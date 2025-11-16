ETV Bharat / state

ધોરાજીમાં કોલેરાના બે કેસ આવતા તંત્ર સતર્ક થયું, રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

રાજકોટના ધોરાજીમાં 40 જેટલા વ્યક્તિઓમાં કોલેરાની અસર જોવા મળી હતી, જે બાદ તંત્ર દ્વારા રિપોર્ટ કરાવાતા 40 પૈકીના બે વ્યક્તિઓના કોલેરાના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હતા.

ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ
ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ
રાજકોટ: ધોરાજી શહેરમાં 40 જેટલા વ્યક્તિઓને ઝાડા-ઉલટી એટલે કે કોલેરાની અસર જોવા મળી હતી. જેમાં આ વ્યક્તિઓના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સેમ્પલ લઈને રિપોર્ટ કરાયા હતા. રિપોર્ટ કર્યા બાદ બે જેટલા વ્યક્તિઓના કોલેરાના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર દ્વારા સતર્કતાના પગલાં તેમજ મેડિકલ ચેકઅપ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ કોલેરાની અસર જોવા મળતા રાજકોટ જિલ્લા કલેકટર દ્વારા સંક્રમિત વિસ્તાર માટે ખાસ જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

આ બાબતની અંદર ધોરાજી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર પુનિત વાછાણી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલમાં પાંચ પીર વિસ્તારમાં 2500 જેટલી વસ્તી છે. તે પૈકીના 36 થી લઈને 40 જેટલા લોકોના ઝાડા-ઉલટીના કેસ સામે આવ્યા હતા. જેમાં બે જેટલા વ્યક્તિઓના રિપોર્ટ કોલેરા પોઝિટિવ આવ્યા છે. ત્યારે આ તમામ વ્યક્તિઓની તબિયત સ્વસ્થ હોવાનું જણાવ્યું છે. આ બાબતને લઈને આ સંક્રમિત વિસ્તાર તેમજ આસપાસના વિસ્તારની અંદર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સતર્કતા અને મેડિકલને લગતી તમામ પગલાંઓ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડી સર્વે અને મેડિકલ ચેકઅપની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને આ મામલે જે કોઈ પગલાં લેવાના થશે તે પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે.

ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ
ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

રાજકોટ જિલ્લા કલેકટર દ્વારા રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના અર્બન દરબારગઢ વિસ્તારના પાંચ પીર વાડી વિસ્તારની અંદર 26 જેટલા ઝાડા-ઉલટીના કેસ નોંધાયેલા છે, તે પૈકીના ચાર જેટલા દર્દીઓના ટુલ સેમ્પલની તપાસ માટે માઈક્રો ડિપાર્ટમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ રાજકોટ ખાતે મોકલવામાં આવતા આ સેમ્પલ પૈકીના બે વ્યક્તિઓના કેસ કોલેરા પોઝિટિવ આવ્યા છે. જે બાબતે રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીના મળેલા પત્ર બાબતે ધ્યાન પર લઈ ધોરાજી તાલુકાના અર્બન દરબારગઢ વિસ્તારમાં આવેલા પાંચ પીર વાડીમાં અને તેની આજુબાજુના બે કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ રોગચાળો દૂષિત પાણી પીવાથી તેમજ પાણીના વપરાશથી બનતા અને ખુલ્લે આમ બજારમાં વેચાતા ખાદ્ય પદાર્થો જેવા કે શેરડીનો રસ દૂષિત પાણીથી બનતો બરફ તેમજ ઠંડા પીણા અને લોકલ પીણા છાસ દૂધની બનાવટો વગેરેથી ફેલાતા હોય તે અટકાવવા માટે તાત્કાલિક અસરથી પગલા લેવા માટે વિશેષ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ
ધોરાજીમાં કોલેરાના કેસ આવતા તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

