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રાજકોટ CPનો કડક આદેશ: નંબર પ્લેટ નહીં તો પેટ્રોલ-ડીઝલ-CNG પણ નહીં

ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે. આ જાહેરનામું 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ અમલમાં રહેશે

ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે. આ જાહેરનામું 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ અમલમાં રહેશે
ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે. આ જાહેરનામું 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ અમલમાં રહેશે (પ્રતિકાત્મક તસવીર - IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 7:10 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરે ટ્રાફિક નિયમોના ઉલ્લંઘન અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ લગાવવા માટે 'નંબર પ્લેટ નહીં તો ઇંધણ નહીં'નો કડક નિર્ણય લીધો છે. ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે. આ જાહેરનામું આજથી એટલે કે 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ માટે અમલમાં રહેશે.

રાજકોટ CP દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ શહેરના તમામ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG પંપના સંચાલકો અને કર્મચારીઓએ હવેથી સ્પષ્ટ અને માન્ય નંબર પ્લેટ વગરના કોઈપણ વાહનમાં ઇંધણ ભરવાનું બંધ કરવું પડશે. જો કોઈ વાહનની નંબર પ્લેટ કાઢી નાખવામાં આવી હોય, ભુસી નાખવામાં આવી હોય અથવા તેની સાથે કોઈપણ પ્રકારના ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોય તો તે વાહનને સીધું પાછું મોકલી આપવાનું રહેશે. નિયમનો ભંગ કરીને જે પંપ સંચાલક ઇંધણ આપશે તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે. આ સાથે મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ પણ કાર્યવાહી થશે.

ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે
ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો નિયમ લાગુ કરનાર રાજકોટ પ્રથમ શહેર બન્યું છે (ETV Bharat Gujarat)
આ જાહેરનામું 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ અમલમાં રહેશે
આ જાહેરનામું 17 ઓગસ્ટથી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી 60 દિવસ અમલમાં રહેશે (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટ CPનો કડક આદેશ: નંબર પ્લેટ નહીં તો પેટ્રોલ-ડીઝલ-CNG પણ નહીં
રાજકોટ CPનો કડક આદેશ: નંબર પ્લેટ નહીં તો પેટ્રોલ-ડીઝલ-CNG પણ નહીં (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી શહેરમાં નંબર પ્લેટ વગરના વાહનોની સંખ્યા વધી રહી હતી. ઘણા વાહનચાલકો સીસીટીવી અને ટ્રાફિક કેમેરાથી આવતા ઇ-ચલણથી બચવા માટે જાણી જોઈને નંબર પ્લેટ કાઢી નાખે છે અથવા તેના પર કાળી શાહી ફેરવી દે છે.

આવા વાહનોને કારણે બેફામ અને ગફલતભર્યું ડ્રાઇવિંગ, સિગ્નલ તોડવા, રોંગ સાઇડ જેવા ઉલ્લંઘનને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું હતું. પકડાય ત્યારે વાહનની ઓળખ જ ન થાય એટલે કાર્યવાહી કરવી મુશ્કેલ બની જતી હતી.

સૌથી મોટી ચિંતાની વાત એ છે કે HSRP વિનાના અને ઓળખ વગરના વાહનોનો ઉપયોગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં થઈ રહ્યો હતો. પોલીસના રેકોર્ડ મુજબ હીટ એન્ડ રનના અકસ્માતો, ચેઇન સ્નેચિંગ, લૂંટ, ધાડ અને અન્ય ગુનાઓમાં આવા વાહનોનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થા માટે આ ગંભીર જોખમ હતું. એટલે જ આ કડક પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.

પોલીસ દ્વારા શહેરના તમામ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG પંપોને લેખિતમાં સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. પંપ પર કામ કરતા કર્મચારીઓએ ઇંધણ આપતા પહેલા વાહનની આગળ અને પાછળની નંબર પ્લેટ ચેક કરવી ફરજિયાત રહેશે. નંબર વાંચી શકાય તેવો, સરકાર માન્ય HSRP નંબર પ્લેટ જ હોવો જોઈએ. જો કોઈ ગ્રાહક દલીલ કરે અથવા દબાણ કરે તો તરત જ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવાની રહેશે. આ 60 દિવસના અભિયાન દરમિયાન પોલીસની ટીમો અચાનક પંપોની મુલાકાત પણ લેશે.

આ નિર્ણયને મોટાભાગના નાગરિકોએ આવકાર્યો છે. ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરનારા લોકોનું કહેવું છે કે આનાથી રોડ પર શિસ્ત આવશે. જ્યારે કેટલાક વાહનચાલકોને શરૂઆતમાં તકલીફ પડી શકે છે. જેમની નંબર પ્લેટ તૂટી ગઈ છે અથવા ઝાંખી પડી ગઈ છે તેમણે તાત્કાલિક RTOમાંથી નવી પ્લેટ કઢાવી લેવી પડશે.

રાજકોટ પોલીસનો આ નિર્ણય સીધો અને સ્પષ્ટ છે - નિયમ તોડશો તો ઇંધણ નહીં મળે. 60 દિવસના આ અભિયાનનો હેતુ માત્ર દંડ વસૂલવાનો નથી, પરંતુ શહેરમાં ટ્રાફિક ડિસિપ્લિન અને કાયદો-વ્યવસ્થા સુધારવાનો છે. જો આ મોડેલ સફળ રહેશે તો ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં પણ આ નિયમ લાગુ થવાની શક્યતા છે.

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