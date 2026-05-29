રાજકોટ: સોની બજાર વિસ્તારમાં દિયા ગોલ્ડ પોલિશિંગ કારખાનામાં ભયંકર આગ, અફરાતફરી માહોલ સર્જાયો
ફાયર સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને આગ પર કાબુ મેળવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
Published : May 29, 2026 at 2:12 PM IST
રાજકોટ : શહેરના સોની બજાર વિસ્તારમાં આવેલ દિયા ગોલ્ડ પોલિશિંગ નામના કારખાનામાં અચાનક આગ લાગી હતી. આગના કારણે ભારે દોડધામ મચી હતી. આ તકે સદનસીબે કોઇપણ પ્રકારની જાનહાનિ થયેલ નથી. 5 ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા 3 કલાકથી વધુ સમય પાણીનો મારો ચલાવી સંપૂર્ણ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, સોની બજાર દેરાસરવાળી શેરી, યુનિયન બેંક પેરા ગલીમાં આવેલ 'દિયા ગોલ્ડ પોલિશિંગ' નામના કારખાનામાં અચાનક આગ લાગી હતી. આ બનાવની જાણ થતા જ ફાયર સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને આગ પર કાબુ મેળવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
આગ એ એટલું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે પહોંચતા આગ બીજા માળ તથા ત્રીજા માળમાં લાગી હતી. એક સિલિન્ડર પણ બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ આગ લાગી તે દરમિયાન પ્રથમ મળે 3 લોકો બેઠા હતા. એક વ્યક્તિ કામ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ, તે સમયસર બહાર નીકળી ગયો હતો. આગમાં પોલીસિંગ મશીન, અલ્ટ્રાસોનિક મશીન, વાઇબ્રેટર ડ્રમ તથા ફર્નિચર, LPG બ્લાસ્ટના કારણે મકાનની છત તેમજ પતરાનું બાંધકામ હોવાને કારણે તમામ ઇલેક્ટ્રિક વાયરીંગ તથા ઇલેક્ટ્રિક કાંટા સહિતની વસ્તુઓને નુકશાન થયું હતું.
આ તકે માલિક સંજયભાઈ ભુવા હાજર રહ્યા હતા. કુલ 5 ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા 3 કલાકથી વધુનું સમય પાણીનો મારો ચલાવી સંપૂર્ણ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. એસીના કોમ્પ્રેસરમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુરુવાર હોવાથી નજીકના માંડવી ચોક દેરાસરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા. આગ અને ધડાકાના અવાજોને કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સાવચેતીના ભાગરૂપે બે એમ્બ્યુલન્સ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઈદની રજાને કારણે કારખાનામાં સ્ટાફની સંખ્યા ઓછી હતી અને આગ લાગતાં જ કર્મચારીઓ નીચે ઉતરી જતા કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી. ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લઈ વધુ નુકસાન અટકાવ્યું હતું.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, કારખાનામાં લગાવવામાં આવેલા એસીના કોમ્પ્રેસરમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. કારખાનું સાકડી શેરીમાં આવેલુ હોવાથી ફાયર ફાઇટર સ્થળ સુધી પહોંચી શક્યું ન હતું અને દુર રસ્તા પર પાર્ક કરી કાર્યવાહી કરી હતી. દરમિયાન કારખાનામાં રહેલા બે ગેસના બાટલા ફાટતાં વધુ ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો, જ્યારે એક ગેસનો બાટલો સમયસર બહાર કાઢી લેવાતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
