રાજકોટની 120 વર્ષ જૂની સરકારી DH કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડિસમિસ: ભુજમાં RUSA ના રૂ.50 લાખમાંથી રૂ.25.36 લાખનો ચૂનો લગાવ્યો
સરકારી ખરીદ પ્રક્રિયાને અનુસર્યા વિના સીધા વર્ક ઓર્ડર આપીને રૂ.25,36,772 નો ખર્ચ કરી નાખ્યો
Published : September 29, 2026 at 7:22 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટની શિક્ષણ જગતમાંથી સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આઝાદી પહેલાની 120 વર્ષ જૂની પ્રતિષ્ઠિત ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટસ સરકારી કોલેજ (DH College) ના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. પરેશકુમાર નવતમલાલ રાવલને રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી સરકારી નોકરીમાંથી ડિસમિસ કરી દીધા છે. ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગના ઉપસચિવ કે.આઈ.સોલંકી દ્વારા જાહેર કરાયેલા હુકમમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે, રાજ્યપાલ દેવવ્રત આચાર્યના આદેશથી ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો-1971ના નિયમ-6 ના પેટા નિયમ-(7) હેઠળ તેમને 'રૂખસદ' ની સજા કરવામાં આવી છે. એટલે કે ભવિષ્યમાં સરકારી નોકરી માટે ગેરલાયક ઠરે નહીં તે રીતે નોકરીમાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા છે.
શું છે સમગ્ર કૌભાંડ? - RUSA ગ્રાન્ટમાં ગોટાળો
આ કાર્યવાહી પાછળનું કારણ 7 વર્ષ જૂનું છે. પરેશ રાવલ વર્ષ 2011 થી 2018 સુધી એટલે કે 5/08/2011 થી 14/12/2018 સુધી કચ્છના રાપરની સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ અને ભુજની આર.આર.લાલન કોલેજ ખાતે ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
તે દરમિયાન વર્ષ 2016માં કેન્દ્ર સરકારની RUSA (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન) હેઠળ કોલેજને રૂ.50 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી હતી. આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ કોલેજના વિકાસ માટે કરવાનો હતો. પરંતુ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આચાર્ય રાવલે કોઈપણ સરકારી ખરીદ પ્રક્રિયાને અનુસર્યા વિના સીધા વર્ક ઓર્ડર આપીને રૂ.25,36,772 નો ખર્ચ કરી નાખ્યો હતો. આ રીતે સરકારની ગ્રાન્ટનો દુરૂપયોગ કરીને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સાબિત થયું છે.
આચાર્ય સામેના 6 ગંભીર આરોપો જે સાબિત થયા
શિક્ષણ વિભાગે પરેશ રાવલ સામે કુલ 6 આરોપો ઘડ્યા હતા અને લાંબી તપાસ બાદ તમામ આરોપો સાબિત થતા આ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આરોપ નં.1 - રૂ.25.36 લાખની સીધી છેતરપિંડી:
ખર્ચ કરવાની કોઈપણ પ્રક્રિયાને અનુસર્યા વિના વર્ક ઓર્ડર્સ આપીને RUSA ની રૂ.50 લાખની ગ્રાન્ટમાંથી રૂ.25,36,772 નો ખર્ચ કરવો. આ સરકાર સાથે સીધી નાણાકીય છેતરપિંડી છે.
આરોપ નં.2 - હિસાબો અને રેકર્ડમાં અનિયમિતતા:
આચાર્ય તરીકે ફરજ દરમિયાન હિસાબોમાં અનિયમિતતા, રેકર્ડ ગુમ હોવા, P.L.A. વાઉચર્સ ગુમ હોવા, ડેડસ્ટોક રજિસ્ટર અને કેશબુક ન લખાવવી, પસ્તી વેચાણના નાણા સરકારમાં જમા ન કરાવવા જેવી ગંભીર બેદરકારી. તેઓ રેકર્ડની જાળવણી કરવામાં સંપૂર્ણ નિષ્ફળ રહ્યા.
આરોપ નં.3 - ખરીદ નીતિનો ભંગ:
ખરીદી અને કામગીરી કરાવતી વખતે ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની ખરીદ નીતિની સૂચનાઓનું પાલન ન કરવું. આ પણ નાણાકીય ગેરરીતિ ગણાય છે.
આરોપ નં.4 - બસના બિલમાં ગોટાળો:
ગ્રાન્ડ એજ્યુકેશન ફેર અંતર્ગત તા.16/06/2017 ના રોજ 76 વિદ્યાર્થીઓ અને 3 અધ્યાપકોને ભુજથી અમદાવાદ લઈ જવા બસની વ્યવસ્થા કરી હતી. જેમાં ટોલટેક્સ સ્લીપ અને બિલમાં બસના નંબરમાં સ્પષ્ટ વિસંગતતા જોવા મળી. બિલની પૂરતી ચકાસણી વિના જ ચુકવણું કરીને નાણાકીય ઔચિત્યના સિદ્ધાંતોનો ભંગ કર્યો.
આરોપ નં.5 - એક જ કામનું બે વાર ચુકવણું:
P.L.A. માંથી જીમ માટે કરેલા ખર્ચના વાઉચરની તપાસમાં સામે આવ્યું કે તા.29/08/2017 ના બિલ પેટે તા.12/09/2017 ના રોજ એક જ કામનું એક જ પાર્ટીને બે વખત ચુકવણું કરવામાં આવ્યું છે.
આરોપ નં.6 - સત્તાનો દુરૂપયોગ:
વર્ષ 2014 માં તેમનું TA બિલ ભુજની જિલ્લા તિજોરી કચેરી દ્વારા માઈલેજ ભથ્થું મળવાપાત્ર નથી કહીને પરત મોકલ્યું હતું. તેમ છતાં તત્કાલીન ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરી તા.12/12/2015 ના રોજ પોતાના જ આદેશથી આ રકમ મંજૂર કરી કોલેજના P.L.A. એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી લીધી. સરકારના નિયમોને નજર અંદાજ કરી સત્તાનો દુરૂપયોગ કર્યો.
હવે DH કોલેજનું શું?
રાજકોટની DH કોલેજ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની કોલેજોમાંની એક છે. પ્રિન્સિપાલ ડિસમિસ થતા કોલેજનો વહીવટ ખોરવાય નહીં તે માટે શિક્ષણ વિભાગે તાત્કાલિક રાજકોટની જ સરકારી A.M.P. લો કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. કમલેશ બુધ્ધભટ્ટીને DH કોલેજના આચાર્યનો વધારાનો હવાલો સોંપ્યો છે. આ ઘટનાએ સરકારી કોલેજોમાં RUSA જેવી કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટના ઉપયોગમાં કેટલી બેદરકારી અને ભ્રષ્ટાચાર થાય છે તેના પર મોટો સવાલ ઉભો કર્યો છે.