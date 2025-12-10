રાજકોટ DDO દ્વારા દુષ્કર્મ પીડિતાની ઓળખ જાહેર થતાં વિવાદ, બદનક્ષીની નોટિસ ફટકારાઈ
ગંભીર કૃત્ય કરતાં તેમની સામે બદનક્ષીની નોટિસ વકીલ મારફત કરવામાં આવી છે. જાણો શુ છે સમગ્ર મામલો આ અહેવાલમાં...
Published : December 10, 2025 at 7:19 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની એક ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે.કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી પીડિતાની ઓળખ ખુલ્લી પાડવા બદલ આગામી સમયમાં DDO વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ પણ નોંધાઈ શકે છે. જેમાં દુષ્કર્મના ભોગ બનેલ પીડિતનું નામ જાહેર કરીને ગંભીર કૃત્ય કરતાં તેમની સામે બદનક્ષીની નોટિસ વકીલ મારફત કરવામાં આવી છે. જાણો શુ છે સમગ્ર મામલો આ અહેવાલમાં...
DDO દ્વારા દુષ્કર્મ પીડિતાની ઓળખ જાહેર થતાં વિવાદ
રાજકોટ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) અનન્દુ સુરેશ ગોવિંદ એક ગંભીર વિવાદમાં સપડાયા છે. જેમાં જામકંડોરણાના ચિત્રાવડ (પાટી) ગામના સરપંચ સામે નોંધાયેલા દુષ્કર્મના કેસની પીડિતાની ઓળખ જાહેર કરતો સત્તાવાર આદેશ (નોટિસ) બહાર પાડવા બદલ DDOને પીડિતાના વકીલ દ્વારા બદનક્ષીની નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી પીડિતાની ઓળખ ખુલ્લી પાડવા બદલ આગામી સમયમાં DDO વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ પણ નોંધાઈ શકે છે.
મૂળ ફરિયાદની વાત કરવામાં આવે તો આ સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત જામકંડોરણા તાલુકાના ચિત્રાવડ (પાટી) ગામના સરપંચ સામે થયેલી દુષ્કર્મની ફરિયાદથી થઈ હતી, ત્યારે ફરિયાદ બાદ સરપંચની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાના હોદ્દેદાર તરીકે, 24 કલાકથી વધુ સમય જેલમાં રહેવા બદલ સરપંચને હોદ્દા પરથી દૂર (સસ્પેન્ડ) કરવાની કાર્યવાહી નિયમ મુજબ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બદનક્ષીની નોટિસ ફટકારાઈ
આ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે, રાજકોટ DDO અનન્દુ સુરેશ ગોવિંદ દ્વારા સરપંચને હોદ્દા પરથી દૂર કરવાની જે નોટિસ (સસ્પેન્ડ ઓર્ડર) બહાર પાડવામાં આવી, તેમાં કથિત રીતે દુષ્કર્મ પીડિતાના નામ અને ઓળખનો ઉલ્લેખ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.જેમાં ભારતીય કાયદા મુજબ, દુષ્કર્મ પીડિતાની ઓળખ, નામ, અથવા અન્ય કોઈ પણ વિગત જેનાથી તેની ઓળખ થાય, તે જાહેર કરવી ગંભીર ગુનો છે. આ સંજોગોમાં, DDOની સત્તાવાર નોટિસમાં જ પીડિતાની ઓળખ જાહેર થતાં મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે.
આ મામલે પીડિતાના વકીલે આ ગંભીર બેદરકારીને બદનક્ષી અને કાયદાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન ગણીને DDO અનન્દુ સુરેશ ગોવિંદને તત્કાળ એડવોકેટ નોટિસ ફટકારી છે. જેમાં વકીલનું નિવેદન (અહેવાલ મુજબ): "સરકારી અધિકારી દ્વારા જ કાયદાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થયું છે. DDOની નોટિસમાં પીડિતાનું નામ જાહેર થતાં તેની બદનક્ષી થઈ છે અને તેની ગોપનીયતાનો ભંગ થયો છે. અમે DDO વિરુદ્ધ બદનક્ષીની નોટિસ ફટકારી છે. જો યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે અને આ મામલે સંતોષકારક ખુલાસો નહીં થાય, તો આગામી સમયમાં અમે DDO સામે ફોજદારી ફરિયાદ પણ નોંધાવીશું."
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતા પક્ષ આ મામલે મક્કમ છે અને જો DDO તરફથી કોઈ માફી અથવા વળતરની કાર્યવાહી નહીં થાય, તો અધિકારી સામે કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવીને કાયદાકીય લડત આગળ ધપાવશે. આ ઘટનાએ સરકારી કચેરીઓમાં સંવેદનશીલ કેસોની વિગતોના સંચાલન અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
"સરકારી અધિકારી દ્વારા જ કાયદાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે, જે ગંભીર બાબત છે. DDO દ્વારા સસ્પેન્ડ ઓર્ડરમાં પીડિતાનું નામ જાણી જોઈને કે બેદરકારીથી જાહેર કરવામાં આવ્યું હોય, પણ તેનાથી પીડિતાની બદનક્ષી થઈ છે અને તે માનસિક રીતે પરેશાન થઈ છે. જો આ મામલે યોગ્ય ખુલાસો અને વળતર અંગે સંતોષકારક પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો અમે DDO અનન્દુ સુરેશ ગોવિંદ સામે ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવવા માટે તૈયાર છીએ." - કાંતિલાલ બાલધા, એડવોકેટ
આ પણ વાંચો...