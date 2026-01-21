ETV Bharat / state

ખોડલધામ સંગઠનના અધ્યક્ષ પદે આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની નિમણૂંક, નરેશ પટેલે કરી જાહેરાત

શ્રી ખોડલધામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને નવ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભવ્ય ‘કન્વીનર મીટ-2026’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની સતાવાર જાહેરાત
આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની સતાવાર જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 1:02 PM IST

રાજકોટ : સમગ્ર લેઉવા પટેલ સમાજની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન ખોડલધામ-કાગવડ ખાતે યોજાયેલી 'કન્વીનર મીટ-2026' દરમિયાન એક મોટી અને મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલે સત્તાવાર રીતે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના પુત્રી અનારબેન પટેલને ખોડલધામ સંગઠનના અધ્યક્ષ (પ્રેસિડન્ટ) તરીકે જાહેર કર્યા છે.

આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલ બન્યા ખોડલધામ સંગઠનનાં અધ્યક્ષ

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના કાગવડ ખાતે આવેલ શ્રી ખોડલધામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને નવ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભવ્ય ‘કન્વીનર મીટ-2026’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતભરમાંથી અને રાજ્ય બહારથી મોટી સંખ્યામાં ખોડલધામના કન્વીનરો અને સ્વયંસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ મિટિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સંગઠનની એકતા, સંકલન અને કાર્યક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો હતો.

આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની સતાવાર જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન સંબોધન કરતા ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આજે મારે એક જાહેરાત કરવી પડે એમ છે. જે નામ હું આપની સમક્ષ મૂકું છું, તે આખા ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને મને તે જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે. ખોડલધામના સમગ્ર સંગઠન અધ્યક્ષ તરીકે આજે અનારબેન પટેલની જાહેરાત કરવામાં આવે છે."

ખોડલધામ કન્વીનર મીટ-2026
ખોડલધામ કન્વીનર મીટ-2026 (ETV Bharat Gujarat)

આ જાહેરાત થતાની સાથે જ સમગ્ર સભામંડપ તાળીઓના ગડગડાટ અને 'જય સરદાર'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવો દ્વારા અનાર પટેલનું પુષ્પગુચ્છ અને હાર પહેરાવીને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અનાર પટેલે હાથ જોડીને સૌનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું.

ખોડલધામ કન્વીનર મીટ-2026
ખોડલધામ કન્વીનર મીટ-2026 (ETV Bharat Gujarat)

ખોડલધામ એ માત્ર ધાર્મિક સ્થાન નથી, પરંતુ પાટીદાર સમાજનું શક્તિપીઠ અને સામાજિક ચેતનાનું કેન્દ્ર ગણાય છે. અત્યાર સુધી સંગઠનની ધુરા પુરુષ આગેવાનો પાસે હતી, ત્યારે એક મહિલા અગ્રણી અને તે પણ અનાર પટેલ જેવા સશક્ત વ્યક્તિત્વને ‘સંગઠન અધ્યક્ષ’ તરીકેની જવાબદારી સોંપવી એ મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આ નિમણૂકથી સંગઠનમાં નવી ઊર્જાનો સંચાર થશે તેવું માનવામાં આવે છે.

અનાર પટેલ કોણ છે?

ખોડલધામ સંગઠનના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અનાર પટેલ સામાજિક અને સેવાકીય ક્ષેત્રે એક જાણીતું નામ છે. અનાર પટેલ ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી અને હાલના ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ અને શ્રી મફતભાઈ પટેલનાં પુત્રી છે. શિક્ષણ અને વ્યવસાય: તેઓ ઉચ્ચ શિક્ષિત છે અને વ્યવસાયે એક સફળ બિઝનેસવુમન છે. ફેશન અને રિટેલ ક્ષેત્રે તેમનો બહોળો અનુભવ છે.

ખોડલધામ સંગઠનના અધ્યક્ષ અનાર પટેલ
ખોડલધામ સંગઠનના અધ્યક્ષ અનાર પટેલ (ETV Bharat Gujarat)

અનાર પટેલનું નામ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે વર્ષોથી જોડાયેલું છે. તેઓ 'ગ્રામશ્રી' (Gramshree) અને 'માનવ સાધના' (Manav Sadhna) જેવી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા છે. ગાંધી આશ્રમ સાથે જોડાઈને તેમણે પછાત વર્ગની મહિલાઓ અને કારીગરો (Artisans) ને આર્થિક રીતે પગભર કરવા માટે નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. મહિલા સશક્તિકરણ અને હસ્તકળા (Handicrafts) ને પ્રોત્સાહન આપવામાં તેમનો સિંહફાળો રહ્યો છે. તેઓ હંમેશા લો-પ્રોફાઈલ રહીને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કરવા માટે જાણીતા છે. રાજકીય પરિવારમાંથી આવતા હોવા છતાં, તેમણે પોતાની ઓળખ એક સામાજિક કાર્યકર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી છે.

આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની સતાવાર જાહેરાત
આનંદીબેન પટેલનાં પુત્રી અનાર પટેલની સતાવાર જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)

અનાર પટેલના નેતૃત્વમાં ખોડલધામ સંગઠન હવે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોમાં સમાજ ઉપયોગી વધુ પ્રકલ્પો હાથ ધરે તેવી શક્યતાઓ છે. નરેશ પટેલ અને અનાર પટેલની જોડી પાટીદાર સમાજ અને અન્ય સમાજો વચ્ચે સેતુરૂપ બની સંસ્થાને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

