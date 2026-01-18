રાજકોટ ગ્રામ્ય જેટકો સબ સ્ટેશનમાં ચોરી કરતી ટોળકી ઝડપાઈ, 5ની ધરપકડ, ત્રણ ફરાર
રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. અશોક કુમાર અને એસ.પી. વિજયસિંહ ગુર્જરની સૂચનાથી અને LCB પી.આઈ, વી.વી. ઓડેદરાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
Published : January 18, 2026 at 1:13 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લાના ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)એ એક મહત્વપૂર્ણ કામગીરીમાં જેટકો (GETCO) જી.ઈ.બી.ના સબ સ્ટેશનમાંથી કિંમતી રીએક્ટર અને સાધનોની ચોરી કરતી આંતરજિલ્લા ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. અશોક કુમાર અને એસ.પી. વિજયસિંહ ગુર્જરની સૂચનાથી અને LCB પી.આઈ, વી.વી. ઓડેદરાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જેટકો સબ સ્ટેશનમાં ચોરી કરતી ટોળકી
આ બનાવની વિગત મુજબ, ગત 5 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ પાટણવાવ 66 કે.વી. સબ સ્ટેશનમાંથી રાત્રિના સમયે રૂ. 1.17 લાખની કિંમતના 3 રીએક્ટરની ચોરી થઈ હતી. આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા પોલીસે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે મોટીમારડ ગામના ચીખલીયા રોડ પર વોચ ગોઠવી આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી પાંચ વ્યક્તિઓ અને એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળકની અટકાયત કરી છે.
ચોરી કરનાર આરોપીઓ
જેમાં મોરબીના રહેવાસી અશોક ઉર્ફ કાટીયો નરશીભાઇ વિરમગામીયા, આકાશ સુરેશભાઇ વિકાણી, ઘનશ્યામ રાજુભાઇ હળવદીયા, ધાંગ્રધાનો રહેવાસી શંભુભાઇ કરશનભાઇ ખાવડીયા અને મોરબીનો રહેવાસી વિજય ઉર્ફ કાળીયોવિનોદભાઇ સોલંકીને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. જ્યારે આ બાબતમાં સંડોવાયેલા અન્ય ચાર વ્યક્તિઓ દીપક કેશુભાઇ ડેરવાણીયા, શાયર દલસુખભાઇ મકવાણા , અરૂણ વજુભાઇ વિરમગામીયા, કરણ ઓઘાભાઇ ભુતીયાવાળા જે હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે, જેમની શોધખોળ ચાલુ છે.
રાજકોટ પોલીસે કરી કાર્યવાહી
રાજકોટ પોલીસે કરેલી કામગીરીમાં ઝડપાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી પોલીસે ઈકો કાર (GJ 13 AR 9688 - કિંમત રૂ. 3 લાખ), 3 મોબાઈલ ફોન, લોખંડના પાના, કટર, અને રોકડ રકમ મળી કુલ રૂ. 3,14,050/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે, તેમાં ઝડપાયેલા વ્યક્તિઓ દ્વારા કટર વડે કેબલ કાપી ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી ધરાવતા હતા. પૂછપરછમાં તેમણે પાટણવાવ ઉપરાંત ગોંડલના રીબડા ગામે કોપર વાયર ચોરી, જૂનાગઢના ચોકી ગામ અને અમરેલીના સારંભડા ગામે સબ સ્ટેશનમાંથી રીએક્ટર ચોરી કર્યાની કબૂલાત આપી છે.
આ કામગીરીમાં રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી. પી.આઈ. વી.વી. ઓડેદરા તથા પી.એસ.આઈ. એચ.સી. ગોહીલ અને આર.વી. ભીમાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ ટીમમાં એ.એસ.આઈ. બાલક્રૃષ્ણભાઇ ત્રીવેદી, શક્તિસિંહ જાડેજા, અનીલભાઇ ગુજરાતી, ઇન્દ્રવિજયસિંહ જાડેજા, જયવિરસિંહ રાણા, રવિભાઇ બારડ, બ્રિજરાજસિંહ જાડેજા અને રોહીતભાઇ બકોત્રા, તેમજ હેડ કોન્સ્ટેબલ અરવિંદસિંહ જાડેજા, ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા, રસીકભાઇ જમોડ, કૌશીકભાઇ જોષી, હરેશભાઇ પરમાર, ભગીરથસીંહ જાડેજા, મનોજભાઇ બાયલ અને નીલેશભાઇ ડાંગર જોડાયા હતા.
આ ઉપરાંત, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહીપાલસિંહ જાડેજા, પ્રકાશભાઇ પરમાર, ભાવેશભાઇ મકવાણા, મીરલભાઇ ચંદ્રવાડીયા, વિજયભાઇ સીંહાર તથા ડ્રાઈવર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અબ્દુલભાઇ શેખે પણ આ કામગીરીમાં ભાગ લીધો હતો.
આ પણ વાંચો...