રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની મોટી સફળતા: 3 મહિનાના બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસમાંથી નવું જીવન અપાવ્યું
ચાંદીપુરા વાયરસ બાળકોમાં ખૂબ જ ઝડપથી અસર કરે છે અને તેના લક્ષણો મગજના તાવ જેવા હોય છે.
Published : August 5, 2026 at 4:46 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલે તબીબી ક્ષેત્રે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. અહીં સારવાર લઈ રહેલા માત્ર 3 મહિનાના એક બાળકને ઘાતક ચાંદીપુરા વાયરસમાંથી છુટકારો અપાવવામાં આવ્યો છે. પરપ્રાંતીય પરિવારના આ બાળકની હાલત ગંભીર હતી, પરંતુ સિવિલના ડોક્ટરોની ટીમે અથાક મહેનત કરીને બાળકનો જીવ બચાવ્યો છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ બાળકોમાં ખૂબ જ ઝડપથી અસર કરે છે અને તેના લક્ષણો મગજના તાવ જેવા હોય છે. સમયસર સારવાર ન મળે તો તે જીવલેણ બની શકે છે.
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સારવાર લઈ રહેલું 3 મહિનાનું એક બાળક પણ આ વાયરસની ઝપેટમાં આવ્યું હતું. આ પરિવાર મૂળ પરપ્રાંતીય છે અને રાજકોટમાં મજૂરી કામ કરે છે. બાળકને જ્યારે હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેને તીવ્ર તાવ, આંચકી અને બેભાન અવસ્થા હતી. તાત્કાલિક તપાસ કરતાં ચાંદીપુરા વાયરસ હોવાનું નિદાન થયું હતું.
સિવિલ હોસ્પિટલના પિડિયાટ્રિક વિભાગ અને પીઆઈસીયુની ટીમે તુરંત જ બાળકની સારવાર શરૂ કરી હતી. બાળકને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું હતું. 24 કલાક સુધી ડોક્ટરો અને નર્સોની ટીમે સતત મોનિટરિંગ કર્યું.
એન્ટી-વાયરલ દવાઓ, એન્ટિબાયોટિક્સ અને સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા બાળકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. ૩ મહિનાની નાની ઉંમરના કારણે સારવાર વધુ પડકારજનક હતી, પરંતુ ડોક્ટરોની સતત દેખરેખ અને આધુનિક સુવિધાઓના કારણે બાળકે ધીમે ધીમે રિકવરી કરવાનું શરૂ કર્યું.
બાળકને સ્વસ્થ જોઈને પરિવારના સભ્યોની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. પરપ્રાંતીય પરિવાર માટે આ આશાનું કિરણ બનીને આવ્યું. પરિવારે જણાવ્યું કે તેઓ પૈસાના અભાવે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવી શકે તેમ નહોતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં મફત અને ઉત્તમ સારવાર મળતાં તેમના બાળકનો જીવ બચી ગયો.
બાળક હવે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે અને ટૂંક સમયમાં તેને રજા આપવામાં આવશે.
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલે અગાઉ પણ કોરોના, સ્વાઇન ફ્લૂ જેવી મહામારીમાં ઉત્તમ કામગીરી કરી છે. આ વખતે ચાંદીપુરા જેવા દુર્લભ અને ખતરનાક વાયરસમાંથી ૩ મહિનાના બાળકને બચાવીને હોસ્પિટલે વધુ એક સિદ્ધિ નોંધાવી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે ચોમાસાની સિઝનમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ વધી શકે છે. તેથી વાલીઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ.
જો બાળકને 100 ડિગ્રીથી વધુ તાવ, ઊલટી, આંચકી કે બેભાન અવસ્થા જેવા લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક નજીકની સરકારી હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો. ઘરની આસપાસ પાણી ભરાવા ન દેવું અને મચ્છરથી બચવાના પગલાં લેવા.
સિવિલ હોસ્પિટલે ચાંદીપુરા સહિતના વાયરલ કેસ માટે અલગ વોર્ડ અને ટીમ તૈયાર રાખી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળેલી ગાઈડલાઈન મુજબ તમામ દવાઓ અને સાધનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલે 3 મહિનાના બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસમાંથી બચાવીને માનવતાની મિસાલ કાયમ કરી છે. ડોક્ટરોની આ સફળતા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર માટે ગૌરવની વાત છે.
“અમારી પાસે 3 મહિનાનું બાળક ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો સાથે આવ્યું હતું. તેની હાલત ખૂબ ગંભીર હતી અને તે વેન્ટિલેટર પર હતું. અમારી પીઆઈસીયુ અને પિડિયાટ્રિકની આખી ટીમે દિવસ-રાત મહેનત કરી. સમયસર નિદાન અને સારવારના કારણે આજે બાળક ખતરામાંથી બહાર છે. આ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ માટે ખૂબ મોટી સફળતા છે.” - ડો. પલક હપાણી, સિવિલ હોસ્પિટલ