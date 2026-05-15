રાજકોટ: કોંગ્રેસ દ્વારા મફત ડુંગળીનું વિતરણ કરી ખેડૂત વિરોધી નીતિઓનો કર્યો વિરોધ
રાજ્ય સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિઓ અને વધતી જતી મોંઘવારી સામે રાજકોટના ઉપલેટામાં કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ.
Published : May 15, 2026 at 2:07 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના ઉપલેટામાં રાજ્ય સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિઓ અને વધતી જતી મોંઘવારી સામે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. પાકના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા હોવાની સ્થિતિને ઉજાગર કરવા કાર્યકરોએ પ્રતીકાત્મક રીતે માત્ર 1 રૂપિયે કિલો ડુંગળીનું વેચાણ કર્યું હતું. જિલ્લા કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ કૃષ્ણકાંત ચોટાઈ અને સ્થાનિક પ્રમુખોની આગેવાનીમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા.
કાર્યક્રમ દરમિયાન કોંગ્રેસ આગેવાનોએ જણાવ્યું કે, DAP અને NPK જેવા ખાતરોની થેલી પર એકસાથે 700 રૂપિયાનો વધારો કરીને ખેડૂતોને પાયમાલ કરવામાં આવ્યા છે. એક વિઘે ખેતીનો ખર્ચ ₹10,000 પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે મગફળી અને ડુંગળીના ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે. આને કારણે ખેડૂતોને વિઘે 20 થી 21 હજાર રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ટેકાના ભાવમાં માત્ર ₹50નો વધારો થયો છે, જે મજાક સમાન છે.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ કહ્યું કે ખેડૂતો જગતના આધાર છે, પરંતુ તેઓને તેમના કાચા સોના (પાક)ની કિંમત માટે હંમેશા સંઘર્ષ કરવો પડે છે. પૂરતો ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને તેમની મહેનત રોડ પર ફેંકવી પડે છે. આવી સ્થિતિમાં ઉપલેટામાં કોંગ્રેસે ખેડૂતોની વહારે આવવા માટે આ આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો.
વધુમાં, મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમો માટે 2400 જેટલી એસટી બસો ફાળવીને સામાન્ય જનતાને હાલાકીમાં મૂકવામાં આવી છે અને સરકારી નાણાંનો દુરુપયોગ કરવામાં આવતો હોવાની ગંભીર આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસે સરકારી કાર્યક્રમોમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ખેડૂતોની વહારે કોઈ નથી આવતું તેવા આક્ષેપ પણ કર્યા હતા. ડુંગળી અને મગફળીમાં ખેડૂતોને હંમેશા અન્યાય થયો છે અને આ અન્યાય સામે હવે કોંગ્રેસે વિરોધ પ્રગટ કરી પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. આ પ્રદર્શનની સરકાર પર શું અસર થશે, તે એક મોટો યક્ષ પ્રશ્ન છે.
