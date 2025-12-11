ધોરાજીમાં પૂર્વ પતિનો હીચકારો હુમલો, જૂની પત્નીના નવા પતિ પર છરીના ઘા મારી દીધા
નવા પતિને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
Published : December 11, 2025 at 4:40 PM IST
રાજકોટ : ધોરાજી શહેરમાં અંગત અદાવતને લઈને એક ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં એક પૂર્વ પતિએ પોતાની જૂની પત્ની અને તેના હાલના પતિ પર છરી વડે જીવલેણ હુમલો કરતાં સમગ્ર શહેરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ હુમલામાં નવા પતિને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
ધોરાજીમાં પૂર્વ પતિએ પત્ની પર કર્યો હુમલો
મળતી માહિતી અનુસાર, હાલ કેશોદના રહેવાસી લતાબેન અને તેમના હાલના પતિ સુરેશ ચૌહાણ કોઈ અંગત કામ અર્થે ધોરાજીના મટન માર્કેટ બહારપુરા વિસ્તારમાં આવ્યા હતા. આ સમયે લતાબેનના પૂર્વ પતિ, કિશન રાઠોડ ત્યાં અચાનક આવી પહોંચ્યા હતા, અંગત મામલે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. બોલાચાલી દરમિયાન પૂર્વ પતિ કિશન રાઠોડ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને તેણે છરી વડે લતાબેન અને તેમના હાલના પતિ સુરેશ ચૌહાણ પર હુમલો કર્યો હતો.
હુમલો કર્યા બાદ આરોપી ઘટના સ્થળેથી નાસી છૂટ્યો
આ હુમલામાં પતિ-પત્ની બંને ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, પરંતુ હાલના પતિ સુરેશ ચૌહાણને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. તાત્કાલિક અસરથી ઈજાગ્રસ્ત દંપતીને સારવાર માટે ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ઈજાગ્રસ્ત લતાબેને પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલો તેમના પૂર્વ પતિ કિશન રાઠોડએ જ કર્યો હતો. હુમલો કર્યા બાદ આરોપી કિશન રાઠોડ ઘટના સ્થળેથી નાસી છૂટ્યો હતો.
મહિલા લતાબેનના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પૂર્વ પતિ કિશન રાઠોડ તેમને અગાઉ ખૂબ હેરાન પરેશાન કરતા હતા અને મારામારી પણ કરતા હતા. જેના પરિણામે લતાબેને કિશનથી અલગ થઈને વર્તમાન પતિ સુરેશ ચૌહાણ સાથે ઘર સંસાર માંડીને નવું જીવન શરૂ કરી દીધું હતું. આ બાબત પૂર્વ પતિ કિશન રાઠોડને પસંદ ન આવી હોય, તે અંગત અદાવત રાખીને આ હુમલો કરવા આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે.
પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી
ધોરાજીના એક જાહેર સ્થળે થયેલા આ હીચકારા હુમલાને લઈને શહેરમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ધોરાજી પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે ઈજાગ્રસ્ત દંપતીનું વિગતવાર નિવેદન નોંધવા માટેની કામગીરીઓ કરીને પૂર્વ પતિ કિશન રાઠોડ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે અને નાસી છૂટેલાને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે જુદી જુદી ટીમો બનાવીને વધુ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ પણ વાંચો...