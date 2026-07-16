ETV Bharat / state

રાજકોટ: ચરખડી ગામની સીમમાં કરુણાંતિકા, 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકતાં વૃદ્ધનું મોત

ઘટનાના ગણતરીના સમય પહેલાં જ તેઓ ભક્તિભાવમાં મગ્ન થઈને નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ અકસ્માતે તેઓ કૂવામાં ખાબક્યા હતા.

ચરખડી ગામની સીમમાં કરુણાંતિકા, 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકતાં વૃદ્ધનું મોત
ચરખડી ગામની સીમમાં કરુણાંતિકા, 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકતાં વૃદ્ધનું મોત (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ : ગોંડલ તાલુકાના ચરખડી ગામની સીમમાં કરુણ ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટના મવડી ચોકડી વિસ્તારમાં રહેતા અને શિવભક્તિમાં સદાય લીન રહેતા 65 વર્ષીય વૃદ્ધનું કૂવામાં પડી જવાથી કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. ઘટનાના ગણતરીના સમય પહેલાં જ તેઓ ભક્તિભાવમાં મગ્ન થઈને નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ અકસ્માતે તેઓ કૂવામાં ખાબક્યા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ, રાજકોટના મવડી ચોકડી નજીક રહેતા કાબાભાઇ ચકુભાઇ ઉમરેટિયા (ઉંમર 65) ચરખડી હાઈબોન્ડ સિમેન્ટ ફેક્ટરી પાછળ આવેલી પોતાની માલિકીની વાડીએ છેલ્લા 15 દિવસથી વૃક્ષારોપણ માટે આવતા હતા. તેઓ દિવસ દરમિયાન વાડીએ વૃક્ષો વાવ્યા બાદ સાંજે રાજકોટ પોતાના ઘરે પરત ફરતા હતા.

ચરખડી ગામની સીમમાં કરુણાંતિકા, 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકતાં વૃદ્ધનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક કાબાભાઈ શિવભક્તિના રંગે રંગાયેલા હતા અને ધાર્મિક કાર્યોમાં ઊંડી શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા. સવારે તેઓ પોતાની વાડીએ પૂજા-અર્ચના કરવા બેઠા હતા. પૂજા દરમિયાન તેઓ ભક્તિભાવમાં એટલા બધા લીન થઈ ગયા કે ઊભા થઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યા હતા.

આ અંગે પૂજા પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ બાજુમાં આવેલી વિનુભાઈ ગજેરાની વાડી તરફ ગયા હતા. જ્યાં અકસ્માતે તેમનો પગ લપસી જતા આશરે 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા હતા.અને કૂવાનાં ઉંડા પાણીમાં ડૂબી જવાથી તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ગોંડલ નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ભારે જહેમત બાદ કાબાભાઈના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તાલુકા પોલીસે બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે.

મૃતક કાબાભાઈના પરિવારમાં પત્ની અને બે પુત્રો છે. અત્યંત ભક્તિભાવવાળા અને શાંત સ્વભાવના કાબાભાઈના અવસાનથી ઉમરેટિયા પરિવાર અને તેમના સ્નેહીજનોમાં ઘેરા શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. બારડોલીમાં નંબર પ્લેટ વગરના કાળમુખા ટ્રકે રીક્ષાને હડફેટે લીધી, પત્નીની નજર સામે જ પતિનું કમકમાટીભર્યું મોત
  2. તાપી નદીમાં માછીમારી કરી રહેલા પરિવારનો માળો પિંખાયો, બ્રિજ ઉપરથી લોખંડની પ્લેટ પડતા પિતા-પુત્રીનું મોત

TAGGED:

RAJKOT NEWS
CHARKHADI VILLAGE ELDERLY MAN DIES
DEEP WELL ELDERLY MAN DIES
CHARKHADI VILLAGE
DEEP WELL ELDERLY MAN DIES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.