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રાજકોટ હોસ્પિટલમાં સિવિલમાં થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે દવા ખૂટતા વાલીઓમાં વિરોધ

છેલ્લા 15 દિવસથી ડેસ્ફેરલ અને ડેસિરોક્સ જેવી મહત્વની દવાઓનો જથ્થો ખૂટ્યો, ૪૦૦થી વધુ બાળકોને અસર, ખાનગી બજારમાં મોંઘી દવા ખરીદવી પડી રહી છે.

રાજકોટ હોસ્પિટલમાં સિવિલમાં થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે દવા ખૂટી
રાજકોટ હોસ્પિટલમાં સિવિલમાં થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે દવા ખૂટી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 7:18 PM IST

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રાજકોટ: સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે જરૂરી ઈન્જેક્શન અને દવાઓનો અચાનક જથ્થો ખૂટી ગયો છે. જેના કારણે બાળકો અને તેમના વાલીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ મામલે આજે સામાજિક કાર્યકરોએ સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રીટેન્ડન્ટને રજૂઆત કરી અને “દવાઓ આપો, દવાઓ આપો”ના નારા સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો.

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના મુખ્ય ગેટ પાસે મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ અને સામાજિક સંગઠનો એકઠાં થયા હતા. હાથમાં “થેલેસેમિયા બાળકોને જીવવા દો” અને “દવાઓ આપો” લખેલા પ્લેકાર્ડ લઈને વિરોધકારોએ સુપ્રીટેન્ડન્ટ કચેરી સુધી રેલી કાઢી હતી. પ્રદર્શનકારીઓનો આક્ષેપ છે કે છેલ્લા 15 દિવસથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં થેલેસેમિયા માટે આપવામાં આવતા ડેસ્ફેરલ અને ડેસિરોક્સ જેવા મહત્વના ઈન્જેક્શન તેમજ અન્ય દવાઓ ઉપલબ્ધ નથી. જેના કારણે બાળકોને ખાનગી બજારમાંથી મોંઘી દવા ખરીદવી પડી રહી છે.

"સરકાર રોજ મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ સિવિલમાં ગરીબના બાળકો માટે દવા નથી. 15 દિવસથી ઈન્જેક્શન ખૂટ્યા છે. અમે આજે સુપ્રીટેન્ડન્ટને લેખિત રજૂઆત કરી છે. જો 3 દિવસમાં દવા નહીં મળે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. ચાર્લી ચેપ્લિનનો રોલ ભજવી પણ બાળકોને દવા મળવી જોઈએ." -કાના કુબાવત, રજૂઆત કરનાર

થેલેસેમિયા એક આનુવંશિક બીમારી છે, જેમાં બાળકોને દર 15 થી 20 દિવસે લોહી ચઢાવવું પડે છે. લોહી સાથે શરીરમાં વધી જતા આયર્નને કંટ્રોલ કરવા માટે ઈન્જેક્શન અને ટેબલેટ લેવા અનિવાર્ય હોય છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાજકોટ અને આસપાસના જિલ્લાઓના 400થી વધુ થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો સારવાર લે છે. દવા ન મળવાના કારણે હવે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર સીધી અસર પડી રહી છે. ઘણા વાલીઓએ ફરિયાદ કરી કે એક ઈન્જેક્શનની કિંમત 800 થી 1200 રૂપિયા છે. જે દર મહિને ખરીદવી તેમના માટે શક્ય નથી.

વિરોધ બાદ પ્રતિનિધિ મંડળે સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રીટેન્ડન્ટને આવેદનપત્ર આપ્યું. આવેદનમાં તાત્કાલિક દવાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવા, ખાનગીમાં દવા ખરીદનાર વાલીઓને વળતર આપવા અને ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે પૂરતો સ્ટોક રાખવાની માંગ કરવામાં આવી. પ્રદર્શનકારીઓએ ચેતવણી આપી કે જો ટૂંક સમયમાં દવાઓ ઉપલબ્ધ નહીં કરવામાં આવે તો ગાંધીનગર સુધી આ મામલો લઈ જવામાં આવશે.

સિવિલ સુપ્રીટેન્ડન્ટ મોનાલીબેન માકડીયાએ જણાવ્યું હતું કે દવાના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. કંપની તરફથી સપ્લાયમાં થોડો વિલંબ થયો છે. અમે તાત્કાલિક ધોરણે અન્ય સ્ત્રોતમાંથી દવા મંગાવવાની કાર્યવાહી કરી છે. બે થી ત્રણ દિવસમાં જથ્થો આવી જશે. થેલેસેમિયા બાળકોની સારવાર બંધ નહીં થાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી છે.

સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે થેલેસેમિયા જેવી ગંભીર બીમારી માટે દવાઓનો સ્ટોક હંમેશા તૈયાર રાખવો જોઈએ. ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં વિલંબના કારણે દર્દીઓને હાલાકી પડે તે યોગ્ય નથી. સરકારે “મફત દવા યોજના” અંતર્ગત બધી હોસ્પિટલમાં દવાઓનો ત્રણ મહિનાનો બફર સ્ટોક રાખવાની નીતિ બનાવી છે. પરંતુ તેનું અમલીકરણ થતું નથી. વાલીઓની માંગ છે કે દર મહિને દવાનો સ્ટેટસ બોર્ડ પર લગાવવામાં આવે જેથી પારદર્શિતા રહે.

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