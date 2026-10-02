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રાજકોટમાં નરાધમ શિક્ષકે નાપાસ કરવાની ધમકી આપી વિદ્યાર્થિની પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ, 8 મહિના સુધી ડરના કારણે ચૂપ રહી!

સરકારી શાળાના શિક્ષક પર સગીર વિદ્યાર્થિનીને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે.

સરકારી શિક્ષકની ધરપકડ
સરકારી શિક્ષકની ધરપકડ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 4:54 PM IST

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રાજકોટ: સરકારી શાળાના શિક્ષક પર સગીર વિદ્યાર્થિનીને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. 8 મહિના સુધી ડરમાં જીવ્યા બાદ આખરે દીકરીએ માતાને પોતાની આપવીતી કહી અને પોલીસે આરોપી શિક્ષકની ધરપકડ કરી છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે, શાળાના ગણિતના શિક્ષક મોહિત ટાંક સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આરોપ છે કે, શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીને સારા માર્ક્સ આપવાની લાલચ અને નાપાસ કરવાની ધમકી આપીને માનસિક દબાણમાં રાખી હતી. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, ગત 2 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીને ક્લાસમાં એકલતાનો લાભ લઈને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થિનીએ વિરોધ કરતા તેને પરીક્ષામાં નાપાસ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.

ત્યારબાદ 9 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 7:15 વાગ્યે શિક્ષક વિદ્યાર્થિનીને બહાના હેઠળ શાળા પરિસરની બહાર પોતાના ફ્લેટ પર લઈ ગયો હતો અને ત્યાં ગુનો આચર્યો હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ છે. ફરિયાદ મુજબ ત્યારબાદ પણ એપ્રિલ 2026 સુધી શાળામાં જ અલગ-અલગ બહાને બોલાવીને હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હતી.

8 મહિના સુધી ડરના કારણે પીડિતા ચૂપ રહી હતી. 23 સપ્ટેમ્બરે માતાએ દીકરીને ગુમસુમ જોતા હિંમત આપી પૂછતા સમગ્ર ઘટના બહાર આવી હતી. માતાની ફરિયાદના આધારે તાલુકા પોલીસે આરોપી મોહિત ટાંક સામે BNSની કલમ 64 અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આજે 2 ઓક્ટોબરના રોજ ધરપકડ કરી છે.

રાજકોટ દક્ષિણ વિભાગના એસીપી બી.જે.ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, આરોપી 2010થી સરકારી શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. તે અગાઉ ધ્રોલ, જામજોધપુરમાં પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યો છે અને છેલ્લા 3 વર્ષથી સ્કૂલ નંબર 88માં હતો. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે, તેણે અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થિની સાથે પણ આવું કર્યું છે કે કેમ.

બીજી તરફ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારી રમેશ જેઠવાએ જણાવ્યું છે કે, પોલીસ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ અને 48 કલાક જેલમાં રહેશે તો નિયમ મુજબ શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે.

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