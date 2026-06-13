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રાજકોટ: પ્રેમજાળમાં ફસાવી ખેડૂતનું અપહરણ, 5 લાખની ખંડણી માંગનાર 4 આરોપીની ધરપકડ

આરોપીઓએ અન્ય કોઈ પાસે આ રીતનું કરી રૂપિયા પડાવ્યા છે કે નહી તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

5 લાખની ખંડણી માંગનાર 4 આરોપીની ધરપકડ
5 લાખની ખંડણી માંગનાર 4 આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:54 AM IST

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રાજકોટ : ગોંડલમાં હનીટ્રેપ અને અપહરણ ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. ગોંડલ B ડિવિઝન પોલીસે સમગ્ર ઘટનામાં 4 આરોપીને ઝડપ્યા છે, ખેડૂતે મહિલાને ગોંડલ બોલાવી પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યો હતો અને છરી બતાવી રેપના કેસમાં ફસાવી દઈશું તેમ કહી રૂ.4000 પડાવી લીધા હોવાની વાત સામે આવી છે.

ગોંડલમાં હનીટ્રેપ અને ખંડણીનો મામલો સામે આવ્યો છે. રાજકોટના મોરબી રોડ પર રહેતા 40 વર્ષીય ખેડૂતને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, ગોંધી રાખીને તેમની કાર અને રોકડ પડાવી લેવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ ગોંડલ સીટી બી ડીવીઝન પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે. જેમાં ખેડૂત પાસેથી આરોપીઓએ 5 લાખની વધુ માંગણી કરી હતી અને ખેડૂતની 4 લાખની કાર પણ આરોપીએ પડાવી લીધી હતી.

5 લાખની ખંડણી માંગનાર 4 આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત પાસે બળજબરીથી લખાણ કરાવી અપહરણ કરતા ગોંડલ બી ડિવિઝન પોલીસે તમામ આરોપીઓ દબોચ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી 5,51,050નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ભોગ બનનારાઓને સંપર્ક કરવા પોલીસે અપીલ કરી છે. આરોપીઓએ અન્ય કોઈ પાસે આ રીતનું કરી રૂપિયા પડાવ્યા છે કે નહી તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. તો મહિલાના ફોનની ડિટેઈલ્સ પણ પોલીસે નીકાળી છે.

5 લાખની ખંડણી માંગનાર આરોપીની ધરપકડ
5 લાખની ખંડણી માંગનાર આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ ગુનાહિત કાવતરામાં દશરથ જેન્તીભાઈ સરવૈયા, સંગીતા નામની યુવતી, ઇમરાન મેમુદશાહ શાહમદાર અને ઇમરાનની માતા સહિત કુલ 4 આરોપીઓ સામેલ છે. ફરિયાદીના પરિચિત આરોપી દશરથે ભોગ બનનાર ખેડૂતના જ ફોનમાંથી યુવતીનો સંપર્ક કરાવ્યો હતો. યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને ખેડૂતને 8 જૂન, 2026ના રોજ ગોંડલના વોરા કોટડા રોડ પર આવેલા એક મકાનમાં બોલાવ્યા હતા. તમામ ચારેય આરોપીઓએ ભેગા મળીને ફરિયાદીનું તેની જ ગાડીમાં અપહરણ કર્યું હતું.

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TAGGED:

GONDAL POLICE
GONDAL FARMER KIDNAPPED
GONDAL CRIME
HONEYTRAP AND KIDNAPPING GANG
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