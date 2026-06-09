રાજકોટ: યુનિ. રોડ પર હાઉસિંગ બોર્ડના 792 જર્જરિત આવાસો: નળ-ડ્રેનેજ-વીજ જોડાણો કાપવાની નોટિસ, 4000 રહેવાસીઓમાં ચિંતા
વોર્ડ નં. 10 ના આ વિસ્તારમાં આવેલા આ ક્વાર્ટર્સમાં લગભગ 4000 રહેવાસીઓ વસવાટ કરે છે.
Published : June 9, 2026 at 9:40 PM IST
રાજકોટ: શહીદ ભગતસિંહ ગાર્ડન પાસે યુનિવર્સિટી રોડ પર આવેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના વર્ષો જુના ક્વાર્ટર્સને લઈને ફરી વિવાદ સર્જાયો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ આ 792 આવાસોને ભયગ્રસ્ત જાહેર કરીને રહેવાસીઓને પાંચ દિવસમાં ફ્લેટ ખાલી કરી દેવા નોટિસ આપી છે. નોટિસમાં જણાવાયું છે કે સમય મર્યાદા પછી નળ, ગટર અને વીજ જોડાણો કાપી નાખવામાં આવશે.
સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ અનુસાર આ ઇમારતો માનવ વસવાટ માટે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય અને જોખમી છે. ચોમાસાની ઋતુ નજીક આવતાં મહાનગરપાલિકાએ જાનમાલના સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું ભર્યું છે. વોર્ડ નં. 10ના આ વિસ્તારમાં આવેલા આ ક્વાર્ટર્સમાં લગભગ 4000 રહેવાસીઓ વસવાટ કરે છે.
રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં આવી નોટિસ આપવામાં આવે છે અને ચોમાસુ પસાર થયા પછી વાત ભૂલી જવામાં આવે છે. તેઓ કહે છે કે “જો સલામતીની ચિંતા છે તો માત્ર નોટિસ આપવાને બદલે વિકલ્પ આપો.” રહેવાસીઓએ વૈકલ્પિક આવાસ, ભાડું અથવા પીપીપી મોડેલ દ્વારા નવા ફ્લેટ્સની માંગ કરી છે.
રહેવાસીઓની મુશ્કેલી વધારે છે કારણ કે જ્યારે તેઓ પોતાના સ્તરે રિપેરિંગ કરવા માંગે છે ત્યારે મહાનગરપાલિકા સ્ટ્રક્ચરલ રિપોર્ટ માંગે છે, જે મેળવવામાં આવતો નથી. આ કારણે રિપેરિંગની પ્રક્રિયા અટકી પડે છે.
મેયર ડો. નેહલ શુક્લે આ બાબતે વહીવટી પ્રક્રિયા તરીકે સમજાવતાં કહ્યું કે, “આ મિલકત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની છે, પરંતુ શહેરની હદમાં હોવાથી સલામતીની જવાબદારી મનપા પર છે. નોટિસ આપવી જરૂરી છે.” તેમણે રિપેર થયેલા મકાનોની ચકાસણી માટે તંત્ર પાસેથી વિગતો મંગાવવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું છે.
આ મામલે સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. મહિલાઓએ ખાસ કરીને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની માંગણી કરી છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચાલતી આ “નોટિસ-ચોમાસા-ભૂલી જવાની” પરંપરા અને તંત્રની ઉપેક્ષાને લઈને સ્થાનિકો સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે.
હાલમાં આ વિસ્તારમાં તંગ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે અને રહેવાસીઓ વિકલ્પની શોધમાં છે. મહાનગરપાલિકા અને હાઉસિંગ બોર્ડના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ થાય તેવી અપેક્ષા રહેવાસીઓે વ્યક્ત કરી છે.