૂલવાની સત્તા સોંપવાનો સખત વિરોધ કર્યો છે.
પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની દલીલ છે કે દુકાનદારો પાસેથી દંડ વસૂલતી વખતે ઘર્ષણ થવાની અને સુરક્ષાના ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થવાની સંભાવના રહેલી છે. શિક્ષકો પહેલેથી જ વસ્તી ગણતરી અને બોર્ડની પરીક્ષા જેવી શાસકીય કામગીરીમાં જોડાયેલા હોય છે, તેથી તેમના પર વધારાની કાયદાકીય જવાબદારી મૂકવી વ્યવહારુ નથી. આથી, દંડ વસૂલવાની સંપૂર્ણ કાર્યવાહી પોલીસ તંત્ર અથવા ગ્રામ પંચાયત મારફતે કરાવવા માંગ કરવામાં આવી છે.
એક તરફ શિક્ષક સંઘ આ જવાબદારીનો વિરોધ કરી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ સ્થાનિક સ્તરે આની અમલવારી શરૂ થઈ ચૂકી છે. ધોરાજી તાલુકાના ઇન્ચાર્જ પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી એ.એસ. કટારિયાએ તેમના વિડિયો નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ઉપલી કચેરીની સૂચના મુજબ તમામ શાળાઓના આચાર્યોને આ અંગે માહિતગાર કરી દેવાયા છે.
હાલમાં 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં ગુટખા-પાન મસાલાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકાવવા અને જરૂર પડ્યે દંડ ફટકારવાની કામગીરી ચાલુ છે. મોટાભાગની શાળાઓમાં આ કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે અને ભવિષ્યમાં ઉપલી કક્ષાએથી મળતી સૂચનાઓ મુજબ વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
