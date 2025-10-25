રાજકોટ: જેતપુર દિવાળી મેળામાં રાઈડ તૂટવાથી દંપતીને ઇજા, મામલતદાર દ્વારા તપાસ શરૂ

ETV Bharat / state

રાત્રી દરમિયાન સર્જાયેલી ઘટનામાં રાઈડમાં સવાર દંપતીને ઇજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 7:25 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટના જેતપુરમાં દિવાળી પર્વ નિમિત્તે યોજાયેલા મેળામાં રાઈડ તૂટી જવાના કારણે થયેલા અકસ્માતમાં એક દંપતીને ઇજા પહોંચી હતી. આ ઘટનાની જાણ મીડિયા દ્વારા થતાં ઇન્ચાર્જ મામલતદાર આશિષ બાખાલિયાએ પોલીસ સાથે મળી તપાસ હાથ ધરી છે.

મામલતદારે જણાવ્યું કે, આ અકસ્માત અંગે મેળાના આયોજકો કે રાઈડ સંચાલકો તરફથી કોઈ જાણકારી આપવામાં આવી નથી. મીડિયાએ તૂટેલી રાઈડના સમારકામ અંગે સવાલ ઉઠાવતાં મામલતદારે જણાવ્યું કે, પોલીસને આ અંગે સૂચના આપવામાં આવી છે અને પ્રાથમિક તપાસ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. ઘટનાના 12 કલાક બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું.

આ ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા મેળામાં તમામ રાઈડ અને પ્રવૃત્તિઓ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. અકસ્માત માટે તપાસકર્તાઓની ભૂલ, રાઈડ સંચાલકોની બેદરકારી કે મેળા આયોજકોની નિષ્ફળતા જવાબદાર છે તે અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

ઇન્ચાર્જ મામલતદારે જણાવ્યું કે, અકસ્માતની જાણ થતાં તેમણે સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ જવાબ ન મળતાં પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો પડ્યો. આ ઘટનાએ સ્થાનિક તંત્રની બેદરકારી અને અસમન્વયનો પણ ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. હાલ તંત્ર દ્વારા વધુ ચકાસણી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

ફન ફેરમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ: જેતપુર શહેરના જીમખાના મેદાનમાં દિપાવલી પર્વ નિમિત્તે રોટરી ક્લબ દ્વારા ફન ફેર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેળામાં વિવિધ રાઈડ મનોરંજન માટે રાખવામાં આવી છે, તેમાંથી બ્રેક ડાન્સ નામની રાઈડમાં દુર્ઘટના બની. આ બ્રેક ડાન્સ રાઇડની એક ટ્રોલીમાં ધવલ મંડલી અને તેમની પત્ની ગાયત્રી મંડલી બેઠા હતા. રાત્રી દરમિયાન સર્જાયેલી ઘટનામાં રાઈડમાં સવાર દંપતીને ઇજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

બ્રેક ડાન્સ રાઈડની ટ્રોલી તૂટી: ચાલુ અવસ્થામાં અચાનક આ રાઈડ તૂટી જતા દંપતીને ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. બનાવ બાદ ઇજાગ્રસ્ત દંપતીને સારવાર અર્થ જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં હાજર મેડિકલ સ્ટાફ દ્વારા દંપતિની સારવાર કરવામાં આવી, અને બાદમાં વધુ સારવાર અર્થે તેમને અન્ય જગ્યા પર ખસેડવામાં આવ્યા.

