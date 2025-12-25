ધોરાજીમાં ખેડૂતોએ મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર પર મચાવ્યો હોબાળો, જાણો કેમ ખીજાયા ખેડૂતો ?
અતુલ સોલવન્ટના ગ્રાઉન્ડમાં ચાલતા આ કેન્દ્ર પર મજૂરો દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી ગેરકાયદેસર નાણાંની માંગણી કરવામાં આવતા વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું.
Published : December 25, 2025 at 1:20 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લાના ધોરાજીમાં સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર પર ખેડૂતોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. જેતપુર રોડ પર આવેલા અતુલ સોલવન્ટના ગ્રાઉન્ડમાં ચાલતા આ કેન્દ્ર પર મજૂરો દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી ગેરકાયદેસર નાણાંની માંગણી કરવામાં આવતા વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું.
મગફળીના પ્રત્યેક બારદાન દીઠ રુ.5ની માંગણી મજૂરો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે
ખેડૂતોએ મીડિયા સમક્ષ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ટેકાના ભાવે ખરીદાતી મગફળી જ્યારે બારદાનમાં ભરવામાં આવે છે, ત્યારે તેને ‘ટપરવા’ (સરખી રીતે ભરવા) માટે પ્રત્યેક બારદાન દીઠ રુ.5ની માંગણી મજૂરો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જે ખેડૂતોની મગફળીના સેમ્પલ પાસ થઈ ગયા હોય અને વજન પણ થઈ ગયું હોય, તેમની પાસે પણ આવી અન્યાયી માંગણી કરવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
ખરીદ કેન્દ્ર પર હાજર ખેડૂતોએ પોતાનો આક્રોશ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતો પોતાના વાહનો લઈને આખી રાત અને દિવસ લાઈનમાં ઉભા રહે છે, ત્યારે માંડ વારો આવે છે. મજૂરો કયા કાયદા હેઠળ કે કોના કહેવાથી રુ.5 માંગી રહ્યા છે, તે મોટો પ્રશ્ન છે. હોબાળા સમયે કેન્દ્ર પર કોઈ જવાબદાર અધિકારી હાજર ન હતા, જેને કારણે ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળવા વાળું કોઈ નહોતું.
જ્યારે રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ આપવાની વાત કરી રહી છે, ત્યારે પાયાના સ્તરે મજૂરો દ્વારા થતી આ 'મનમાની' તંત્રની પોલ ખોલી રહી છે. ખેડૂતોએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે શું આ ભ્રષ્ટાચારમાં કોઈ મોટા માથાઓની સંડોવણી છે? જવાબદાર અધિકારીઓની ગેરહાજરી એ વ્યવસ્થાની નિષ્ફળતા સૂચવે છે.
રોષે ભરાયેલ ખેડૂત જણાવે છે કે, "અમે ટેકાના ભાવે માલ વેચવા આવીએ છીએ કે મજૂરોને હપ્તા આપવા? અમારો વારો આવે ત્યારે મજૂરો ખોટી રીતે હેરાન કરે છે અને રૂપિયા માંગે છે." હાલ તો ધોરાજી મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર પર અસંતોષ અને અરાજકતાનો માહોલ છે. જો વહેલી તકે તંત્ર દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં આ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બને તેવી શક્યતા છે.
